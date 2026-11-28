Una disputa doméstica derivó en un tiroteo dentro de un condominio de Ocean Drive. Una mujer permanece en estado crítico tras recibir una transfusión de emergencia en el lugar (X: @fox_sheldon).

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La Policía de Miami Beach informó este sábado que un tiroteo vinculado a una disputa doméstica dejó heridos a una mujer y a un hombre, mientras que el presunto agresor murió dentro del condominio Il Villaggio.

Las autoridades no divulgaron las identidades de las tres personas involucradas. La mujer permanece en estado crítico, mientras que el otro herido se encuentra hospitalizado en condición estable.

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El hecho ocurrió cerca del mediodía en el edificio de 17 pisos ubicado en 1455 Ocean Drive. La fuerza policial pidió a residentes y visitantes que permanecieran bajo resguardo mientras desplegaba equipos tácticos y de negociación, reportó Local 10 News.

Las autoridades investigan si el ataque estuvo relacionado con un posible triángulo amoroso. Los tres adultos se conocían y, según la investigación preliminar, la mujer y el tirador habían mantenido una relación sentimental y ambos podrían residir en el inmueble.

Las autoridades investigan la hipótesis de un triángulo amoroso como móvil de la agresión entre los implicados (Captura de video: @fox_sheldon).

El hombre herido logró salir del departamento y pidió ayuda en el vestíbulo

El hombre lesionado relató a los agentes que visitaba a una amiga cuando otro hombre irrumpió en el departamento y abrió fuego contra ambos. “Un amigo la visitó en su casa y el sujeto hizo lo impensable”, dijo el portavoz policial Christopher Bess en declaraciones recogidas por el Miami Herald.

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El herido logró escapar, aunque aseguró haber escuchado más disparos mientras huía. Los primeros agentes que llegaron al lugar lo encontraron sangrando en el vestíbulo, le brindaron auxilio y lo trasladaron al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

Un residente que pidió no ser identificado dijo al diario que su esposa lo vio apoyado contra una pared y lo oyó gritar: “Él sigue ahí arriba, él la mató”.

Agentes de la unidad SWAT ingresaron al departamento poco después y hallaron muerto al presunto atacante y a la mujer con heridas de bala. La Policía de Miami Beach cree que el hombre “se quitó la vida” de un disparo.

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La Policía de Miami Beach desplegó equipos tácticos en Ocean Drive y pidió a los residentes que permanecieran bajo resguardo (Captura de video: @fox_sheldon).

Una transfusión pionera de emergencia en el lugar permitió trasladar con vida a la mujer

Un paramédico del Departamento de Bomberos de Miami Beach, integrante del equipo SWAT, administró sangre a la mujer antes de que fuera trasladada al Ryder Trauma Center.

De acuerdo con Local 10 News, esa intervención de emergencia habría sido decisiva para mantenerla con vida, aunque su pronóstico continúa siendo crítico. Las autoridades alegaron que se “le dio otra oportunidad de vivir”.

El portavoz declaró: “Aunque su estado es crítico, creemos que habría fallecido en el lugar de los hechos de no haber sido por las medidas de reanimación. Nos duele profundamente lo sucedido a las víctimas y a sus familias, especialmente durante las fiestas navideñas”.

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La intervención fue una de las primeras de su tipo, dado que este mes los bomberos de Miami Beach comenzaron a suministrar sangre a víctimas de traumatismos directamente en las emergencias, un protocolo pionero entre los servicios de rescate del condado de Miami-Dade.

“Nuestros oficiales, que arriesgan sus vidas a diario, hicieron algo extraordinario hoy en conjunto con nuestro departamento de bomberos”, afirmó Bess.