Wall Street sufrió su peor jornada desde julio tras el informe sobre la inflación en Estados Unidos

Wall Street registró su peor jornada desde julio debido al repunte de la inflación en Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Wall Street registró este miércoles su peor jornada desde julio después de que un nuevo informe mostrara que la inflación en Estados Unidos se aceleró más de lo previsto, lo que disparó los rendimientos de los bonos y golpeó con dureza a las acciones del sector de inteligencia artificial.

El S&P 500 cayó 1,1% y acumuló su quinta baja en seis jornadas desde que marcó su máximo histórico. El Dow Jones Industrial Average retrocedió 48 puntos, equivalentes a 0,1%, mientras que el Nasdaq Composite se desplomó 1,9% arrastrado por los papeles vinculados a la inteligencia artificial.

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Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron 3,7% interanual el mes pasado, impulsados por el combustible, los alimentos y otros costos de vida, según el reporte difundido este miércoles. La cifra superó el 3,6% que esperaban los economistas y marcó una aceleración frente al 3,4% registrado en agosto.

El dato confirma que la presión inflacionaria sigue sin ceder desde que la economía salió de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Parte del repunte reciente responde a los saltos en los precios del combustible generados por la guerra con Irán: el barril de petróleo Brent sumó 0,4% este miércoles y cerró en 106,06 dólares.

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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, referencia central del mercado estadounidense, llegó a superar brevemente el 5,32% tras conocerse el reporte de inflación, luego de ubicarse por debajo del 5,17% antes de su publicación. Con el correr de la jornada, el bono devolvió buena parte de esa suba.

El índice S&P 500 acumuló su quinta baja en seis jornadas y finalizó la sesión en 7.718,94 unidades. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los rendimientos de los bonos a plazos más cortos registraron saltos todavía mayores, a medida que los operadores elevaron sus expectativas sobre futuras subas de tasas por parte de la Reserva Federal, aunque también moderaron el avance hacia el final del día.

Crecen las apuestas a una nueva suba de tasas de la Fed

Según datos de CME Group, los operadores financieros ven ahora una probabilidad cercana al 35% de que la Reserva Federal (Fed) suba la tasa de referencia en su próxima reunión, dentro de dos semanas, frente al 22% que se calculaba un día antes. La Fed había elevado recientemente esa tasa por primera vez en tres años, con el objetivo de contener la inflación mediante un encarecimiento generalizado del crédito que desacelere la economía.

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Parte de lo que mantiene elevada la inflación es que los consumidores estadounidenses continúan gastando, lo que incentiva a las empresas a seguir subiendo los precios de sus productos y servicios. El economista senior de Vanguard, Adam Schickling, explicó que a medida que los consumidores se vuelvan más sensibles a los precios y la economía se beneficie de una mayor productividad laboral, la inflación debería desacelerarse, aunque advirtió: “se requerirá paciencia”.

El precio del barril de petróleo Brent cerró en 106,06 dólares impulsado por las tensiones con Irán. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los rendimientos más altos en el mercado de bonos presionan a la baja los precios de todo tipo de acciones, y la principal vía que tienen las empresas para contrarrestar ese efecto es mostrar ganancias mayores. Eso es justamente lo que esperan los analistas, y explica cómo el S&P 500 logró marcar récords pese a los múltiples desafíos que enfrenta Wall Street. Al mismo tiempo, esas expectativas elevadas implican que las compañías pueden ser castigadas con fuerza si no cumplen sus objetivos de crecimiento.

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El impacto en las acciones de inteligencia artificial

Buena parte del retroceso de Wall Street este miércoles se explica por las caídas de las empresas que venían capitalizando el auge de la inteligencia artificial con fuertes crecimientos de ganancias y subas en bolsa. Un crédito más caro, producto de los mayores rendimientos de los bonos, puede dificultar que estas compañías consigan financiamiento para construir centros de datos y equiparlos con chips de IA.

Entre los mayores lastres para el S&P 500 se ubicaron Nvidia, que cayó 3,2%, Broadcom, con una baja de 3,1%, y Advanced Micro Devices, que se hundió 5,7%. CoreWeave, compañía que ofrece capacidad de cómputo de IA a través de la nube, se desplomó 15,5% y sufrió su peor jornada desde febrero.

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GE Vernova, que apunta a electrificar centros de datos de alto consumo energético, retrocedió 6,2%, mientras que Oracle se hundió 8,8%. Las empresas más pequeñas también sintieron el impacto de las tasas más altas, ya que muchas de ellas dependen del endeudamiento para crecer: el Russell 2000, índice que agrupa a las compañías estadounidenses de menor tamaño, cayó 1,9%.

Los bancos que decepcionaron con sus balances

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años superó el 5,32% tras publicarse el dato inflacionario. (REUTERS/Brendan McDermid)

Bank of America cayó 4,8% tras reportar ganancias e ingresos más débiles de lo esperado por los analistas para el trimestre de verano boreal. Las ganancias habrían incumplido las proyecciones incluso sin considerar las multas por 1.200 millones de dólares que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado el martes por la noche, por presuntas violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y de sanciones.

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State Street se hundió 4,1% después de informar ingresos más débiles de lo previsto para el último trimestre, aunque su ganancia resultó apenas superior a las previsiones de los analistas.

Al cierre de la jornada, el S&P 500 perdió 86,51 puntos y terminó en 7.718,94 unidades. El Dow Jones Industrial Average retrocedió 48,62 puntos, hasta 51.621,48, y el Nasdaq Composite se desplomó 511,51 puntos, hasta 26.692,87.

En los mercados bursátiles del exterior, los índices subieron en Europa tras un cierre más débil en Asia. La bolsa de Londres avanzó 0,7%, mientras que la de Shanghái cayó 0,9%, dos de los movimientos más pronunciados a nivel global.

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