La Prisión Estatal de Florida, en Raiford, donde Ricardo Gonzalez permanece recluido desde 1998 y donde está programada su ejecución (AP Photo/Curt Anderson)

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Florida ejecutará el martes 1 de diciembre a Ricardo Gonzalez, de 56 años, condenado por el asesinato de un policía durante el asalto a un banco en 1992, según el calendario de la Corte Suprema estatal. Será la ejecución número 21 del año en el estado.

Gonzalez está programado para las 18 en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford. El gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución el 30 de octubre, de acuerdo con el Miami Herald.

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El crimen de 1992

Según medios locales, el 3 de enero de 1992 cinco hombres asaltaron la sucursal de Kislak National Bank, en el noroeste de Miami-Dade, y se llevaron USD 17.000. El oficial Steven Bauer, de 39 años, padre de tres hijos, escoltaba a las cajeras cuando le dispararon.

Gonzalez y Leonardo Franqui dispararon contra Bauer, y que la bala de Gonzalez, calibre 357, le entró por el cuello y le llegó al corazón. Franqui también está en el corredor de la muerte; Pablo Abreu cumple prisión perpetua y Pablo San Martin recibió prisión de por vida.

Además, Gonzalez fue condenado a muerte en 1994. Obtuvo un nuevo juicio para la sentencia, pero un segundo jurado de Miami-Dade volvió a recomendar la pena capital. Está en el corredor de la muerte desde 1998.

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Ricardo Gonzalez enfrenta la pena de muerte en Florida por el homicidio del policía Steven Bauer durante un asalto en 1992 (Florida Department of Corrections)

Los últimos recursos y el récord

El registro del sistema de apelaciones de Florida muestra que el 24 de noviembre un juez de circuito dictó la orden final que cerró los trámites de su última petición. La Corte Suprema estatal fijó plazos acelerados, con el último escrito de defensa previsto para el 29 de noviembre por la tarde.

Florida ya superó su marca: el 19 de noviembre ejecutó a Thomas Mitchell Overton, la ejecución número 20 del año y la mayor cifra en un solo año desde que se restableció la pena de muerte en 1976, informó News Service of Florida.

Antes de fin de año, DeSantis fijó la última para el 10 de diciembre: Willie Seth Crain, de 80 años, por la muerte de Amanda Brown, una niña de 7 en 1998. Organizaciones contrarias a la pena de muerte pidieron al gobernador electo, Byron Donalds, que frene el ritmo cuando asuma en enero.

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Dos condenas a muerte y nueve jurados a favor de la vida

Gonzalez fue sentenciado a muerte en dos ocasiones por el asesinato del oficial Bauer. El primer jurado recomendó la pena capital por siete votos contra cinco en 1994. La Corte Suprema de Florida anuló esa sentencia en 1997 al determinar que se había admitido indebidamente la confesión de un coimputado que señalaba a Gonzalez como el autor del disparo fatal.

Un segundo jurado recomendó la pena capital por ocho votos contra cuatro en 1998, y la corte estatal confirmó la sentencia en 2001.

Los opositores a la ejecución señalan que, sumados ambos juicios, nueve de los 24 jurados que intervinieron votaron por la prisión perpetua. Florida permite desde 2023 dictar una pena de muerte con el respaldo de al menos ocho de los doce jurados, umbral que DeSantis firmó ese año, aunque las sentencias de Gonzalez se impusieron bajo las reglas vigentes en los años noventa, según The Florida Press.

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Bauer fue asesinado a los 39 años mientras cumplía funciones de seguridad en una sucursal bancaria de North Miami Beach (WPLG Local 10)

La defensa alegó daño cerebral y discapacidad intelectual

Durante la segunda audiencia de sentencia, un neuropsicólogo clínico de la defensa declaró que Gonzalez “actuó bajo un estado de perturbación mental o emocional extrema”, atribuible a su historia de vida: creció alternando traslados entre Puerto Rico y Miami, con deficiencias educativas y de lenguaje, antecedentes de boxeo y lesiones cerebrales, e incapacidad para controlar impulsos, según el expediente citado por WLRN.

Los registros escolares presentados en el proceso consignan un coeficiente intelectual de 75 a los 12 años. La defensa planteó también que sus limitaciones cognitivas y las lesiones cerebrales sufridas en su juventud eran relevantes para determinar si comprendía la ejecución que enfrentaba.

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Un juez de Miami-Dade desestimó a comienzos de noviembre sus últimas apelaciones sin escuchar testimonio de testigos. El magistrado consideró que el reclamo por discapacidad intelectual fue presentado fuera de plazo en el extenso trámite del expediente.

La Corte Suprema de Florida confirmó esa negativa el 24 de noviembre mediante un fallo colectivo, rechazó además el recurso de hábeas corpus y denegó la solicitud de suspender la ejecución por el historial de alergias del condenado.

Los magistrados concluyeron que la defensa no acreditó que el protocolo de inyección letal le causaría un riesgo concreto e inminente, e indicaron que la hipótesis planteada era especulativa.

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La Corte Suprema de Florida rechazó la petición de frenar la inyección letal por el historial de alergias del recluso (REUTERS/Marco Bello)

DeSantis suspendió la ejecución 14 días antes para evaluar su estado mental

El 17 de noviembre, DeSantis interrumpió de forma temporal el proceso al invocar el artículo 922.07 de los Estatutos de Florida y nombró una comisión de tres psiquiatras para examinar si Gonzalez comprendía la naturaleza de la pena de muerte y las razones por las cuales iba a ser aplicada.

La comisión examinó al condenado el 18 de noviembre y concluyó que tenía capacidad mental suficiente para entender la ejecución. Con base en esa conclusión, DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 26-235 el mismo día, que disolvió la suspensión temporal y ordenó notificar al fiscal general del estado, en cumplimiento de lo exigido por la ley estatal, según el documento oficial de la Gobernación de Florida.

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Florida ejecutó en 2026 más que todos los demás estados juntos

Si la ejecución de Gonzalez se lleva a cabo, Florida habrá aplicado la pena capital 21 veces en 2026, superando el récord de 19 que había establecido el propio estado en 2025 desde que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la reanudación de las ejecuciones en 1976.

Las 20 ejecuciones realizadas hasta ahora en el estado superan el total acumulado por todos los demás estados del país en el mismo período, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte citado por The Florida Press.

El gobernador Ron DeSantis reactivó el proceso luego de que una comisión de tres psiquiatras certificó la capacidad mental del condenado (AP Foto/Chris O'Meara)

Florida representó el 40% de todas las ejecuciones de Estados Unidos en 2025. A comienzos de noviembre, 235 personas se encontraban en el corredor de la muerte del estado, según WUSF. Dos coimputados de Gonzalez en el asalto de 1992, Leonardo Franqui y Pablo San Martín, continúan entre esos 235 condenados, de acuerdo con el Departamento de Correcciones de Florida.

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El fiscal general estatal, James Uthmeier, aprovechó la semana previa a la ejecución para criticar al gobernador de California, Gavin Newsom, quien el 5 de noviembre conmutó las condenas de muerte de los 548 reclusos en el corredor de la muerte de ese estado.