Tragedia en Pensilvania: 8 muertos, entre ellos 2 niños, en un tiroteo en Erie

Un hombre abrió fuego en la calle y luego se atrincheró en una vivienda de Pensilvania antes de quitarse la vida (Fuente: NBC10 Philadelphia)

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Un tiroteo en Erie, Pensilvania, dejó ocho personas muertas, entre ellas dos niños, tras un ataque perpetrado por un hombre que abrió fuego en la vía pública y luego se refugió en una vivienda particular el viernes 9 de octubre de 2026. El autor del hecho murió por una herida de bala autoinfligida luego de un enfrentamiento con las fuerzas del orden, que mantuvieron un operativo de cerco alrededor del inmueble durante varios minutos antes de ingresar.

El hecho ocurrió pasadas las 17 horas en la cuadra 700 de la calle Perry Street, en un barrio residencial de la ciudad. Testigos alertaron a las autoridades luego de ver a un hombre disparar en la vereda antes de entrar a una casa del sector. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a dos mujeres muertas en la calle.

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Un tiroteo en Erie, Pensilvania, dejó nueve personas muertas el viernes 9 de octubre de 2026. (Your Erie)

Según informó NBC Philadelphia, la situación derivó en un operativo de largo aliento con participación de unidades SWAT, que rodearon la propiedad hasta obtener una orden judicial para ingresar.

Dentro de la casa había siete víctimas más, entre ellas dos menores

Al entrar al inmueble, los investigadores hallaron siete cuerpos más, entre ellos los de dos niños, además del cadáver del agresor. Las autoridades confirmaron que este murió por disparo autoinfligido.

El agresor disparó en la vía pública sobre la calle Perry Street antes de ingresar a una residencia. (6ABC)

El balance final —nueve muertos en total— convirtió al episodio en uno de los ataques más letales de los últimos años en el estado de Pensilvania. La División de Investigaciones Criminales de la Policía de Erie quedó a cargo del caso desde las primeras horas.

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El jefe de policía describió la escena como la peor en casi tres décadas de servicio

Rick Lorah, jefe de la Policía de Erie, fue la voz oficial durante las primeras horas de la crisis. “Jamás había visto algo así en mis más de 28 años de carrera. No creo que la ciudad de Erie haya presenciado nunca una pérdida de vidas y una devastación como la que acabamos de vivir”, declaró Lorah ante medios locales, según recogió Fox 13 News.

El funcionario calificó la escena como “la más difícil y desgarradora” que sus oficiales e investigadores hubieran enfrentado.

El autor del hecho murió por un disparo autoinfligido dentro de la casa. (NBC10 Philadelphia)

En declaraciones recogidas por Fox News, Lorah también describió la magnitud del operativo policial y la gravedad de lo encontrado puertas adentro: “Es una escena horrible. Hubo una gran pérdida de vidas tanto dentro como fuera de esa residencia”, afirmó. El jefe de policía confirmó la muerte de las dos mujeres halladas en la calle, pero en las primeras horas se abstuvo de precisar el número exacto de víctimas en el interior del domicilio.

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Las víctimas y el agresor permanecen sin identificación oficial

Hasta el momento del cierre de esta nota, las autoridades no habían dado a conocer la identidad de ninguna de las víctimas ni la del agresor. Tampoco se estableció un móvil para el ataque. “No vamos a especular sobre un motivo ni sobre información que pueda comprometer la investigación”, dijo Lorah.

Unidades SWAT rodearon el inmueble durante el operativo policial hasta recibir la orden de entrada. (CBS)

La ciudad de Erie emitió un comunicado en el que confirmó que el incidente produjo “múltiples muertes” y que no existe amenaza activa para la población.

Erie descartó riesgos para la comunidad mientras avanza la investigación

El municipio aseguró a los vecinos que la situación quedó contenida con la muerte del agresor. “Entendemos que esta noticia genera profunda conmoción entre nuestros residentes. Queremos garantizarle al público que la situación está bajo control”, indicó el comunicado oficial.

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Las autoridades solicitaron paciencia a la comunidad mientras los investigadores procesan la escena del crimen y reconstruyen la secuencia del ataque.

La División de Investigaciones Criminales de la Policía de Erie continúa a cargo del caso. Lorah tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa el sábado 10 de octubre para brindar una actualización con los avances de la pesquisa.