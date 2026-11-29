El caso de Nedžad Korać expone una trayectoria delictiva que atraviesa tres décadas, dos sistemas judiciales y al menos 29 identidades construidas para desaparecer (NYPD)

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La noche del 22 de octubre de 2024, Amanda Servedio pedaleaba por Astoria cuando una camioneta que huía de la policía cruzó un semáforo en rojo y la embistió. Tenía 36 años. Fue trasladada de urgencia al Elmhurst Hospital Center, donde fue declarada muerta.

Uno de los hombres buscados por ese crimen, Nedžad Korać, pasó más de dos años prófugo antes de ser arrestado en Montenegro gracias a una operación conjunta entre la Policía montenegrina y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), confirmó RTCG.

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Amanda Servedio tenía 36 años y volvía a casa en bicicleta cuando quedó atrapada en la huida de dos hombres que la justicia llevaba años vigilando (Automotive News)

Una muerte en el medio de una huida

La persecución había comenzado minutos antes del impacto, cuando agentes respondieron a un llamado por robo en flagrancia en Crescent Street, en Long Island City.

El conductor principal de la camioneta Dodge Ram 2023 era Bekim Fiseku, de Staten Island, quien fue imputado en junio de 2025 con 12 cargos que incluyen homicidio en segundo grado, agresión en primer grado y homicidio imprudente. Fiseku estaba en libertad condicional federal por robo bancario al momento del hecho.

Korać fue identificado como el segundo sospechoso del caso en febrero de 2026, tal como informó el Queens Chronicle.

Bekim Fiseku estaba en libertad condicional por robo bancario cuando tomó el volante de la camioneta que mató a Servedio (NYPD)

Cómo se sostuvo la fuga

Mientras las autoridades lo buscaban, Korać operó bajo 29 documentaciones distintas, además de su nombre real.

La orden de captura internacional fue emitida por el NCB de Interpol Washington a pedido del FBI, con respaldo de una orden judicial del Tribunal de Distrito del Distrito Este de Nueva York.

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La alerta llegó a la Interpol de Podgorica el 18 de noviembre de 2026. En nueve días, efectivos del equipo FAST —la unidad de búsqueda internacional de la Oficina Central Nacional de Interpol en Podgorica— lo habían localizado con precisión en un inmueble de Podgorica y lo arrestaron en la noche del 27 de noviembre.

La alerta internacional cruzó el Atlántico en noviembre de 2026; menos de dos semanas después, el fugitivo estaba detenido en Podgorica (REUTERS/Denis Balibouse)

Un historial que va mucho más atrás

El historial delictivo de Korać no comenzó con la muerte de Servedio. En diciembre de 2003, el entonces fiscal del Distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, anunció su procesamiento por instalar un cajero automático falso en un pequeño almacén de la Primera Avenida en Manhattan, según publicó The New York Times.

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Desde ese cajero, según la acusación, capturaron datos de tarjetas de crédito y débito de clientes desprevenidos.

La información robada permitió al grupo acceder a cuentas bancarias de las víctimas y sustraer más de USD 225.000 en un solo día. Korać fue detenido en esa oportunidad junto a Selin Hakanjian y Robert Miraglia, ambos imputados por robo y robo de identidad, entre otros cargos.

Los tres se declararon no culpables en la audiencia inicial ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. Korać y Miraglia quedaron retenidos bajo una fianza de USD 250.000 cada uno; Hakanjian, en cambio, quedó libre bajo una fianza de USD 100.000.

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Morgenthau fue quien reveló públicamente el esquema del cajero falso en la Primera Avenida; en ese momento, Korać tenía 31 años y ya acumulaba antecedentes por una década (Library of Congress)

El caso del cajero no cerró su historial judicial. En 2015, un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York lo imputó nuevamente, en un expediente distinto.

Allí admitió cargos por conspiración para cometer robo bancario y robo bancario, por los que un tribunal de Nueva York le impuso 70 meses de prisión en 2017, según consta en el registro judicial del caso.

Con buena conducta, su liberación proyectada era para octubre de 2020. El expediente registra actividad judicial hasta febrero de 2024.

Ocho meses después, Korać estaba en Queens, participando en el robo que terminó con la muerte de Servedio.

El buró coordinó la búsqueda internacional y mantuvo el caso activo hasta lograr la detención a más de 7.000 kilómetros de Nueva York (AFP)

Lo que viene ahora

La fiscalía federal estadounidense le imputa hoy seis delitos: dos robos a mano armada en coautoría, fraude de pasaporte, robo de identidad agravado, usura y usura en coautoría.

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La Policía montenegrina informó que la legislación de Estados Unidos fija una pena de hasta 20 años de cárcel por cada uno de esos cargos de manera individual.

Korać será presentado ante el juez de instrucción del Tribunal Superior de Podgorica dentro de los plazos legales establecidos. A partir de esa instancia, las instituciones competentes de Montenegro y Estados Unidos iniciarán las gestiones formales para tramitar su extradición.