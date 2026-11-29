Los rebeldes hutíes aseguraron que atacaron el puerto marítimo de Yeda e instalaciones energéticas en Arabia Saudita.

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Los rebeldes hutíes de Yemen aseguraron este domingo haber lanzado cinco ataques contra objetivos estratégicos en Arabia Saudita, entre ellos el puerto de Yeda, instalaciones de producción y distribución de gas y posiciones militares. La organización presentó las operaciones como una represalia por los bombardeos contra territorio yemení, en una nueva escalada de las hostilidades entre el grupo respaldado por Irán y el reino saudita, que encabeza una coalición militar contra los insurgentes.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, comunicó la ofensiva a través de un mensaje publicado en la red social X. Según su versión, las fuerzas del grupo ejecutaron cinco operaciones que alcanzaron instalaciones civiles y militares distribuidas en distintas zonas del territorio saudita.

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“Nuestras fuerzas armadas llevaron a cabo cinco operaciones militares especializadas”, afirmó Saree al presentar el balance de los ataques. El vocero sostuvo que las acciones consiguieron sus objetivos, aunque no proporcionó pruebas independientes sobre el alcance de los daños ni precisó si hubo víctimas.

Uno de los puntos señalados por los insurgentes fue el puerto de Yeda, ubicado sobre la costa del mar Rojo y considerado uno de los principales centros de comercio marítimo de Arabia Saudita. La instalación cumple una función relevante en el ingreso de mercancías al país y en el abastecimiento de sus principales centros urbanos.

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El grupo insurgente afirmó que las plantas de gas de Al-Uthmaniyah y Shadqam sufrieron impactos directos. (NASA Worldview/Handout vía REUTERS)

Los hutíes también identificaron dos instalaciones vinculadas al sector gasístico: la planta de Al-Uthmaniyah, situada en la región de Al-Ahsa, y la de Shadqam, en la Provincia Oriental. En su comunicado, aseguraron que ambas recibieron impactos directos y que los ataques provocaron incendios de grandes dimensiones.

La ofensiva habría incluido, además, una estación de gas, aunque el grupo no aportó detalles adicionales sobre su ubicación ni sobre las consecuencias del impacto. Tampoco se conocieron datos independientes que permitieran establecer la magnitud de los daños en las instalaciones energéticas mencionadas.

En el ámbito militar, los insurgentes dijeron haber alcanzado un sistema de radar en las proximidades de Khamis Mushait, una localidad situada en el suroeste saudita. El segundo objetivo habría sido un batallón de comunicaciones de campaña perteneciente a la Guardia Nacional, ubicado en Riad, la capital del reino.

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Operaciones contra posiciones insurgentes

La reivindicación se produjo mientras la coalición militar encabezada por Riad intensificaba sus operaciones contra posiciones de los insurgentes en Yemen. Su portavoz, Turki Al-Maliki, informó que las fuerzas aliadas habían atacado 19 objetivos relacionados con las capacidades de lanzamiento de misiles y drones de los hutíes.

El presidente Rashad al Alimi reconoció pérdidas territoriales y fallas en la conducción de las tropas gubernamentales.

El vocero también anunció cinco ataques contra instalaciones del puerto de Ras Isa, situado en la costa yemení del mar Rojo. Según explicó, estas acciones respondieron a las ofensivas del grupo contra Arabia Saudita.

Los hutíes controlan amplias zonas del norte y oeste del país, incluida Saná, la capital, mientras que el Gobierno reconocido internacionalmente mantiene su sede en Adén, en el sur.

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La confrontación también se desarrolla en un contexto de dificultades militares para las fuerzas gubernamentales. El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al Alimi, reconoció este domingo problemas en la conducción de la campaña contra los insurgentes y admitió que sus tropas habían perdido posiciones en algunos sectores.

En un discurso televisado, el dirigente denunció que los hutíes intensificaron sus operaciones en los alrededores de Taiz, donde mantienen restricciones sobre las rutas que conectan la provincia con Adén. Según explicó, los obstáculos al tránsito dificultan el suministro de alimentos, agua y medicamentos para la población.

Al Alimi calificó la situación como un “asedio prolongado” y reconoció que existieron fallas en la conducción de las fuerzas gubernamentales. “Se cometieron errores, errores que todos nosotros tenemos la responsabilidad de abordar”, declaró, al tiempo que prometió revisar las decisiones militares y exigir responsabilidades.

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El bloqueo de rutas en Taiz afecta la llegada de alimentos y suministros médicos para la población local.

El mandatario aseguró que su administración continuará la campaña denominada “Amanecer del Yemen”, cuyo objetivo es recuperar los territorios bajo control hutí y restablecer las instituciones estatales en Saná. También prometió reabrir las carreteras que comunican Taiz con las provincias de Lahj y Adén.

La ciudad de Taiz permanece sometida a restricciones de circulación desde 2015, y los nuevos enfrentamientos registrados en octubre agravaron los problemas de abastecimiento. En ese escenario, los ataques reivindicados contra Arabia Saudita y la respuesta de la coalición abrieron otro frente de tensión en una guerra que mantiene dividido a Yemen y enfrenta a los insurgentes con las autoridades respaldadas por Riad.

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