Bank of America recibió multas por más de USD 1.200 millones por fallas contra el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones por más de USD 1.200 millones a Bank of America por fallas en la prevención del lavado de dinero (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a Bank of America multas y sanciones por más de USD 1.200 millones tras determinar que la entidad incumplió obligaciones de prevención del lavado de dinero y programas de sanciones internacionales.

El banco reconoció que infringió deliberadamente la Ley de Secreto Bancario, según informó el Gobierno estadounidense el martes 13 de octubre.

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La cifra, que las autoridades situaron en USD 1.210 millones, es la tercera penalidad más elevada en la historia del Tesoro.

La medida apunta a fallas en los controles internos y a la demora del banco para presentar informes obligatorios sobre transacciones sospechosas, algunas vinculadas con riesgos prioritarios de seguridad nacional.

La investigación concluyó que la entidad dejó de informar a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) operaciones sospechosas por más de USD 5.000 millones.

De ese monto, más de USD 1.000 millones estaban relacionados con redes chinas de lavado de dinero, fraude y posibles maniobras de comercio ilícito con una conexión relevante con la frontera suroeste de Estados Unidos, de acuerdo con el Tesoro.

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La entidad financiera no informó a la Red de Control de Delitos Financieros sobre operaciones sospechosas por más de USD 5.000 millones vinculadas a redes chinas (REUTERS/Daniel Heuer/File Photo)

La multa incluye un récord de USD 750 millones para el supervisor bancario

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el organismo que supervisa a los bancos nacionales, aplicó una multa civil de USD 750 millones a Bank of America. Se trata de la sanción más alta impuesta hasta ahora por esa autoridad.

La OCC sostuvo que el programa de cumplimiento contra el lavado de dinero del banco era deficiente e ineficaz.

También señaló que su sistema de monitoreo de operaciones provocó retrasos en la presentación de reportes de actividades sospechosas por transacciones de miles de millones de dólares.

La penalidad se vincula además con deficiencias que el regulador ya había identificado en una orden de cese y desistimiento emitida en 2024.

A raíz de la nueva acción, el banco quedó sujeto a una orden de consentimiento de los reguladores, según informó Bloomberg.

El Departamento del Tesoro afirmó que la entidad priorizó sus ingresos al diseñar sus mecanismos de cumplimiento y que dependió en exceso de consultas externas, como las de fuerzas de seguridad u otras instituciones financieras, en lugar de sus propios controles.

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La penalización a Bank of America se posiciona como la tercera cifra más alta dictada por el Departamento del Tesoro, detrás de las acciones contra Binance y TD Bank (Reuters)

El acuerdo contempla USD 11,6 millones por aparentes infracciones de sanciones

Por separado, Bank of America alcanzó un acuerdo por USD 11,6 millones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), encargada de administrar las sanciones financieras de Estados Unidos.

El convenio resuelve su posible responsabilidad civil por 475 aparentes infracciones de distintos regímenes de sanciones.

Según el Tesoro, el banco procesó pagos por millones de dólares que aparentemente contravenían sanciones dirigidas contra Rusia, Bielorrusia, Irán, Birmania y Somalia, además de programas vinculados con narcotráfico y terrorismo global.

La resolución no implica que cada una de esas operaciones haya sido determinada como una infracción definitiva.

La Ley de Secreto Bancario exige a las instituciones financieras mantener programas eficaces para detectar y comunicar posibles actividades ilícitas.

El Tesoro indicó que Bank of America admitió no haber mantenido un programa que cumpliera los requisitos mínimos de esa norma y no haber presentado los reportes obligatorios en tiempo y forma.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que las fallas de un banco de ese tamaño trascienden a la propia entidad y pueden exponer al sistema financiero estadounidense a riesgos de financiación ilícita. Añadió que la decisión busca confirmar que las instituciones más grandes también deben responder ante la ley.

El secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó que la medida busca garantizar que las grandes instituciones financieras respondan ante la ley (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La sanción ocupa el tercer lugar entre las mayores del Tesoro

Bank of America es el segundo banco más grande de Estados Unidos y tiene más de 70 millones de clientes. El Tesoro afirmó que sus multas constituyen la tercera penalidad más cuantiosa de su historia, por detrás de las acciones contra Binance en 2023 y TD Bank en 2024.

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Binance acordó en 2023 el pago de cerca de USD 4.000 millones en un caso que incluyó acusaciones por incumplimientos de normas contra el lavado de dinero.

En 2024, TD Bank pactó alrededor de USD 3.000 millones por deficiencias en sus controles. Ambos expedientes también incluyeron actuaciones del Departamento de Justicia, a diferencia de la acción anunciada contra Bank of America.

Un portavoz de Bank of America dijo a Reuters que el cargo de más de USD 1.200 millones, que no será deducible de impuestos, quedará reflejado en los resultados del tercer trimestre. La entidad estimó que la medida reducirá en unos 17 centavos sus ganancias trimestrales por acción.

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