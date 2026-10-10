Dos locomotoras de vapor volverán a circular juntas en Colorado por primera vez desde 2019

Las locomotoras Big Boy No. 4014 y No. 844 circularán juntas el 21 de noviembre desde Greeley hasta Denver (YouTube/@unionpacific)

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El silbato de dos locomotoras de vapor volverá a oírse en Colorado en noviembre, cuando circulen juntas por primera vez desde 2019. Big Boy No. 4014 y la No. 844 realizarán un viaje festivo y benéfico entre Greeley y Denver el día 21 de ese mes, con coches antiguos y una actividad abierta al público. El recorrido terminará en la estación Union Station, donde las dos máquinas quedarán expuestas.

La iniciativa busca recaudar fondos para la Fundación Make-A-Wish mediante una donación de Union Pacific, la empresa ferroviaria que conserva ambas locomotoras. La entrada para ver los trenes en la estación será gratuita.

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Según informó Union Pacific en un comunicado oficial, Papá Noel y sus elfos estarán en la terminal y entregarán regalos de edición limitada. La actividad combinará una jornada para familias con la exhibición de dos locomotoras que forman parte de la historia ferroviaria de Estados Unidos.

La empresa Union Pacific destinará la recaudación del recorrido a la Fundación Make-A-Wish (YouTube/@unionpacific)

El regreso de la No. 844 reunirá dos piezas centrales del patrimonio ferroviario

La presencia conjunta de Big Boy No. 4014 y la No. 844 será la primera desde 2019. El comunicado de la empresa describe el regreso como el final de una pausa de seis años. El tren saldrá de Greeley y llegará a Denver el 21 de noviembre, con vagones de pasajeros antiguos remolcados por locomotoras de vapor.

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Las entradas para viajar en esos coches estarán disponibles desde el 16 de octubre para los miembros del Museo del Ferrocarril de Union Pacific. El público general podrá comprar los lugares que queden libres a partir del 19 de octubre, informó la compañía.

El acceso a la exhibición de los trenes en la estación Union Station de Denver no requerirá el pago de entrada (YouTube/@unionpacific)

La No. 844 sigue en servicio más de ocho décadas después de su construcción

La locomotora No. 844 fue construida en 1944 y fue la última máquina de vapor fabricada para Union Pacific. Conocida como la Leyenda Viviente, fue diseñada para transportar pasajeros a gran velocidad y encabezó algunos de los principales servicios ferroviarios de la empresa.

A diferencia de la mayoría de las locomotoras de su época, no fue retirada definitivamente. Cuando los trenes diésel reemplazaron al vapor en las rutas de pasajeros, la No. 844 pasó a transportar carga en Nebraska entre 1957 y 1959. En 1960, la empresa decidió conservarla para viajes especiales, en lugar de enviarla al desguace.

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La venta de pasajes para los coches de época iniciará el 16 de octubre para los afiliados al museo ferroviario (YouTube/@unionpacific)

De acuerdo con la publicación oficial, es la última locomotora de vapor que se mantiene en servicio dentro de una de las grandes compañías ferroviarias de carga de América del Norte. Ese recorrido explica el interés por el viaje de noviembre, que reunirá dos máquinas preservadas por la misma empresa.

La No. 844 volverá a tirar de un tren de pasajeros de época junto a la Big Boy. La reunión formará una combinación poco habitual de dos locomotoras históricas que aún pueden circular.

Big Boy No. 4014 es la mayor locomotora de vapor que aún funciona

Big Boy No. 4014 es la locomotora de vapor más grande que permanece en funcionamiento en el mundo. Es una de las ocho máquinas Big Boy que todavía existen y la única que puede circular, según el comunicado oficial.

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La Big Boy No. 4014 constituye la locomotora de vapor de mayor tamaño que aún opera en el mundo (Instagram/@uprr)

Estas locomotoras fueron construidas durante la Segunda Guerra Mundial para trasladar equipos pesados. La No. 4014 fue restaurada en 2019 y desde entonces participa en recorridos especiales organizados por la empresa.

La llegada a Denver se producirá después de una gira que llevó a Big Boy de costa a costa durante 2026, en el marco de los 250 años de Estados Unidos. El recorrido comenzó el 29 de marzo, pasó por California, Utah y Nueva York, y culminó en Filadelfia el 4 de julio, de acuerdo con Union Pacific.

Los billetes para el viaje estarán destinados únicamente a adultos. Las familias podrán acercarse sin costo a Union Station para ver las locomotoras, informó Union Pacific.

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