Una madre presentó una demanda federal contra Google en Florida por la imitación de su hijo en chatbots de Character.AI (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Una madre del condado de Lake, en Florida, presentó una demanda federal contra Google tras denunciar que chatbots de Character.AI imitaron a su hijo, un actor infantil, y contribuyeron a una campaña de acoso contra la familia. El menor, de 11 años, aparece identificado como “John Doe” para proteger su identidad.

La acción fue ingresada el 19 de noviembre ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida, en Orlando.

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La madre también litiga bajo seudónimo y reclama una indemnización, daños punitivos y medidas permanentes que impidan nuevas publicaciones que usen la identidad del niño. La información del caso consta en el expediente judicial de Doe v. Google LLC, consultado el 29 de noviembre.

La denuncia atribuye más de una docena de personajes al uso de fotos del actor

La demanda sostiene que usuarios de la plataforma crearon personajes que utilizaban el nombre, fotografías profesionales o el papel que el niño interpretó en una película de terror basada en una franquicia de videojuegos. Según el escrito, algunos de esos perfiles usaban datos que permitían identificar al menor.

Character.AI permite que sus usuarios creen personajes conversacionales a partir de una descripción, un nombre y una imagen.

El modelo responde en primera persona como el personaje escogido. La madre afirma que esa función hizo posible que terceros presentaran al niño como si estuviera disponible para conversaciones privadas con desconocidos.

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La demandante exige ante la Justicia una indemnización por daños y medidas para frenar el uso de la identidad del menor (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La demanda afirma que los resultados de búsqueda de la plataforma agrupaban algunos personajes bajo etiquetas como “novio” y “hermano”. El escrito judicial atribuye esas publicaciones a usuarios de Character.AI.

La familia alega que, a medida que aumentaban los perfiles y las interacciones, usuarios adultos y menores comenzaron a actuar como si conocieran personalmente al niño.

El texto menciona llamadas reiteradas a teléfonos familiares, publicaciones con amenazas y mensajes de acoso racista y homofóbico. Entre los hechos denunciados figura una amenaza, escrita en portugués, contra la vida de la madre.

El expediente asegura, además, que se difundieron datos sobre el lugar donde vive el menor y sobre su escuela. La familia sostiene que debió modificar rutinas y limitar la participación del actor en convenciones de seguidores y audiciones. Estas acusaciones forman parte de la versión de la parte demandante y aún no fueron resueltas por la Justicia.

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Esta demanda se dirige contra Google porque Character Technologies está en bancarrota

La demanda actual, identificada como Doe v. Google LLC, no incluye como demandada a Character Technologies, la compañía que opera Character.AI. La madre dirige este reclamo contra Google LLC y argumenta que la empresa suministró tecnología, infraestructura informática, personal y financiación sin adoptar salvaguardas adecuadas para proteger a menores.

El escrito afirma que Google aportó servicios de computación en la nube y unidades de procesamiento especializadas para entrenar y operar los modelos de la plataforma.

Usuarios de la plataforma crearon al menos 14 perfiles conversacionales con el nombre legal y fotografías profesionales del actor infantil (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

También señala que, en agosto de 2024, pagó aproximadamente USD 2.700 millones por una licencia no exclusiva de la tecnología de Character Technologies y por el regreso de sus fundadores y parte de su equipo de investigación.

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De acuerdo con la demanda, nuevos personajes que usaban el nombre del niño fueron creados después de esa operación, en septiembre y noviembre de 2024 y en junio y septiembre de 2025.

La acusación sostiene que Google sabía o debía saber que una plataforma con una audiencia mayoritariamente joven, capaz de imitar a personas identificables, podía exponer a niños a la suplantación, sexualización y hostigamiento.

La agencia Reuters informó sobre una demanda anterior, Garcia v. Character Technologies, Inc. et al., presentada en Florida en octubre de 2024 contra Character Technologies, Google y otras partes por la muerte de un adolescente.

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Ese caso alegó que el joven desarrolló una relación de dependencia con un chatbot. La demanda actual cita ese y otros litigios para argumentar que los riesgos vinculados con menores eran conocidos.

Character Technologies está bajo protección por bancarrota

La demanda señala que Character Technologies se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos el 12 de octubre de 2026.

Por ello, las reclamaciones directas contra la compañía están suspendidas dentro de ese proceso, mientras el caso contra Google continúa en el tribunal de Florida.

El expediente público confirma la presentación de la causa ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida. Google tendrá la oportunidad de responder formalmente a las acusaciones, que deberán ser probadas durante el proceso.

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Bloomberg Law reportó la presentación de la demanda y señaló que el reclamo atribuye a los chatbots basados en el actor la posterior escalada de acoso.