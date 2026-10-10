Cheque de USD 90 de Medicare: quiénes lo reciben y cómo verificar si el depósito llegó a tu cuenta

Más de 20 millones de beneficiarios de Medicare en Estados Unidos reciben un depósito único de USD 90 de la Administración del Seguro Social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 20 millones de beneficiarios de Medicare en Estados Unidos comenzaron a recibir esta semana un depósito único de USD 90 de parte de la Administración del Seguro Social, un pago que tomó por sorpresa a muchos adultos mayores que no esperaban ese ingreso en sus cuentas.

Los fondos provienen del Medicare Improvement Fund y van dirigidos a los afiliados a la Parte B —el segmento del programa que cubre consultas médicas, atención ambulatoria y exámenes preventivos— que reúnan los requisitos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

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El pago busca compensar, en parte, el alza en las primas: USD 90 representa el 44% de la prima mensual estándar de 2026, fijada en USD 202,90, tras un incremento de USD 17,90 respecto de los USD 185 de 2025. Se trata de un desembolso único, no de un aumento permanente de los beneficios.

Quiénes califican para el cheque de USD 90 de Medicare

De los 62,9 millones de beneficiarios de la Parte B, unos 20,8 millones son elegibles, según la hoja informativa oficial del CMS. Para calificar, los beneficiarios deben:

Estar inscritos en Medicare Parte B bajo el Medicare original (también conocido como Medicare tradicional o de pago por servicio).

Residir en Estados Unidos .

No pagar primas adicionales por ingresos elevados (ajuste mensual por ingresos, conocido como IRMAA).

No recibir asistencia para el pago de sus primas a través de Medicaid.

Los USD 2.000 millones asignados al pago provienen del Medicare Improvement Fund creado previamente por el Congreso. (AP)

Juliette Cubanski, vicepresidenta y directora del Programa de Política de Medicare en KFF, explicó a CBS News que quienes pagan la prima con ajuste por ingresos altos “cuentan con mayores recursos para absorber los costos adicionales y se beneficiarían menos del pago de USD 90 que las personas de menores ingresos”.

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Quiénes no recibirán el pago de Medicare

Aproximadamente 40 millones de beneficiarios de la Parte B quedan fuera del programa. No son elegibles:

Los inscritos en Medicare Advantage , la alternativa gestionada por aseguradoras privadas, que no equivale al Medicare tradicional.

Los beneficiarios que pagan primas adicionales por ingresos altos (IRMAA).

Quienes reciben asistencia para el pago de sus primas a través de Medicaid .

Las personas que no residen en Estados Unidos, según los requisitos del CMS.

Cuándo y cómo llegará el pago de USD 90

La mayoría de los beneficiarios elegibles recibieron el depósito directo alrededor del 8 de octubre de 2026, a través de la Administración del Seguro Social. Quienes no cobran por esa vía recibirán un cheque en papel del Departamento del Tesoro en algún momento durante octubre, identificable por el concepto: “Medicare Improvement Fund Payment; $90 Payment to Offset October Premium”.

Especialistas advierten que estos cheques pueden pasar inadvertidos dado el volumen de correspondencia que los adultos mayores reciben de aseguradoras durante la temporada de inscripción abierta de Medicare.

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Por qué Medicare envía este reembolso

El pago fue anunciado el 2 de octubre por la Casa Blanca como un “reembolso de primas” para ayudar a los beneficiarios a costear la Parte B. Los fondos provienen del Medicare Improvement Fund, al que el Congreso asignó USD 2.000 millones para mejorar el programa; según la Casa Blanca, ninguna administración anterior lo había utilizado.

Ed Wu, cofundador de Pinnie, empresa de defensa de los derechos de los beneficiarios de Medicare, señaló a CBS News los límites de la medida. “Si bien es útil, USD 90 es muy poco en comparación con lo que se avecina en términos de incrementos continuos de las primas”, afirmó. Agregó que cerca de uno de cada ocho adultos mayores entre sus pacientes postergó la compra de medicamentos por razones económicas.

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Cómo verificar si corresponde el cheque de Medicare

Los beneficiarios pueden comunicarse con los siguientes números oficiales:

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227): para consultar la elegibilidad.

1-800-772-1213 (Administración del Seguro Social): para verificar el estado del pago a partir del 15 de octubre.

Se recomienda revisar el extracto bancario en busca de un depósito de USD 90 alrededor del 8 de octubre y controlar el correo postal durante el mes. Ante cualquier comunicación no oficial que solicite datos personales en relación con este pago, se aconseja desconfiar y consultar exclusivamente los canales del CMS o de la Administración del Seguro Social.

El pago de USD 90 es único y no implica ningún cambio permanente en los beneficios de Medicare.