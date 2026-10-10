Estados Unidos

Un tiroteo en un supermercado de Detroit deja un muerto y un herido

La Policía investiga el ataque ocurrido en el acceso de una tienda de comestibles y solicitó información para identificar al responsable

Un tiroteo en una tienda de comestibles de Detroit provocó la muerte de una persona y lesiones a otra (Captura de video)
Un tiroteo en una tienda de comestibles de Detroit provocó la muerte de una persona y lesiones a otra (Captura de video)
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Una persona murió y otra resultó herida tras un tiroteo en una tienda de comestibles de Detroit ocurrido durante la tarde del viernes 9 de octubre. El hecho se registró cerca de las 14:00 en el acceso de King Cole Foods, ubicado en la intersección de las avenidas Clairmount y Woodward, informó la Policía de Detroit.

Las autoridades no divulgaron las identidades de las víctimas ni datos sobre un posible sospechoso. La primera persona baleada murió en el lugar, mientras que la segunda llegó por sus propios medios o fue trasladada a un hospital, aunque su estado de salud no había sido precisado al momento de la última actualización.

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El comandante Philip Rodriguez confirmó que la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Detroit intervino en la investigación. Los investigadores trabajaron en el comercio y sus alrededores para reconstruir la secuencia de lo ocurrido e identificar a las personas involucradas.

La Policía de Detroit investiga el ataque en el acceso al comercio

La unidad de homicidios de la Policía de Detroit asumió las investigaciones sobre la agresión armada (Captura de video)
La unidad de homicidios de la Policía de Detroit asumió las investigaciones sobre la agresión armada (Captura de video)

El tiroteo ocurrió en el vestíbulo del supermercado, una zona de ingreso y salida de clientes. Ese detalle forma parte de las primeras informaciones oficiales sobre el caso, que todavía se encuentra bajo investigación.

La policía no comunicó qué pudo haber motivado el ataque ni si las dos víctimas tenían alguna relación entre sí. Tampoco indicó si el autor de los disparos huyó a pie, en vehículo o si hubo más personas que participaron en el episodio.

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CBS Detroit señaló que, tras recibir el aviso, la escena quedó bajo resguardo policial. La presencia de detectives de homicidios confirma que las autoridades analizan el caso como una investigación por muerte violenta, mientras esperan reunir pruebas y declaraciones de quienes estaban en el sector.

Hasta el cierre de la información, no se reportaron arrestos. Las autoridades tampoco precisaron cuántos disparos se realizaron ni si se recuperó algún arma en el lugar.

Un vecino relató haber visto sangre y casquillos en la entrada

El vecino Gene Kopzyk señaló que el supermercado recibe con frecuencia a compradores locales (Captura de video)
El vecino Gene Kopzyk señaló que el supermercado recibe con frecuencia a compradores locales (Captura de video)

Gene Kopzyk, residente de un departamento cercano, contó que no esperaba que un hecho de estas características ocurriera en un punto que, describió, suele tener movimiento de compradores.

Nunca habría imaginado que esta pequeña zona vería algo así, porque mucha gente viene aquí a comprar sus alimentos”, afirmó Kopzyk en declaraciones recogidas por el medio local.

El testigo explicó que pudo acercarse a la zona por la cercanía de su vivienda y dijo haber observado sangre acumulada en el vestíbulo del comercio. También mencionó la presencia de varios casquillos en el suelo, aunque esa apreciación no fue confirmada oficialmente por los investigadores.

Podía ver bastante sangre acumulada en el acceso y algunas de las cosas que habían conseguido”, aseguró. “Me imagino que el hombre recibió disparos mientras empujaba un carrito de compras. Parecía que le dispararon varias veces, más de una o dos. Daba la impresión de que había varios casquillos”.

El relato de Kopzyk constituye un testimonio presencial sobre las consecuencias del ataque, pero la Policía de Detroit no validó públicamente aún la cantidad de impactos de bala, el recorrido de las víctimas ni la secuencia exacta de la agresión.

Las autoridades pidieron información para identificar al responsable

La Policía de Detroit solicitó la colaboración de toda persona que hubiera estado cerca de Clairmount y Woodward durante la tarde del viernes. Los investigadores buscan testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y cualquier otro dato que pueda contribuir a esclarecer el homicidio y la agresión contra la segunda víctima.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse de forma confidencial con Crime Stoppers al 800-Speak Up o con la unidad de homicidios policial al 313-596-2260, indicaron las autoridades.

El caso continúa abierto. La identificación de las víctimas, el estado de salud de la persona herida y la eventual localización de un sospechoso dependerán de los avances de la pesquisa policial.

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