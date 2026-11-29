Una grabación térmica registra la aproximación de un dron marítimo hacia una embarcación en el mar durante una operación militar reivindicada por Ucrania.

Guardar

El ministro de Exteriores en funciones del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, Taher al Baur, llamó a consultas este domingo al embajador libio en Ucrania, Usama Mohamed al Abed Abdul Qasim, una semana después de que drones navales ucranianos atacaran buques rusos en el puerto de Bengasi.

En un comunicado, el ministerio expresó su “rechazo” a la operación por suponer “una violación de la soberanía libia” y ser contraria al derecho internacional. El embajador informó a Al Baur sobre la situación de la comunidad libia en Ucrania.

PUBLICIDAD

La protesta procede de un Gobierno cercano a Kiev; en julio, el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sibiga, agradeció a Al Baur el respaldo libio a la integridad territorial de Ucrania. Bengasi, sin embargo, no está bajo la autoridad de Trípoli. Es la sede del Ejecutivo paralelo del este, que encabeza Osama Hamad desde que lo designó la Cámara de Representantes en 2022, carece de reconocimiento internacional y se apoya en el Ejército Nacional Libio (ENL) del mariscal Jalifa Haftar.

El Gobierno libio llamó a consultas a su embajador en Ucrania tras el ataque a buques rusos en Benghazi

La noche del 22 de noviembre, siete drones navales de fabricación ucraniana alcanzaron la corbeta rusa Merkury, amarrada en la base naval de Bengasi. Otro ataque golpeó ese día al carguero MV Angara frente a la costa. Hubo 10 heridos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, reivindicó la acción al día siguiente como “una operación ucraniana ejemplar” y afirmó que Moscú usaba el carguero para transportar armas.

PUBLICIDAD

Las versiones sobre el estado de la corbeta difieren. Kiev sostiene que la hundió; dos funcionarios libios dijeron a la agencia AP que quedó gravemente dañada. Una imagen satelital de la empresa Vantor la muestra volcada junto al muelle.

La Merkury, de 105 metros de eslora, entró en servicio en mayo de 2023 con destino a la Flota del mar Negro, pero nunca llegó a Sebastopol porque Turquía cerró los estrechos a los buques de guerra de los beligerantes en 2022.

Dos oficiales de la Armada del ENL, Al Taher Abdullah al Sadiq y el teniente Ali Mohammed al Said, murieron el martes 25 por las heridas sufridas en el ataque. El mando general del ENL prometió responder en el momento y el lugar que elija. El Gobierno del este presentó una queja ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir una investigación internacional.

PUBLICIDAD

Un buque militar navega de noche tras las declaraciones de Volodímir Zelenski sobre ataques a dos embarcaciones rusas cerca de las costas de Libia.

Moscú cultiva desde hace casi una década la alianza con Haftar, que le da acceso a bases como Al Jadim y Al Jufra, usadas como plataforma logística hacia el resto de África. Tras la caída de Bachar el Asad en Siria, en diciembre de 2024, el Kremlin trasladó a territorio de Haftar parte del material que tenía en Tartús y Hmeimim; en un desfile en Bengasi en mayo de 2025, el ENL exhibió material militar ruso llegado desde Siria. Ucrania ya había golpeado intereses rusos en esas aguas. El 3 de marzo, el metanero Arctic Metagaz sufrió una serie de explosiones y un incendio al norte de Sirte; Moscú acusó a Kiev de haber lanzado drones navales desde la costa libia. El buque quedó a la deriva sin tripulación durante semanas hasta que las autoridades libias lo remolcaron.

La oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró que la operación violó la soberanía libia y amenazaba con extender la guerra al Mediterráneo. Tras una llamada telefónica el viernes 27, Zelensky escribió en X que había confirmado a Meloni que la operación se hizo “sin coordinación previa con nuestros socios europeos”. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, defendió en cambio el “derecho absoluto a la legítima defensa” de Ucrania.

PUBLICIDAD

Un convoy ruso que llevaba vehículos militares a Libia dio media vuelta en el Mediterráneo, según tres fuentes militares y de seguridad citadas por Reuters. Un segundo convoy, escoltado por la fragata Golovko, viró cerca del estrecho de Sicilia el mismo 22 de noviembre y quedó detenido frente a la costa de Argelia.