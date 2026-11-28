Un estudio del Programa de Investigación de Vacunas de Vanderbilt determinó que menos del 20% de los bebés de seis meses conserva anticuerpos maternos contra el sarampión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Menos del 20% de los bebés de seis meses mantiene protección contra el sarampión, según una nueva investigación. Mientras tanto, los casos en Estados Unidos ya superan los más de 6.000 casos en lo que va del año y al menos 12 personas murieron a causa de la enfermedad.

El dato proviene de un estudio del Programa de Investigación de Vacunas de Vanderbilt, presentado en octubre a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA), que analizó muestras de sangre de 92 pares de madre e hijo. Los resultados cuestionan una premisa vigente durante décadas: que los recién nacidos llegan al mundo con anticuerpos maternos suficientes para resistir el virus durante al menos sus primeros seis meses de vida.

PUBLICIDAD

La protección materna desaparece antes de lo que se creía

“Hasta los 6 meses los bebés están protegidos, y que entre los 6 y los 12 meses esa cobertura va disminuyendo”, explicó el doctor Buddy Creech, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y director del programa de Vanderbilt, en declaraciones recogidas por NBC News.

Sin embargo, el estudio de Creech determinó que la mayoría de los bebés pierde toda seroprotección funcional contra el sarampión entre los cuatro y los seis meses de edad. Eso significa que, en el contexto actual de brotes activos, existe una franja de vulnerabilidad que puede extenderse hasta los 12 meses, cuando corresponde la primera dosis habitual de la vacuna triple viral (MMR).

PUBLICIDAD

El calendario estándar, en debate

El esquema de vacunación vigente desde hace décadas indica que los niños reciben su primera dosis de MMR entre los 12 y los 15 meses, y la segunda entre los cuatro y los seis años. Administradas en conjunto, las dos dosis tienen una efectividad del 97% y confieren protección de por vida.

No obstante, ante el avance de los brotes, los organismos sanitarios ya habilitaron excepciones. Los bebés de entre los seis y los 11 meses que residen en zonas con transmisión activa pueden recibir una dosis “cero” anticipada, que no reemplaza las dos habituales, sino que se suma a ellas. Según datos del Departamento de Salud del estado de Pensilvania, más de 67.000 dosis anticipadas de MMR se aplicaron en esa jurisdicción desde julio.

PUBLICIDAD

Estados Unidos perdió su estatus de país libre de sarampión tras registrar más de 6.000 contagios y al menos 12 personas fallecidas (REUTERS/Annie Rice)

La efectividad de la dosis cero varía según la edad: es del 58% cuando se aplica entre los seis y los nueve meses, y sube al 83% entre los nueve y los 11 meses, de acuerdo con una revisión publicada recientemente por el Proyecto de Integridad Vacunal de la Universidad de Minnesota.

Los efectos secundarios son comparables a los de la vacunación regular

Los efectos adversos registrados en menores que recibieron la dosis anticipada, como fiebre y, con menor frecuencia, convulsiones febriles, resultaron equivalentes a los observados en niños vacunados en el esquema estándar. Sin embargo, la misma revisión advierte que la dosis cero podría reducir la respuesta inmune a las dos dosis posteriores.

PUBLICIDAD

“Es una compensación”, señaló la doctora Heidi Moline, pediatra y asesora clínica del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas, en declaraciones recogidas por NBC News.

Al menos 12 muertes registradas en 2026

La urgencia del debate se enmarca en una situación epidemiológica que los propios especialistas califican como crítica. La cifra de los CDC —que probablemente subestima la magnitud real del brote— incluye más de 1.000 casos en niños menores de 5 años, de los cuales el 17% requirió hospitalización. Los médicos en zonas de brote describieron complicaciones graves en algunos pacientes: neumonía, deshidratación grave e inflamación cerebral. Según los departamentos de salud estatales, al menos cinco de las 12 muertes registradas ocurrieron en bebés o niños pequeños.

PUBLICIDAD

Los bebés con sarampión tienen además mayor riesgo de desarrollar panencefalitis esclerosante subaguda (PEES), una enfermedad cerebral progresiva que puede aparecer años después de la infección y es casi siempre fatal.

Los organismos sanitarios estudian si deben cambiar las recomendaciones

El contagio de sarampión en etapas tempranas incrementa el peligro de desarrollar panencefalitis esclerosante subaguda y complicaciones cerebrales (REUTERS/Annie Rice)

La doctora Deanna Behrens, pediatra del área de Chicago y secretaria del capítulo de Illinois de la Academia Americana de Pediatría (AAP), confirmó a NBC News que el debate está activo dentro de la comunidad médica. “Hay personas analizando esto ahora mismo. Están revisando toda la ciencia más reciente para ver si la recomendación debería cambiar”, declaró.

La AAP informó que revisará todas sus recomendaciones de inmunización a principios de 2027. Los CDC no respondieron a una solicitud de comentarios. Hasta el momento, no hay indicios de que el organismo federal esté considerando modificaciones al calendario de vacunación infantil.

PUBLICIDAD

El doctor Peter Hotez, codirector del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, señaló que las negativas de seguros médicos para cubrir la vacunación anticipada constituyen otro obstáculo a resolver. “Esto es algo que los expertos en política de vacunas van a tener que analizar”, afirmó en declaraciones recogidas por NBC News.