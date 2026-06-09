Estados Unidos

Columnas romanas, acabados en bronce y techos colosales: así será la transformación de USD 8.000 millones en Penn Station

Tras décadas de parálisis, se reveló la megaobra que devolverá la estética histórica a la terminal ferroviaria más transitada de la Gran Manzana. Qué promete el plan y cuándo comenzará

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La Penn Station de Nueva York será remodelada con una inversión de entre USD 7.000 millones y USD 8.000 millones, con obras previstas antes de fines de 2027 (REUTERS/Eduardo Munoz)
La Penn Station de Nueva York será remodelada con una inversión de entre USD 7.000 millones y USD 8.000 millones, con obras previstas antes de fines de 2027 (REUTERS/Eduardo Munoz)

La Penn Station de Nueva York recibirá una transformación de entre USD 7.000 millones y USD 8.000 millones, según los planos presentados el lunes 8 de junio por Amtrak y el consorcio Penn Transformation Partners. Las obras arrancarán antes de finales de 2027 y la estación permanecerá abierta durante los seis años que dure el proceso.

El proyecto busca recuperar la escala y la ornamentación del edificio original, demolido en 1963, y convertir al nodo de tránsito más transitado del hemisferio occidental en un nuevo diseño arquitectónico para la ciudad.

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Más de 600.000 pasajeros pasan por allí cada día laboral, una cifra superior a la suma de los tres aeropuertos internacionales del área metropolitana de Nueva York.

Qué propone el nuevo diseño

Las imágenes difundidas muestran una fachada rectangular de piedra con columnas romanas y una entrada de gran escala. En el interior, el gran vestíbulo incluirá:

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  • Techos de más de 15 metros de altura en varios puntos.
  • Acabados en bronce en pilares y molduras.
  • Un relieve con el perfil de la ciudad.
  • Un reloj clásico de bronce.

El arquitecto Vishaan Chakrabarti, uno de los líderes del equipo seleccionado, explicó que el diseño toma como referencia el estilo Beaux-Arts de la terminal ferroviaria Grand Central Terminal, así como monumentos Art Deco como el Empire State Building y el Rockefeller Center.

La estación Penn Station permanecerá abierta durante los seis años que demandará la transformación impulsada por Amtrak y Penn Transformation Partners (@CrimeInNYC)
La estación Penn Station permanecerá abierta durante los seis años que demandará la transformación impulsada por Amtrak y Penn Transformation Partners (@CrimeInNYC)

Los diseñadores también miraron la arquitectura federal de Washington, D. C. y las obras del programa New Deal de la Gran Depresión.

“Había un abrazo sin miedo al ornamento y la decoración que en cierta forma hemos perdido”, dijo Chakrabarti a la agencia The Associated Press. “Queremos recuperar ese sentido del trabajo artesanal”.

El papel de Trump y el debate sobre el nombre

Un sello del presidente Donald Trump figura en una pared interior del proyecto. Trump ordenó el año pasado que Amtrak tomara el control de la iniciativa, luego de décadas de trabas burocráticas y disputas políticas entre agencias de transporte y actores con intereses encontrados.

Donald Trump tomó control de la iniciativa de Penn Station a través de Amtrak, aunque los planos mantienen el nombre Pennsylvania Station (REUTERS/Nathan Howard)
Donald Trump tomó control de la iniciativa de Penn Station a través de Amtrak, aunque los planos mantienen el nombre Pennsylvania Station (REUTERS/Nathan Howard)

El mandatario ha mencionado la posibilidad de poner su nombre a la estación, en línea con otros proyectos de obra pública que impulsa para dejar huella, entre ellos un nuevo salón de baile en la Casa Blanca y un arco triunfal en la entrada de Washington. Sin embargo, los planos presentados el lunes muestran que la fachada seguirá leyendo “Pennsylvania Station”.

Andy Byford, asesor especial de Amtrak para la remodelación, descartó que el nombre sea una prioridad: “No me concentro en los nombres para nada”. Peter Cipriano, uno de los desarrolladores principales, fue más directo: “Este edificio tiene un nombre, y el nombre está ahí”.

Madison Square Garden se queda, pero perderá un teatro

Durante años circularon propuestas para reubicar el Madison Square Garden, el estadio que alberga a los Knicks de la NBA y a los Rangers de la NHL, construido sobre el terreno de la estación original en 1968. El plan presentado el lunes descarta esa opción: el estadio permanece donde está.

Pero, un teatro del recinto ubicado directamente sobre las vías deberá demolerse para dar paso a la nueva fachada y al vestíbulo.

La nueva Penn Station de Nueva York tendrá columnas romanas, techos de más de 15 metros y un gran vestíbulo con acabados en bronce (REUTERS/Eduardo Munoz)
La nueva Penn Station de Nueva York tendrá columnas romanas, techos de más de 15 metros y un gran vestíbulo con acabados en bronce (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los desarrolladores y el dueño del MSG, el multimillonario James Dolan, firmaron un “memorándum de acuerdo” sobre ese punto, lo que inclinó la balanza a favor de esta propuesta frente a otras tres ofertas.

Los términos finales, incluido el monto de compensación, aún no se definieron. “Entenderán por qué no querríamos negociar eso en público”, señaló Byford.

Costos, plazos y garantías para los pasajeros

La siguiente fase del proyecto incluye refinar los diseños preliminares y completar el proceso federal de revisión ambiental, que permitirá detallar mejor el desglose de costos. Byford aclaró que el gobierno no tiene planes de expropiar propiedades vecinas para ampliar la estación, algo que vecinos del área habían advertido como riesgo.

Amtrak aseguró que la remodelación de Penn Station no implicará aumentos de tarifas ni expropiaciones de propiedades vecinas (REUTERS/Eduardo Munoz)
Amtrak aseguró que la remodelación de Penn Station no implicará aumentos de tarifas ni expropiaciones de propiedades vecinas (REUTERS/Eduardo Munoz)

Sobre el financiamiento, dijo: “No habrá aumento de tarifas para pagar este proyecto. No va a pasar".

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