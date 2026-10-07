De los viajes a París y mansiones VIP a la acusación de espionaje para China: la doble vida de Wanying Zhang que destapó el FBI

Wanying Zhang construyó una carrera como agente inmobiliaria en la firma JC Pacific Corp y listó más de 130 propiedades en Zillow. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En su cuenta de Instagram, Wanying “Heather” Zhang tenía la vida ordenada como una vidriera. Ropa de diseñador, restaurantes carísimos, escapadas por Estados Unidos y Canadá, compras en boutiques de lujo en París. A sus 34 años, esta madre del condado de Orange, California, proyectaba la imagen de una emprendedora exitosa.

Su carrera como agente inmobiliaria de la firma JC Pacific Corp respaldaba ese perfil. Según datos de Zillow, listó más de 130 propiedades con precios que llegaron a superar los USD 8 millones. En 2024, ella y su marido —también agente de la misma empresa— compraron una residencia de seis habitaciones y 560 metros cuadrados por USD 5,65 millones en el condado de Orange; la vendieron en junio por USD 6 millones, según registros públicos.

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De agente inmobiliaria exitosa a figura en los círculos pro-Beijing

Tres años antes de su arresto, en noviembre de 2023, Zhang apareció en San Francisco con una gorra roja y una pancarta de la Asociación Americana China (AACA, por su sigla en inglés). Había viajado junto a otros simpatizantes para celebrar la visita del presidente chino Xi Jinping.

La acusada cursó estudios en la Universidad de Relaciones Internacionales de Beijing, una institución administrada por el Ministerio de Seguridad del Estado chino. (Infobae América)

Poco después de que se tomara esa foto, activistas pro-Partido Comunista Chino comenzaron a agredir a manifestantes que protestaban contra el régimen de Xi en las inmediaciones. La denuncia no vincula a Zhang con ningún episodio de violencia.

Zhang posa con una amiga tras realizar compras durante su viaje por París, según una publicación en redes sociales. (Instagram )

El domingo pasado, cuando intentaba abordar un vuelo a Shanghái en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, agentes del FBI la detuvieron. La acusación federal presentada ante un tribunal de esa ciudad la señala como agente no registrada del gobierno chino que filmó de manera encubierta al hijo del presidente de Taiwán en un suburbio de Seattle, por instrucción de funcionarios de inteligencia de Beijing.

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Zhang participó en actos de la Asociación Americana China en San Francisco durante la visita del presidente Xi Jinping en 2023. (FBI)

Ahora, Zhang enfrenta cargos federales, pero no fue declarada culpable.

Zhang estudió en la universidad que forma a los cuadros del servicio de inteligencia chino

El recorrido académico de la acusada es uno de los ejes de la investigación. Según la denuncia citada por CBS News, Zhang cursó estudios en la Universidad de Relaciones Internacionales de Beijing, institución administrada por el Ministerio de Seguridad del Estado chino —el organismo de inteligencia y policía política del país—. El agente especial de contrainteligencia del FBI Kevin Holt, quien suscribió la denuncia penal, consignó que ese ministerio “recluta de manera intensiva” entre los egresados de esa casa de estudios.

Los registros judiciales indican que Zhang realizó dos viajes a China en 2025 y coordinó acciones con un funcionario mediante WeChat.

Tras mudarse a Estados Unidos, Zhang completó su formación en la Universidad del Sur de California y obtuvo su licencia inmobiliaria en 2016. Durante la siguiente década construyó su cartera de propiedades y se insertó en redes de organizaciones de la comunidad china en el país.

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Sus vínculos con grupos cercanos al Partido Comunista Chino quedaron bajo la lupa del FBI

La investigación también examina los círculos en los que Zhang se movió durante años. Su participación en la AACA la puso en contacto con funcionarios con conexiones directas al gobierno chino. El líder de esa organización, Cai Chenghua, era vicepresidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, un grupo tan cercano al gobierno de Beijing que debió registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por su sigla en inglés) como brazo de influencia del Partido Comunista Chino.

Esa es la misma norma federal que Zhang habría violado: la que obliga a quienes actúan en beneficio de un gobierno extranjero en territorio estadounidense a declararlo ante el Departamento de Justicia.

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La investigación del FBI examinó la relación entre integrantes de la Asociación Americana China y organismos del Partido Comunista Chino. (Bill Essayli, First Assistant U.S. Attorney for the Central District of California via X/Handout via REUTERS)

Un miembro de la junta directiva de la AACA integra además el Comité de Asuntos para Chinos en el Exterior, dependencia incorporada al aparato de influencia del Partido Comunista en 2018, según investigaciones del consultor de seguridad Michael Lucci de la firma State Armor, citadas por CBS News.

“Los grupos con sede en Estados Unidos vinculados al Frente Unido del Partido Comunista a través de su personal clave siguen apareciendo en casos federales de agentes extranjeros. Esto no es una coincidencia”, afirmó Jacqueline Deal, asesora de State Armor, en declaraciones al medio. Cai no enfrenta ningún cargo ni acusación, y no respondió a las solicitudes de comentario.

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Dos viajes a China en 2025 culminaron en la misión de espionaje contra la familia del presidente taiwanés

Según los investigadores, la actuación de Zhang como presunta agente se concretó a lo largo de 2025. En enero viajó a China y se reunió con un funcionario del gobierno, también egresado de la Universidad de Relaciones Internacionales, según consignó el agente Holt en su declaración jurada.

Dos meses después, ambos intercambiaron mensajes por WeChat en los que se mencionaba la dirección de un funcionario taiwanés crítico del gobierno chino, de acuerdo con los registros obtenidos mediante orden de allanamiento de la cuenta de iCloud de la acusada.

La denuncia sostiene que Zhang grabó de manera encubierta al hijo del presidente de Taiwán en un suburbio de Seattle. (REUTERS/Ann Wang)

En junio realizó un segundo viaje y se reunió con otro funcionario en el salón privado de un restaurante. Los investigadores consideran que en ese encuentro recibió la instrucción de vigilar a Lai Ting-yu, hijo del presidente de Taiwán Lai Ching-te. Poco después, Zhang habría grabado en secreto a Lai y a su familia en el suburbio de Seattle donde residen. “Puedo encargarme de este asunto”, le escribió a su supuesto contacto chino por WeChat, según los registros consignados en la denuncia.

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Una cámara de seguridad de un vecino habría captado a Zhang en el lugar durante la operación, de acuerdo con el FBI. Tras completar la misión, regresó a Los Ángeles sin contratiempos.

El FBI habló de un “plan descarado” y Taiwán agradeció la actuación de la justicia estadounidense

Roman Rozhavsky, director adjunto de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, calificó el caso como “un plan descarado dirigido por el gobierno chino para llevar a cabo una misión de vigilancia encubierta en suelo estadounidense” contra familiares de un funcionario taiwanés.

Portavoces de la presidencia de Taiwán calificaron la operación de vigilancia encubierta en suelo estadounidense como un acto inaceptable. (FBI)

“El arresto de Wanying Zhang por actuar presuntamente como agente no registrada del gobierno chino deja en claro hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen autoritario de China para avanzar en sus objetivos”, declaró Rozhavsky en un comunicado del lunes, recogido por CBS News.

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Un portavoz de la presidencia taiwanesa condenó “esos brutales actos de supresión, intimidación e incluso daño a la libertad y la democracia de las personas o sus familias, que son inaceptibles en el mundo civilizado”, según declaraciones recogidas por el medio. Taiwán afirmó que continuará cooperando con sus aliados democráticos para combatir actos de represión transfronteriza.