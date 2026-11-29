El nuevo estudio adelanta en más de un millón de años la fecha estimada para la evolución cazadora de las orcas (Gentileza, estudio: Una gran orca del Pleistoceno Inferior de la Cuenca Sur del Mar del Norte retrasa el origen del comportamiento macropredador en los delfines oceánicos (Odontoceti, Delphinidae), publicado en PeerJ)

Guardar

Un equipo del Museo de Historia Natural de Róterdam determinó mediante el análisis de fragmentos fósiles de cráneos y vértebras, que las orcas ya contaban hace entre 2,6 y 2,1 millones de años con rasgos físicos para cazar presas de gran tamaño. El estudio, publicado en la revista PeerJ, adelanta en más de un millón de años la fecha estimada para esa transformación evolutiva.

Los restos pertenecen a antepasados de las orcas y fueron comparados con huesos de ejemplares actuales y de otras especies de la familia de los delfines. La edad de los fósiles se determinó por rastros de algas fosilizadas que permanecieron en los sedimentos donde se preservaron los ejemplares.

PUBLICIDAD

La investigación plantea que estos animales ya poseían un cuerpo de gran tamaño, mandíbulas anchas y dientes grandes durante el Gelasiense, una etapa geológica que transcurrió hace entre 2,6 y 2,1 millones de años; esas características habrían permitido capturar animales de mayor porte.

Los fósiles adelantan la fecha de la transformación evolutiva

Los fósiles corresponden a ejemplares marinos del Gelasiense que alcanzaban hasta 7,7 metros de longitud (Gentileza, estudio: Una gran orca del Pleistoceno Inferior de la Cuenca Sur del Mar del Norte retrasa el origen del comportamiento macropredador en los delfines oceánicos (Odontoceti, Delphinidae), publicado en PeerJ)

Las orcas actuales pueden alimentarse de peces grandes, focas e incluso de algunas especies de ballenas. Por esa capacidad de caza, los especialistas en fauna marina las investigaron durante años cuándo aparecieron los atributos anatómicos que les permitieron convertirse en depredadores de grandes presas.

Los estudios anteriores situaban esa evolución en el Pleistoceno, hace no más de 770.000 años. A partir de una revisión de fósiles vinculados al género Orcinus, el nuevo trabajo propone que ocurrió mucho antes.

PUBLICIDAD

La comparación con orcas contemporáneas y otros delfines permitió identificar similitudes físicas relevantes. Según el estudio recogido por Geo, los animales de esa época ya reunían condiciones anatómicas asociadas a la captura de presas de mayor tamaño.

Algunos ejemplares alcanzaban 7,7 metros de longitud

Las investigaciones previas situaban la aparición de estos rasgos predadores hace como máximo 770.000 años (Gentileza, estudio: Una gran orca del Pleistoceno Inferior de la Cuenca Sur del Mar del Norte retrasa el origen del comportamiento macropredador en los delfines oceánicos (Odontoceti, Delphinidae), publicado en PeerJ)

Los investigadores establecieron que los fósiles corresponden a animales más grandes podían medir 7,7 metros de longitud; esa dimensión permite relacionarlos con los machos más grandes de la especie actual, Orcinus orca, conocida de forma habitual como orca. Esta afirmación se apoya en las dimensiones de las piezas óseas recuperadas y en su contraste con individuos modernos.

Además de la longitud corporal, los fósiles indican la presencia de una mandíbula amplia y dientes grandes. Esos rasgos son relevantes porque facilitan la sujeción y el consumo de animales de considerable tamaño, una conducta alimentaria que caracteriza a las orcas en la actualidad.

PUBLICIDAD

Los cinco fósiles fueron recuperados de forma accidental por arrastreros comerciales (barcos de pesca que emplean grandes redes para recoger especies del fondo marino) que operaban en dos zonas del sur del Mar del Norte, Noordhinder y Outer Gabbard, a unos 100 kilómetros al oeste de Róterdam.

Los depósitos permanecen bajo el lecho marino, lo que dificulta analizar directamente la antigüedad de las capas de sedimentos; esa limitación impide determinar con mayor precisión la edad de los restos hallados.

El vínculo con la orca actual todavía no está confirmado

Los autores del estudio aclararon que aún no confirmaron si el ejemplar es un ancestro directo o una especie distinta de orca (Magnific)

Pese a los resultados, los científicos no establecieron una relación directa entre el animal prehistórico y la especie que habita hoy los océanos. “No sabemos si el Orcinus gelasiático es un ancestro del Orcinus orca o una especie distinta, grande y por el momento desconocida de este género animal”, indicaron los autores.

PUBLICIDAD

Esa precisión limita el alcance de la conclusión: el estudio no afirma que el animal identificado sea de forma directa la orca moderna. Sí sostiene que, mucho antes de lo que apuntaban estimaciones anteriores, existieron integrantes del género con un tamaño y una anatomía adecuados para perseguir presas grandes.

Los hallazgos reubican el debate sobre la evolución de estos cetáceos. La presencia de ejemplares de gran porte hace más de dos millones de años aporta una nueva referencia temporal para estudiar cuándo surgieron las características que hoy distinguen a las orcas.