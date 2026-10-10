Estados Unidos

Dos locomotoras de vapor volverán a circular juntas en Colorado por primera vez desde 2019

Las máquinas llegarán a Union Station el 21 de noviembre y la entrada será gratuita. Papá Noel entregará regalos de edición limitada junto a sus elfos

Una locomotora de vapor negra con la inscripción X4014 y una pequeña bandera estadounidense avanza sobre vías en un entorno de árboles verdes
Las locomotoras Big Boy No. 4014 y No. 844 circularán juntas el 21 de noviembre desde Greeley hasta Denver (YouTube/@unionpacific)
Guardar

El silbato de dos locomotoras de vapor volverá a oírse en Colorado en noviembre, cuando circulen juntas por primera vez desde 2019. Big Boy No. 4014 y la No. 844 realizarán un viaje festivo y benéfico entre Greeley y Denver el día 21 de ese mes, con coches antiguos y una actividad abierta al público. El recorrido terminará en la estación Union Station, donde las dos máquinas quedarán expuestas.

La iniciativa busca recaudar fondos para la Fundación Make-A-Wish mediante una donación de Union Pacific, la empresa ferroviaria que conserva ambas locomotoras. La entrada para ver los trenes en la estación será gratuita.

PUBLICIDAD

Según informó Union Pacific en un comunicado oficial, Papá Noel y sus elfos estarán en la terminal y entregarán regalos de edición limitada. La actividad combinará una jornada para familias con la exhibición de dos locomotoras que forman parte de la historia ferroviaria de Estados Unidos.

Una locomotora de vapor negra con la inscripción X4014 y una pequeña bandera estadounidense avanza sobre vías en un entorno de árboles verdes
La empresa Union Pacific destinará la recaudación del recorrido a la Fundación Make-A-Wish (YouTube/@unionpacific)

El regreso de la No. 844 reunirá dos piezas centrales del patrimonio ferroviario

La presencia conjunta de Big Boy No. 4014 y la No. 844 será la primera desde 2019. El comunicado de la empresa describe el regreso como el final de una pausa de seis años. El tren saldrá de Greeley y llegará a Denver el 21 de noviembre, con vagones de pasajeros antiguos remolcados por locomotoras de vapor.

PUBLICIDAD

Las entradas para viajar en esos coches estarán disponibles desde el 16 de octubre para los miembros del Museo del Ferrocarril de Union Pacific. El público general podrá comprar los lugares que queden libres a partir del 19 de octubre, informó la compañía.

Una locomotora de vapor negra con la inscripción X4014 y una pequeña bandera estadounidense avanza sobre vías en un entorno de árboles verdes
El acceso a la exhibición de los trenes en la estación Union Station de Denver no requerirá el pago de entrada (YouTube/@unionpacific)

La No. 844 sigue en servicio más de ocho décadas después de su construcción

La locomotora No. 844 fue construida en 1944 y fue la última máquina de vapor fabricada para Union Pacific. Conocida como la Leyenda Viviente, fue diseñada para transportar pasajeros a gran velocidad y encabezó algunos de los principales servicios ferroviarios de la empresa.

A diferencia de la mayoría de las locomotoras de su época, no fue retirada definitivamente. Cuando los trenes diésel reemplazaron al vapor en las rutas de pasajeros, la No. 844 pasó a transportar carga en Nebraska entre 1957 y 1959. En 1960, la empresa decidió conservarla para viajes especiales, en lugar de enviarla al desguace.

Una locomotora de vapor negra con la inscripción X4014 y una pequeña bandera estadounidense avanza sobre vías en un entorno de árboles verdes
La venta de pasajes para los coches de época iniciará el 16 de octubre para los afiliados al museo ferroviario (YouTube/@unionpacific)

De acuerdo con la publicación oficial, es la última locomotora de vapor que se mantiene en servicio dentro de una de las grandes compañías ferroviarias de carga de América del Norte. Ese recorrido explica el interés por el viaje de noviembre, que reunirá dos máquinas preservadas por la misma empresa.

La No. 844 volverá a tirar de un tren de pasajeros de época junto a la Big Boy. La reunión formará una combinación poco habitual de dos locomotoras históricas que aún pueden circular.

Big Boy No. 4014 es la mayor locomotora de vapor que aún funciona

Big Boy No. 4014 es la locomotora de vapor más grande que permanece en funcionamiento en el mundo. Es una de las ocho máquinas Big Boy que todavía existen y la única que puede circular, según el comunicado oficial.

