La instalación A Lore Supreme, compuesta por más de 7.000 piezas espejadas, ocupará la arena de Faena Beach durante la semana del arte (Instagram)

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Una estructura de más de 13 metros de altura, recubierta de espejos y con la silueta inconfundible de una bola de disco gigante, se alzará la primera semana de diciembre sobre la arena de Miami Beach.

Se trata de A Lore Supreme, la instalación pública que el artista Christopher Joshua Benton presentará en el complejo Faena Beach del 1 al 6 de diciembre, en el marco de la edición 2026 de Art Basel Miami Beach. La obra es gratuita y de acceso libre.

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La escultura cinética mide 13,4 metros (44 pies) de diámetro y se eleva 8,2 metros (27 pies) sobre el suelo, con su base parcialmente hundida en la arena. Su superficie está compuesta por más de 7.000 facetas espejadas que se mueven con el viento y reflejan el océano, el cielo y los visitantes que la rodean, generando el efecto de una bola de disco en rotación permanente.

El diseño cartográfico de la pieza destaca los vínculos de África, el Caribe y América Latina con la identidad de Miami (Faena Art)

La geografía reimaginada de Miami como centro de la obra

La escultura no reproduce un mapamundi convencional. El “globo” de Benton redibuja la cartografía para enfatizar los países de África, el Caribe y América Latina que moldearon el paisaje cultural y musical de Miami.

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Altavoces embebidos en la estructura transmiten fragmentos de conversaciones y piezas musicales compiladas por el propio artista durante una extensa investigación de campo en la ciudad.

Benton documentó su proceso con una inmersión directa en las comunidades que habitan Miami: visitó una radio pirata para practicar salsa, asistió a una clase de danza folclórica cubana para “encarnar a los orishas”, participó en un coro comunitario, recorrió tiendas de discos con DJs locales y aprendió a tocar el güiro —instrumento de percusión de origen precolombino hecho con una calabaza ahuecada— en Little Havana.

“Miami es uno de esos lugares donde la ciudad en sí misma se siente como una pista de baile, un espacio compartido donde distintas culturas y comunidades se reúnen, cada una con su propio ritmo, moviéndose junto a las demás”, declaró el artista, según información del portal Faena Art.

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Benton recopiló el archivo sonoro de la obra mediante visitas a radios comunitarias y clases de baile en Little Havana (@listitwithlaura)

La escultura funcionará como escenario y espacio público

La propuesta de Benton concibe la instalación como un espacio cívico temporal que se activa a lo largo del día con distintos formatos. El programa cultural, denominado Island Funk House, incluirá actividades de bienestar por las mañanas, un documental sonoro por las tardes y actuaciones musicales al atardecer.

Entre los artistas confirmados figuran Major Lazer, Richie Hell, DJ Le Spam, DJ Pressure Point, Jacob Lusk y PaperWater. El programa está patrocinado por Chase Sapphire Reserve; el miércoles 2 de diciembre, sus tarjeta habientes tendrán acceso exclusivo a un cóctel, cena y fiesta posterior protagonizados por Major Lazer.

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El programa Island Funk House ofrecerá actividades de bienestar matutino y presentaciones musicales de artistas como Major Lazer (REUTERS/Mario Anzuoni)

Es la primera gran instalación de Benton en Estados Unidos

Christopher Joshua Benton es un artista con base en Abu Dabi cuya práctica combina la investigación sobre la danza y el espacio público con archivos de historia oral. Entre sus trabajos previos se cuentan la creación de un archivo de danza afroamericana junto a científicos del laboratorio de inmersión del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y la intervención en viviendas de baja renta en los Emiratos Árabes Unidos.

En 2024, como parte del Bienal de Arte Público de Abu Dabi, diseñó un parque público con un suelo de pasto sintético que imita la textura de una alfombra. Como director creativo, también iluminó la fachada del Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo.

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La trayectoria de Benton en Medio Oriente incluye intervenciones urbanas y la iluminación de la fachada del rascacielos Burj Khalifa (@elinamia)

Otros dos proyectos de Faena Art completarán la programación artística

Mientras A Lore Supreme permanezca en la playa, la programación de Faena Art se extenderá al interior del complejo. La artista italiana Marinella Senatore presentará An Expanded Baroque Crown, una arquitectura de luz temporaria inspirada en las tradiciones de celebración pública del sur de Italia. La instalación se exhibirá en la Faena Cathedral e incorporará lecturas, poesía, danza y música, en colaboración con la organización local O, Miami.

Por su parte, el artista Kevin Arrow exhibirá The Magic Is You! en Casa Faena, dentro del programa No Vacancy de la Ciudad de Miami Beach. La obra parte de décadas de diapositivas de 35 mm recolectadas en el sur de Florida.

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Las tres instalaciones estarán abiertas al público de forma gratuita entre las 12 y las 21, del 1 al 6 de diciembre, en el complejo Faena, ubicado en la avenida Collins 3201 de Miami Beach.