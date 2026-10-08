Estados Unidos

Un autobús de NJ Transit chocó contra una vivienda en Nueva Jersey

El conductor fue hospitalizado tras sufrir una emergencia médica mientras trasladaba el vehículo vacío hacia el inicio de su recorrido en Englewood

Video del momento en el que ocurre el choque y el autobús de NJ Transit ingresa a la propiedad

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Un conductor de NJ Transit fue hospitalizado luego de que el autobús que manejaba se estrellara contra una vivienda en Englewood, Nueva Jersey, durante la madrugada de este jueves. El vehículo, que no llevaba pasajeros, se salió de su trayecto cuando el chofer sufrió una emergencia médica, de acuerdo con la información inicial proporcionada por autoridades locales y de transporte.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:45 de la mañana, cerca de la Ruta 4 y la avenida Grand. El autobús de la línea 166 había partido minutos antes desde el garaje de Oradell y se dirigía al cruce de las avenidas Van Nostrand y Grand, donde debía comenzar su recorrido regular.

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El conductor era la única persona dentro de la unidad al momento del impacto. Fue trasladado a un hospital de la zona, aunque las autoridades todavía no han precisado el tipo ni la gravedad de las lesiones que sufrió.

El autobús aún no había comenzado su recorrido con pasajeros

La unidad de la línea 166 no llevaba pasajeros porque todavía no comenzaba su trayecto hacia Manhattan (Captura de video)
La unidad de la línea 166 no llevaba pasajeros porque todavía no comenzaba su trayecto hacia Manhattan (Captura de video)

La unidad involucrada pertenecía a la línea 166 de NJ Transit, una ruta que conecta distintos puntos del norte de Nueva Jersey con la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria en Manhattan. Sin embargo, el servicio todavía no había iniciado el traslado de usuarios cuando se produjo el choque.

Funcionarios de la empresa de transporte afirmaron que el vehículo había salido del garaje de Oradell poco antes del accidente. El conductor debía llegar al punto de partida del recorrido antes de recoger a los primeros pasajeros de la jornada.

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La ausencia de usuarios en el autobús evitó que hubiera más personas expuestas dentro de la unidad. Las primeras informaciones también indicaron que no se registraron lesionados en el interior de la propiedad alcanzada por el vehículo.

CBS New York informó que la casa estaba desocupada en ese momento. Otras coberturas difundidas durante las primeras horas señalaron que se buscaba determinar si había personas dentro de la vivienda cuando ocurrió el impacto, una cuestión que quedó bajo revisión de los investigadores.

Una emergencia médica es la principal hipótesis inicial

El chofer fue el único herido confirmado tras el accidente y quedó internado en un centro médico local (Captura de video)
El chofer fue el único herido confirmado tras el accidente y quedó internado en un centro médico local (Captura de video)

Bomberos que acudieron a la escena indicaron que el conductor habría padecido una emergencia médica antes del choque. Esa hipótesis forma parte de la información preliminar y deberá ser corroborada con las pericias que realicen las autoridades.

La Policía de Englewood quedó a cargo de la investigación para establecer la secuencia completa del hecho. Entre los aspectos que deberán revisar figuran el estado de salud del chofer, el desplazamiento del vehículo antes de impactar y las condiciones de la vía en ese momento.

El diario NJ.com aseguró que el conductor fue el único herido confirmado tras el accidente. La compañía de transporte comunicó que el hombre fue llevado a un centro médico local, pero no divulgó detalles sobre su identidad ni sobre su evolución clínica.

Imágenes tomadas desde el aire y difundidas por medios locales mostraron al autobús detenido sobre el césped delantero de la vivienda. También se observaron marcas sobre el terreno frente a la estructura, mientras equipos de emergencia permanecían en el lugar.

Revisan las conexiones de gas y electricidad antes de retirar la unidad

Tras el impacto, cuadrillas de PSEG acudieron a la zona para asegurar las instalaciones de gas y electricidad de la casa. El trabajo previo es necesario antes de que puedan retirar el autobús, debido a los posibles riesgos asociados con daños en los servicios de la propiedad.

Además de los agentes policiales y los bomberos, en el operativo participaron funcionarios municipales vinculados a la inspección de edificios. Esas revisiones permitirán determinar el alcance de los daños estructurales y si la vivienda requiere reparaciones antes de volver a ser habitada.

Hasta ahora, las autoridades no informaron cuándo será removida la unidad ni si el incidente provocará cambios temporales en el recorrido de la línea 166. Tampoco se conocieron datos sobre el propietario de la vivienda.

La investigación continúa abierta mientras se esperan nuevos partes sobre el estado del conductor y los resultados de las inspecciones en el lugar del accidente.

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