Una locomotora de color amarillo con el número 8709 y el logo de Union Pacific avanza sobre rieles en un paisaje montañoso
La Big Boy No. 4014 constituye la locomotora de vapor de mayor tamaño que aún opera en el mundo (Instagram/@uprr)

Estas locomotoras fueron construidas durante la Segunda Guerra Mundial para trasladar equipos pesados. La No. 4014 fue restaurada en 2019 y desde entonces participa en recorridos especiales organizados por la empresa.

La llegada a Denver se producirá después de una gira que llevó a Big Boy de costa a costa durante 2026, en el marco de los 250 años de Estados Unidos. El recorrido comenzó el 29 de marzo, pasó por California, Utah y Nueva York, y culminó en Filadelfia el 4 de julio, de acuerdo con Union Pacific.

Los billetes para el viaje estarán destinados únicamente a adultos. Las familias podrán acercarse sin costo a Union Station para ver las locomotoras, informó Union Pacific.

Temas Relacionados

DenverTrenesFilantropíaNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Día Mundial de la Salud Mental: por qué crece la preocupación por los jóvenes latinos y dónde pedir ayuda en Estados Unidos

Cada año, unos 243.000 hispanos en el país intentan quitarse la vida. Las cifras son peores entre adolescentes, el bullying escolar se suma como factor de riesgo y los terapeutas bilingües escasean

Día Mundial de la Salud Mental: por qué crece la preocupación por los jóvenes latinos y dónde pedir ayuda en Estados Unidos

El huracán Isaias provocó al menos dos muertos y dejó a más de 800.000 personas sin electricidad en EEUU

Las víctimas, que fueron reportadas por las autoridades en Florida y Alabama, murieron como consecuencia de la caída de árboles durante el paso del ciclón que desató fuertes vientos y lluvias torrenciales

El huracán Isaias provocó al menos dos muertos y dejó a más de 800.000 personas sin electricidad en EEUU

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

La producción de Marvel Studios regresó a las salas con una campaña comercial que antecede al lanzamiento previsto para el 18 de diciembre de 2026 de la próxima película de los Vengadores

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

Trump crea comité para investigar a Lisa Cook por presunto fraude hipotecario y busca destituirla de la Reserva Federal

El mandatario convocó a la gobernadora a una audiencia privada en la Casa Blanca el 5 de noviembre por acusaciones de declaraciones falsas en operaciones inmobiliarias. Sus abogados niegan cualquier irregularidad y advierten que no hay bases legales para apartarla del cargo

Trump crea comité para investigar a Lisa Cook por presunto fraude hipotecario y busca destituirla de la Reserva Federal

Un condado de Minnesota reporta "varios casos sospechosos de sarampión"

Las autoridades del condado de Todd advirtieron sobre el riesgo para residentes no vacunados y pidieron informar síntomas a los servicios de salud

Un condado de Minnesota reporta "varios casos sospechosos de sarampión"

TECNO

Aumenta el reemplazo de programadores y desarrolladores de software por agentes de IA: escriben 30% más código

Aumenta el reemplazo de programadores y desarrolladores de software por agentes de IA: escriben 30% más código

Jeff Bezos ha logrado salvar el ecosistema marino del Pacífico con su promesa millonaria en 2020 de cambio climático

Para qué edad se recomienda ver Las guerreras K-pop y en qué app

El iPhone más delgado de Apple sería hasta 40% más ligero que el iPhone 18 Pro: fecha de lanzamiento del Air 2

Qué canciones estarán en GTA 6 y qué emisoras de radio confirmadas junto a Bad Bunny

ENTRETENIMIENTO

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans

“Avengers: Endgame Encore” recaudó más de USD 127 millones en su reestreno mundial antes de la llegada de Doomsday

“Yo soy tu padre”: el sable de Darth Vader del mítico duelo con Luke Skywalker sale a subasta

El misterio detrás de una frase de Homero Simpson que nadie pudo explicar en 30 años

“Éramos como niños”, la inesperada confesión de uno de los protagonistas de Seinfeld sobre cómo era el detrás de escena

MUNDO

Ucrania golpeó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo por el diésel alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin

Ucrania golpeó una terminal petrolera rusa tras el acuerdo por el diésel alcanzado entre Donald Trump y Vladimir Putin

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos

Varios heridos y más de mil detenidos en una nueva marcha de las “cucarachas” en la India

Guerra en Yemen: el Ejército avanza contra los rebeldes hutíes cerca de una vía fluvial clave