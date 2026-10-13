La histórica terminal de Hollywood Burbank Airport cierra tras 96 años de operaciones y deja paso a un nuevo edificio

El aeropuerto de Hollywood Burbank cesó las operaciones en su edificio inaugurado en 1930 para habilitar una nueva infraestructura

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El histórico edificio de Hollywood Burbank Airport, en California, despidió sus últimas operaciones el lunes 12 de octubre, antes de que entre en funcionamiento un nuevo terminal. La terminal que operó durante 96 años será demolida por motivos de seguridad y para ampliar el área operativa del aeropuerto, informó CBS LA.

Los vuelos finales partieron durante la noche, en una jornada que marcó el cierre de una instalación inaugurada en 1930. El nuevo edificio, situado cerca del cruce de Hollywood Way y Winona Avenue, abrirá oficialmente este martes y mantendrá el mismo número de puertas de embarque que el terminal anterior.

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El nuevo terminal será un 50 % más grande y conservará 14 puertas

La nueva terminal cuenta con una superficie 50 % mayor respecto al edificio anterior y mantiene 14 puertas de embarque

La administración del aeropuerto de Hollywood Burbank señaló que la nueva construcción tiene una superficie aproximadamente 50 % mayor que la instalación reemplazada. Pese a esa ampliación, dispondrá de 14 puertas, la misma capacidad de embarque que tenía el edificio histórico.

El proyecto incorpora más servicios para los pasajeros y una infraestructura adaptada a las exigencias actuales. La dirección del aeropuerto aseguró a CBS LA que el objetivo fue modernizar el espacio sin alterar la dinámica que caracteriza a esta terminal, conocida por facilitar recorridos cortos entre los controles, las salas de espera y las aeronaves.

John Hatanaka, director ejecutivo de Hollywood Burbank Airport, afirmó que el aeropuerto procuró conservar los elementos valorados por sus usuarios. “Durante 96 años, la terminal histórica nos sirvió bien, pero ya no cumple con las pautas de diseño de la Administración Federal de Aviación ni con las normas sísmicas de California”, declaró al medio estadounidense.

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El edificio de 1930 será demolido tras los últimos vuelos

La viajera Molly Cronin señaló que extrañará el antiguo edificio por su carácter tradicional durante la última jornada de servicio

La antigua terminal se encuentra demasiado cerca de la pista, una condición que supone riesgos de seguridad, de acuerdo con los responsables aeroportuarios citados por CBS LA. Por ese motivo, el edificio será demolido en los próximos meses.

El terreno que dejará libre la construcción se utilizará para extender las calles de rodaje y ampliar el área activa del aeródromo. La eliminación de la terminal permitirá reorganizar la infraestructura junto a la pista, una intervención vinculada a las normas de seguridad y operación vigentes.

La salida de los últimos pasajeros estuvo acompañada por muestras de nostalgia. Molly Cronin, una de las viajeras que utilizó el viejo terminal en su jornada final, aseguró que el lugar tenía una identidad particular. “Es muy tradicional; a todos les encanta. Voy a extrañarlo un poco”, expresó en declaraciones recogidas por la cadena.

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La administración busca preservar la experiencia de viaje ágil

La apertura del nuevo edificio despierta expectativas entre los usuarios frecuentes del aeropuerto. Debra Galiher, otra pasajera consultada por el canal, señaló que esperaba conocer las instalaciones antes de viajar a Boise para visitar a sus nietos. “Me entusiasma. Estaba mirando todas las fotos y estaré emocionada cuando vuele”, sostuvo.

Aunque el terminal contará con más espacio y servicios, los responsables del aeropuerto esperan mantener una de sus particularidades: el abordaje desde la plataforma. Los viajeros podrán continuar caminando por la pista para acceder al avión, una práctica menos habitual en aeropuertos de mayor tamaño.

Hatanaka afirmó que la administración está a la espera de la reacción de trabajadores, aerolíneas y pasajeros ante las nuevas dependencias. “Esperamos ver cómo el personal, las compañías aéreas y los viajeros disfrutan de lo que ofrece la nueva terminal”, manifestó.

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El estreno de la instalación representa el inicio de una nueva etapa para Burbank, mientras el aeropuerto avanza con la demolición de su edificio original y con las obras previstas para ampliar las calles de rodaje.

La transición entre ambos edificios se realizará de forma inmediata: las últimas salidas desde el terminal original ocurrieron el lunes por la noche y la inauguración del nuevo espacio está prevista para el martes. La administración aeroportuaria indicó a CBS LA que la ampliación busca ofrecer instalaciones acordes a los requisitos actuales sin cambiar la modalidad de circulación que distingue a Hollywood Burbank Airport.

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