Estados Unidos

Retiran 68 variedades de ensaladas y queso crema por posible contaminación con una bacteria peligrosa

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos informó que algunas áreas de las instalaciones dieron positivo para Listeria monocytogenes, un microorganismo que puede provocar complicaciones graves en grupos vulnerables

Un recipiente con ensalada de pasta y maíz junto a un plato blanco con un tenedor sobre una mesa de madera en una cocina.
Made Fresh Salads Inc. anunció el retiro de 68 variedades de ensaladas y alimentos preparados por la posible presencia de Listeria monocytogenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Made Fresh Salads Inc. anunció el retiro de 68 variedades de ensaladas listas para consumir, otros alimentos preparados y productos de queso crema por la posible presencia de la bacteria Listeria monocytogenes. La medida comprende artículos comercializados bajo las marcas Made Fresh Salads y Northside, distribuidos a comercios minoristas y distribuidores de la ciudad de Nueva York. El aviso fue publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 6 de septiembre de 2026.

El listado incluye 43 variedades de ensaladas y alimentos preparados, además de 25 productos de queso crema y untables. Según el comunicado de la compañía, las fechas de vencimiento de los artículos afectados van del 3 al 18 de septiembre de 2026. Hasta la publicación del anuncio, no se habían notificado enfermedades relacionadas con su consumo.

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La decisión de incluir ambas categorías responde a un hallazgo en las instalaciones de producción de la empresa en Bay Shore, Nueva York. Un muestreo ambiental realizado por la compañía y la FDA detectaron la bacteria en algunas áreas de la planta. Aunque el comunicado no confirma que todos los alimentos estuvieran contaminados, la empresa informó que suspendió su producción y distribución mientras se investigaba el origen del problema.

Productos incluidos en el retiro

El listado oficial comprende 43 variedades de ensaladas estilo deli y otros alimentos preparados. Entre ellas figuran ensaladas de frijoles negros con maíz, garbanzos, huevo, champiñones, atún, camarones y cangrejo. También se incluyen preparaciones de pasta, como penne, tortellini al pesto, rotini con camarones y pasta con espinaca y queso feta.

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La relación incorpora otras opciones, como ensaladas de quinoa, cuscús mediterráneo, berenjena, verduras y repollo, además de ensalada de papa y ensalada de macarrones. El retiro también alcanza al pudín de chocolate, el pudín de vainilla, las croquetas de papa y los pasteles de cangrejo que figuran en el comunicado.

Los otros 25 artículos corresponden a variedades de queso crema y productos untables. Entre los sabores mencionados están manzana con canela, arándanos, tocino con cebollín, chocolate, ajo con hierbas, jalapeño, salmón ahumado, aceitunas con pimiento, fresa y nueces. La lista incluye queso crema batido y untables a base de tofu, algunos combinados con verduras.

Los productos se comercializaron bajo las marcas Made Fresh Salads y Northside. Esta última aparece en siete variedades de queso crema y untables, mientras que Made Fresh Salads figura en las dos categorías.

El comunicado identifica presentaciones en recipientes plásticos blancos 2,3 kilogramos y de 13,6 kilogramos, así como en bandejas de aluminio. No todos los artículos se comercializaron en los mismos formatos: el listado especifica presentaciones particulares para cada producto.

Las fechas de vencimiento, comprendidas entre el 3 y el 18 de septiembre de 2026, están impresas en la parte inferior izquierda de las etiquetas. Debido a que esos plazos ya transcurrieron, la información debe interpretarse en el contexto del aviso publicado en septiembre, sin asumir que la medida se mantiene sin cambios en la actualidad.

Un hombre y una mujer sentados a una mesa de madera comen ensalada de pasta de una fuente junto a vasos de agua y platos.
Los lotes involucrados en la alerta de la FDA llegaron a comercios minoristas y distribuidores de la ciudad de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se detectó la bacteria en la planta

El comunicado atribuye el retiro a un muestreo ambiental realizado conjuntamente por la empresa y la FDA. Los resultados indicaron que algunas áreas de las instalaciones de Bay Shore dieron positivo para Listeria monocytogenes.

El muestreo ambiental permite detectar microorganismos en superficies y zonas de producción.

En este caso, la empresa informó que suspendió la producción y distribución de los artículos afectados mientras continuaba la investigación. Sin embargo, el anuncio no identifica las superficies donde se detectó la bacteria ni explica cómo pudo llegar a esas áreas. Tampoco establece una causa definitiva de la contaminación.

La decisión abarcó las ensaladas y los productos de queso crema incluidos en el listado. El documento no detalla si la empresa evaluó otras líneas de producción ni informa de una fecha prevista para reanudar las operaciones.

Riesgos de la Listeria monocytogenes

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede provocar listeriosis, una infección que en determinados casos causa complicaciones graves. El riesgo es mayor para los niños pequeños, los adultos mayores, las personas frágiles y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado, según la advertencia incluida en el comunicado.

En personas sanas, la infección puede ocasionar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. La gravedad depende de las circunstancias de cada caso y del estado de salud de la persona afectada.

Durante el embarazo, la infección puede tener consecuencias graves para el feto y provocar abortos espontáneos o muerte fetal. Esta posibilidad explica la importancia de las alertas relacionadas con alimentos que podrían estar contaminados, incluso cuando todavía no se han notificado enfermedades asociadas.

Cuatro recipientes blancos de plástico contienen ensaladas de pasta, papa, col y garbanzos sobre un mostrador metálico con utensilios.
El retiro abarca preparaciones en recipientes plásticos y bandejas de aluminio comercializadas bajo las marcas Made Fresh Salads y Northside. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para consumidores

La empresa recomendó a quienes compraron los productos incluidos en el aviso que los devuelvan al establecimiento donde los adquirieron para obtener un reembolso completo.

La identificación puede resultar más difícil cuando los alimentos fueron reempacados por los comercios minoristas. Según el comunicado, algunos establecimientos pudieron transferirlos a envases destinados a la venta al público, por lo que las etiquetas y los códigos pueden variar según el lugar de compra.

Para resolver dudas sobre los artículos afectados, la compañía habilitó el teléfono (718) 765-0082. La línea de atención indicada en el aviso funciona de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 h, hora del Este de Estados Unidos.

El documento publicado por la FDA también incorpora una corrección de un comunicado anterior, difundido el mismo 6 de septiembre. La modificación añadió la referencia al queso crema en el segundo párrafo para dejar explícito que el retiro comprendía tanto esos productos como las ensaladas listas para consumir.

La información proporcionada en el aviso no establece una fecha para el cierre de la investigación ni confirma si la medida continúa vigente en los mismos términos. Como las fechas de vencimiento señaladas corresponden a septiembre de 2026, cualquier consulta sobre el estado actual del retiro debe contrastarse con la información más reciente de la FDA o con la empresa.

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