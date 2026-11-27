Equipos con chips Blackwell de Nvidia aparecieron en un centro de datos de Shanghái vinculado a la empresaria Alice Huang. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Equipos con chips Blackwell, que hasta hace poco eran los más potentes de Nvidia y que nunca se pudieron exportar a China sin un permiso de Estados Unidos, aparecieron en un centro de datos de Shanghái vinculado a Alice Huang. Lo informó este viernes Bloomberg, a partir de documentos financieros que revisó.

Alice Huang es la empresaria china con la que Jensen Huang, el CEO de Nvidia, admitió una relación. Funcionarios de Estados Unidos la vinculan con la inteligencia china, algo que Beijing niega. No son parientes.

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Según la agencia, es la primera vez que aparecen chips Blackwell en un sitio ligado a ella. A mi lectura, el dato más grave no es el equipo. Es quién prestó la plata.

Un banco y una financiera de Shanghái aceptaron los chips como garantía

Una empresa de Shanghái ofreció un armario de servidores con 72 chips Blackwell, de dos metros de alto y que puede pesar más de 1.500 kilos, como garantía de un préstamo de 96 millones de yuanes (USD 14 millones). El número de serie figura en documentos presentados en noviembre ante los reguladores chinos.

Funcionarios de Estados Unidos vinculan con la inteligencia china a Alice Huang, empresaria con quien el director ejecutivo de Nvidia admitió una relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra empresa declaró un servidor Blackwell en el mismo lugar para conseguir 90 millones de yuanes a fines de 2025. Esa vez prestó una financiera que pertenece por completo a un organismo del gobierno de Shanghái. Para Bloomberg, eso muestra que algunas entidades chinas, incluso con lazos estatales, sabían que entraba equipo restringido y estaban dispuestas a prestar sobre él.

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Nadie sabe cómo llegó el equipo a China

La agencia rastreó el número de serie en una base pública de garantías y encontró que el armario lo fabricó la taiwanesa Gigabyte, que arma servidores con chips de Nvidia. La fabricante no quiso decir a quién se lo vendió y aseguró que cumple las leyes.

Jensen Huang llegó a decir que estos equipos eran demasiado grandes para contrabandearlos, recordó Bloomberg. Nvidia, que durante años sostuvo que no existía un mercado negro para sus chips, no respondió a la agencia.

El centro de datos lo preside el socio de Alice Huang

El gobierno de Estados Unidos incluyó a la firma Megaspeed en su lista negra comercial para frenar el desvío de semiconductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto, en el delta del río Yangtsé, lo preside Kang Wei, el socio de Alice Huang, al que a veces presentaban como su pareja. Según medios locales, está pensado para hasta 800.000 servidores, una escala comparable a la de los centros que usan empresas como OpenAI.

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Megaspeed, la empresa de Singapur que ella fundó en 2023, usó en 2024 una imagen de ese proyecto para presentarles a inversores su centro de datos más grande, sin decir en qué país estaba. La empresa que puso el armario como garantía admitió este mes que le presta servicios a Megaspeed, aunque lo describió como una cooperación comercial común.

Bloomberg aclara que no tiene pruebas de que Megaspeed haya desviado equipos de Nvidia hasta ahí. Megaspeed niega cualquier irregularidad, y este mes el gobierno de Estados Unidos la incluyó en su lista negra comercial.

Los controles de exportación miran a quién le vende Nvidia. En Shanghái, el chip prohibido ya sirve para pedir un crédito.