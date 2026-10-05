Detuvieron en EEUU a una mujer acusada de espiar al hijo del presidente de Taiwán por orden de funcionarios del régimen chino

El FBI identificó a la detenida como Wanying Zhang, de 34 años, también conocida como Heather y residente en Irvine, California (REUTERS)

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Una mujer de California fue arrestada el domingo en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, acusada por las autoridades de Estados Unidos de actuar como agente no registrada del régimen de China y espiar al hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, por instrucciones de funcionarios chinos.

El FBI identificó a la detenida como Wanying Zhang, de 34 años, también conocida como Heather, residente en Irvine, California. La agencia informó que fue detenida antes de su salida prevista hacia China. Zhang enfrenta cargos por actuar como agente extranjera no registrada y deberá comparecer este lunes ante un tribunal federal de Los Ángeles.

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Según el FBI y el Departamento de Justicia estadounidense, Zhang viajó a Seattle en 2025 por instrucciones de funcionarios chinos y envió a sus contactos fotografías, videos e información sobre matrículas de vehículos vinculados al hijo de Lai y su familia.

Las autoridades estadounidenses no identificaron inicialmente de manera directa a la persona que habría sido objeto de vigilancia. Más tarde, el FBI compartió una publicación de New York Post que identificó al supuesto objetivo como Lai Ting-yu, hijo del presidente taiwanés y residente en Estados Unidos.

El primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California, Bill Essayli, afirmó que Zhang coordinó el viaje con un asociado y utilizó métodos para evitar ser detectada. “Zhang coordinó el viaje con un asociado y utilizó técnicas operativas para evitar ser detectada”, afirmó Essayli, según el comunicado difundido por las autoridades.

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El funcionario agregó que la acusada nunca informó a las autoridades estadounidenses que actuaba en nombre de un gobierno extranjero. Essayli sostuvo además que Zhang envió información a funcionarios chinos después de su viaje a Seattle en 2025.

El FBI compartió una publicación de New York Post que identificó al supuesto objetivo como Lai Ting-yu, hijo del presidente taiwanés y residente en Estados Unidos (EFE)

El FBI indicó que Zhang habría vigilado al hijo del presidente taiwanés y a su familia y que registró información sobre su vivienda y sus vehículos. En una publicación en X, la agencia señaló que la mujer habría estado “filmando su casa, sus vehículos y reportando información a sus operadores de la República Popular China”.

El director del FBI, Kash Patel, celebró el arresto y advirtió a otros países sobre las operaciones de espionaje en territorio estadounidense. “Estados Unidos ya no es un lugar seguro para llevar a cabo operaciones de espionaje”, afirmó en X.

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Patel también escribió: “¿Supuestamente vigilar a la familia de un líder extranjero en suelo estadounidense para la República Popular China y tratar de tomar un vuelo de regreso a Shanghái? No va a suceder”.

La oficina presidencial de Taiwán confirmó que las acciones denunciadas estuvieron dirigidas contra la familia de Lai Ching-te y calificó el caso como un episodio de “represión transnacional”. La portavoz presidencial, Karen Kuo, agradeció a las autoridades estadounidenses por las medidas adoptadas.

“Nuestro país expresa la más enérgica condena a una conducta tan bárbara que ignora los derechos humanos y la soberanía de las naciones”, afirmó Kuo en un comunicado.

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La portavoz agregó que “este tipo de comportamiento no debería ser tolerado en el mundo civilizado” y agradeció a las autoridades judiciales de Estados Unidos por “su asistencia y protección a nuestros ciudadanos”.

La oficina presidencial de Taiwán confirmó que las acciones denunciadas estuvieron dirigidas contra la familia de Lai Ching-te y calificó el caso como un episodio de “represión transnacional” (EFE)

El caso se produce en el marco de las tensiones entre China y Taiwán, cuya soberanía Beijing cuestiona. El régimen chino considera a la isla parte de su territorio y amenazó con utilizar la fuerza para incorporarla bajo su control.

Lai, elegido presidente de Taiwán en enero de 2024, pertenece al Partido Democrático Progresista (PDP), que defiende la identidad separada de Taiwán. El mandatario sostiene que solo la población de la isla puede decidir su futuro.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la detención de Zhang.

(Con información de Reuters y AFP)