La plataforma de préstamos Best Egg notificó una filtración de datos que afectó a 791.852 personas(Imagen ilustrativa Infobae)

Guardar

Best Egg, una plataforma estadounidense de préstamos personales y de gestión de finanzas, notificó una filtración de datos que afectó a 791.852 personas. Los atacantes obtuvieron nombres, fechas de nacimiento, números de Seguridad Social y el número de cuenta con el que los clientes pagaban sus préstamos.

La cifra total figura en el registro de brechas de datos de la Fiscalía General de Texas, según informó el sitio especializado CyberInsider. De ese total, 74.013 son residentes de Texas, según el mismo registro, recogido por el sitio de seguimiento de filtraciones Breachtally.

PUBLICIDAD

Los atacantes sustrajeron números de Seguridad Social, fechas de nacimiento y datos de cuentas bancarias (Imagen ilustrativa Infobae)

La empresa envió su carta de notificación el 24 de noviembre y la presentó ante la Fiscalía General de California. En ella explica que detectó actividad sospechosa el 26 de octubre en Best Egg Financial Health, una plataforma de gestión financiera, y que un tercero no autorizado accedió a ella y se llevó registros con información personal.

Según CyberInsider, el acceso indebido empezó el 25 de octubre y terminó el 26. En la carta, Best Egg afirma que hasta ahora no detectó fraudes vinculados a las cuentas en línea de sus clientes.

Qué datos quedaron expuestos y quién resultó afectado

La carta enumera el nombre, la fecha de nacimiento, el número de Seguridad Social (el identificador que se usa en Estados Unidos para abrir créditos y cuentas), la cuenta financiera con la que el cliente pagaba su préstamo y los datos de contacto.

PUBLICIDAD

La filtración alcanzó también a quienes no tenían un préstamo. Según CyberInsider, que citó declaraciones de la empresa a la revista especializada American Banker, entre los afectados hay personas que usaban la plataforma sin haber contratado un préstamo con Best Egg.

CyberInsider agregó que la compañía aseguró que no se expusieron las credenciales de acceso a las cuentas vinculadas. La empresa tampoco explicó cómo ingresó el atacante a la plataforma.

La vulneración del sistema alcanzó a usuarios del servicio financiero que no habían solicitado préstamos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Best Egg ofrece 24 meses de monitoreo de crédito y asistencia por robo de identidad a través de Experian, una de las grandes agencias de informes crediticios.

PUBLICIDAD

La carta indica que informó del incidente a las fuerzas de seguridad y a los reguladores. En el anexo para Rhode Island, la empresa estimó que 4.634 residentes de ese estado resultaron afectados.

Barclays, dueño de Best Egg, informó otro incidente por separado

Barclays Bank Delaware, el banco de tarjetas de crédito de Barclays en Estados Unidos, comunicó el 25 de noviembre una segunda filtración. En su sitio, el banco dice que detectó el 4 de noviembre un acceso no autorizado a un servicio en línea donde los solicitantes de tarjetas consultan el estado de su trámite.

Barclays sostiene que las cuentas de clientes existentes no se vieron afectadas y que no se expusieron contraseñas. Quien no recibió una carta por correo postal, indica el banco, no fue alcanzado. La entidad también ofrece 24 meses de monitoreo con Experian.

PUBLICIDAD

El registro oficial de Texas contabilizó 27.272 personas afectadas por la brecha informada por Barclays (Imagen Ilustrativa Infobae)

El banco no publicó una cifra en esa página. CyberInsider informó que el registro de Texas lista 27.272 afectados por este caso, y que Barclays le dijo a American Banker que no tiene relación con lo ocurrido en Best Egg.

Según CyberInsider, Barclays Bank Delaware completó la compra de Best Egg el 1 de mayo. American Banker recogió que Barclays indicó que cualquier integración de los sistemas de Best Egg con los suyos se basará en una evaluación disciplinada de seguridad, operaciones y clientes.

Los afectados por la filtración de Best Egg que recibieron la carta tienen hasta el 31 de marzo de 2027 para activar el monitoreo gratuito de Experian.

PUBLICIDAD