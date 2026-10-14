Los usuarios de NJ Transit y Amtrak enfrentan cinco semanas de interrupciones por obras en el puente Portal

El Portal North Bridge cuenta con una altura libre de 15 metros que elimina la necesidad de abrir el paso a las embarcaciones (NJ Transit)

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Unos 200.000 pasajeros diarios que cruzan el río Hackensack en tren para llegar a Manhattan enfrentan cinco semanas de cortes de servicio, desvíos y plataformas abarrotadas mientras NJ Transit y Amtrak completan la sustitución del Portal Bridge, una estructura de 116 años que fue fuente crónica de demoras en el corredor ferroviario más transitado de Estados Unidos.

El inicio formal de las interrupciones se produjo el fin de semana, aunque la mayoría de los viajeros recién las sintieron este martes 13 de octubre, primer día hábil completo tras el comienzo de los trabajos.

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De acuerdo con The New York Times, andenes repletos, trenes cancelados y llamadas telefónicas frenéticas marcaron el debut de la fase final de la obra, que se extenderá hasta el 15 de noviembre.

Unos 200.000 pasajeros diarios enfrentan cinco semanas de desvíos y cortes por los trabajos en el Portal Bridge sobre el río Hackensack (NJ Transit/ABC7)

El viaje que se interrumpe por cinco semanas

La alteración más significativa afecta a unos 30.000 pasajeros con servicio directo a Midtown Manhattan: los trenes de las líneas Morris & Essex, Gladstone Branch y Montclair-Boonton finalizarán su recorrido en Hoboken en lugar de llegar a Penn Station.

Desde allí, los viajeros pueden continuar el trayecto mediante el tren PATH hasta la calle 33, el autobús 126 hacia Port Authority o un ferry de NY Waterway hasta la calle 39 oeste, todos con transferencia gratuita.

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Los pasajeros de la línea Raritan Valley también pierden su conexión directa a Manhattan: sus trenes partirán y terminarán en Newark Penn Station. Algunas secciones de las líneas Port Jervis y Raritan Valley también incorporarán servicios de autobús por trabajos de mantenimiento de vías. La única línea sin cambios mayores es la Atlantic City Line.

Amtrak, que es propietaria de la infraestructura de vías, reducirá el número de trenes en sus servicios Acela, Northeast Regional y Keystone durante el mismo período. Además, la agencia ferroviaria nacional aprovechará estas semanas para ejecutar una serie de trabajos de reparación en distintos tramos del Corredor Noreste, el eje que conecta Boston con Washington.

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Amtrak aprovechará las cinco semanas de trabajos en el Portal Bridge para ejecutar reparaciones adicionales en distintos tramos del Corredor Noreste (REUTERS/Jason Redmond)

La obra limita el tráfico a una sola vía entre Newark y Secaucus

La causa de las interrupciones es técnica y tiene nombre preciso: el proceso de cutover, es decir, la transferencia del cableado eléctrico, los sistemas de señalización y el equipo pesado desde el viejo puente oscilante hacia el Portal North Bridge, su reemplazo de tres arcos con 15 metros de altura libre, suficiente para que los barcos pasen sin necesidad de que el puente se abra. Esa característica elimina uno de los problemas históricos de la estructura original.

Durante la ejecución de este proceso, solo una vía permanece habilitada entre Newark y Secaucus, lo que reduce a casi la mitad el número de trenes de día de semana entre esas dos estaciones.

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NJ Transit estima que la frecuencia de servicios hacia y desde Penn Station caerá en aproximadamente un 50% en horarios pico. Kris Kolluri, presidente y director ejecutivo de NJ Transit, pidió a los pasajeros que trabajen desde sus casas si esa opción está disponible, o que programen sus viajes antes de las 7 o después de las 9.

La operatividad de una sola vía entre Newark y Secaucus reducirá a la mitad la frecuencia de los trenes en horarios pico (NJ Transit)

Esta es la segunda y última interrupción del año por la misma obra

Este ciclo de cinco semanas no es la primera vez que los pasajeros enfrentan este tipo de trastornos en 2026. En febrero, NJ Transit y Amtrak ejecutaron la primera fase del cutover, que duró aproximadamente un mes y permitió trasladar la primera vía al nuevo puente.

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El tráfico en sentido oeste hacia Nueva Jersey sobre el Portal North Bridge se habilitó en marzo. La diferencia con la fase actual es que esta incluye la conexión a un nuevo sistema de señalización —denominado interlocking— lo que extendió el plazo en una semana adicional respecto de la primera etapa.

Al final de este período, todo el tráfico ferroviario circulará sobre la nueva estructura y el Portal Bridge original quedará fuera de servicio de manera definitiva tras 116 años en funcionamiento. La inauguración del viejo puente data de noviembre de 1910.

El puente original de 1910 quedará fuera de servicio de manera definitiva tras la conclusión de las obras el 15 de noviembre (Amtrak Media)

Décadas de averías en el puente reemplazado

La urgencia de la sustitución tiene raíces profundas. El Portal Bridge, de 293 metros de longitud, cruza el río Hackensack y fue diseñado para abrirse y permitir el paso de embarcaciones.

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Esa mecánica, obsoleta para los estándares actuales, provocó cientos de incidentes a lo largo de los años: el puente quedaba trabado en posición abierta y los trabajadores debían golpear los rieles con mazos para volver a cerrarlo.

También fue escenario de incendios eléctricos. Y aun cuando funcionaba sin fallas, su diseño obligaba a los trenes a reducir la velocidad al cruzarlo.

La queja más frecuente entre viajeros: no todos pueden trabajar desde casa

Mientras las autoridades de tránsito insisten en la recomendación de trabajar virtualmente, muchos pasajeros señalaron que esa alternativa no existe para ellos. Kaela Hohn, de 26 años, trabaja en una agencia de modelos y estudia en la School of Visual Arts de Manhattan. Normalmente hace el trayecto desde South Orange, Nueva Jersey, en entre 30 y 40 minutos, pero el lunes —aun saliendo una hora antes de lo habitual— tardó el doble.

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Arnold Sánchez Hernández, de 40 años, asistente de cocina en Midtown Manhattan que vive en Hoboken, tuvo que adelantar su salida de las 9 a las 8 para compensar los autobuses más llenos y con más paradas.

NJ Transit recomendó el trabajo remoto o la modificación de horarios ante las dificultades de movilidad expresadas por los usuarios (Associated Press)

El directivo Kolluri reconoció el malestar generalizado en Hoboken Terminal el martes por la mañana. “Sé que estas próximas cinco semanas serán difíciles y, en ocasiones, frustrantes”, declaró. Y agregó: “Pero lo que quiero transmitirles es que estamos reemplazando este puente de 116 años para que nunca vuelva a ser un problema para su comunidad”.

El servicio regular tiene previsto restablecerse el 15 de noviembre, aunque la primera fase de la obra concluyó algunos días antes de lo proyectado.