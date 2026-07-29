El aeropuerto Hollywood Burbank se prepara para inaugurar una nueva terminal de 1.300 millones de dólares

La nueva terminal del Aeropuerto Hollywood Burbank en California se inaugurará tras una inversión de 1.300 millones de dólares

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El Aeropuerto Hollywood Burbank en California está a punto de inaugurar una terminal completamente nueva, resultado de una inversión de 1.300 millones de dólares. Este ambicioso proyecto marcará no solo el cierre de un ciclo en la historia de los vuelos en la región de Los Ángeles, sino también un salto significativo hacia la modernización y la seguridad aeroportuaria. El origen de esta transformación se remonta a casi una década atrás, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió a los responsables del aeropuerto que la terminal existente se encontraba demasiado cerca de las pistas, representando un riesgo para la seguridad. A partir de ese momento, se desencadenó un proceso de planificación y desarrollo que culminará con la apertura de un edificio que promete redefinir la experiencia de los viajeros y elevar los estándares operativos de la terminal.

La inversión millonaria responde, ante todo, a la necesidad de cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por las autoridades federales, pero también obedece al deseo de ofrecer una infraestructura adaptada a las demandas del siglo XXI. Los responsables del aeropuerto han subrayado que el objetivo era claro: dejar atrás una estructura que databa de la década de 1930 y crear un espacio acorde a las exigencias actuales, sin perder la esencia de cercanía y calidez que caracterizaba al antiguo aeropuerto. Así, la nueva terminal representa la respuesta a un problema estructural y, al mismo tiempo, una oportunidad para renovar la imagen del recinto y dotarlo de mayores comodidades para residentes y visitantes.

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Características arquitectónicas y de diseño de la nueva terminal

El diseño de la nueva terminal del aeropuerto Hollywood Burbank incorpora referencias al viejo Hollywood y a Marilyn Monroe

El flamante edificio, erigido en el espacio que anteriormente ocupaba un estacionamiento, se presenta como una estructura más grande, eficiente y segura que su predecesora. La entrada principal estará ubicada a aproximadamente treinta metros de la terminal actual, en las proximidades de la intersección formada por Winona Avenue y Hollywood Way, facilitando el acceso para quienes llegan desde distintos puntos de la ciudad.

Desde el inicio del proceso de diseño, el equipo detrás de la obra se propuso mantener un delicado equilibrio entre la modernidad y la tradición. El nuevo recinto conserva numerosos guiños a la identidad hollywoodense de la región, pero introduce una estética acorde a los nuevos tiempos. El director de arquitectura, Brent Kelly, explicó que la intención fue “incorporar muchos de esos toques del viejo Hollywood”, sin renunciar a instalaciones modernas. Un elemento destacado es la denominada “Pantalla Plateada” en la entrada, donde una marquesina se extiende a lo largo de la fachada del garaje.

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Otro detalle distintivo lo aporta la inspiración tomada del icónico vestido que lució Marilyn Monroe al interpretar “Happy Birthday, Mr. President” para John F. Kennedy en 1962. Las columnas exteriores de la terminal evocan los reflectores típicos de los estrenos cinematográficos, reforzando el vínculo entre el aeropuerto y el universo de Hollywood.

Experiencia para los viajeros y servicios disponibles

La nueva terminal del Aeropuerto Hollywood Burbank suma un espacio de facturación amplio, controles renovados y una zona común con restaurantes, barras y tiendas locales

El rediseño de la terminal ha puesto especial atención en mejorar la experiencia de los usuarios. Los antiguos mostradores de venta de billetes y los controles de la TSA, que se caracterizaban por techos bajos y espacios angostos, han sido sustituidos por un espacio de facturación interior amplio, elegante y luminoso. Esta transformación busca facilitar el tránsito y la comodidad de los pasajeros en cada etapa del proceso aeroportuario.

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La zona de puertas de embarque desemboca en un área común de grandes dimensiones, equipada con tres barras, restaurantes y tiendas locales. La oferta gastronómica y comercial está pensada para reflejar los gustos y preferencias de la población local, permitiendo a los viajeros percibir la esencia de la región apenas pongan un pie en la terminal. Según Tyron Hampton, presidente de la Comisión del Aeropuerto de Burbank Glendale Pasadena, quienes utilicen el aeropuerto recibirán el mismo trato cordial que distinguía al edificio anterior.

Entre los servicios mejorados se incluyen estaciones de carga eléctrica para dispositivos, zonas de espera adicionales y una perspectiva inédita de la pista de aterrizaje. El embarque y desembarque de los pasajeros se realizará desde la propia pista, manteniendo una de las características tradicionales del aeropuerto.

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Elementos de seguridad y eficiencia en la nueva terminal

El proyecto del aeropuerto Hollywood Burbank añade estaciones de carga, más áreas de espera y mantiene el embarque y desembarque desde la pista

La seguridad ha sido uno de los ejes rectores del proyecto, en consonancia con las exigencias de la FAA que motivaron la construcción de la nueva terminal. El distanciamiento respecto de las pistas, el diseño diáfano y la reorganización de los flujos de pasajeros contribuyen a reducir riesgos y agilizar los procedimientos de control y embarque. La eficiencia operativa se refleja también en la disposición de los espacios, que favorecen la circulación fluida y el acceso rápido a los diferentes servicios.

El nuevo edificio incorpora tecnologías y materiales que garantizan un entorno seguro tanto para viajeros como para empleados, al tiempo que mantiene la simplicidad en la experiencia aeroportuaria, de acuerdo con las declaraciones del arquitecto principal.

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Proceso de transición y futuro del edificio antiguo

La transición hacia la nueva terminal implicará la demolición del antiguo edificio una vez que el nuevo entre en funcionamiento. Esta decisión cierra un capítulo en la historia del aeropuerto, que durante años llevó el nombre del comediante Bob Hope y fue testigo de múltiples transformaciones en la aviación local. La apertura del moderno recinto consolidará al Aeropuerto Hollywood Burbank como una de las opciones preferidas en la región, combinando tradición, innovación y elevados estándares de seguridad.