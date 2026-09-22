Estados Unidos

DoorDash pagará USD 131,5 millones a repartidores en Nueva York por pagos insuficientes y demorados

La plataforma de entregas alcanzó un histórico acuerdo tras una investigación de la ciudad. El monto compensará a más de 260.000 trabajadores afectados por errores en el cálculo de su tiempo de disponibilidad y deudas pendientes

Tras una exhaustiva investigación municipal que analizó millones de transacciones, la empresa admitió errores en sus métodos de liquidación y prometió adoptar los criterios de regulación de la ciudad para evitar litigios. (Fuente: X @JosieStratman)
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DoorDash acordó pagar USD 131,5 millones para resolver una investigación del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York (DCWP) que determinó que la empresa pagó de forma insuficiente o tardía a sus repartidores en la ciudad. El acuerdo, anunciado el martes 22 de septiembre de 2026, alcanza a cerca de 264.000 trabajadores, que recibirán casi USD 115 millones en compensaciones, según informó la propia compañía en un comunicado.

El monto total se divide en tres conceptos: USD 83 millones destinados a resolver una disputa sobre el cálculo del tiempo de disponibilidad —el período en que un repartidor permanece conectado a la aplicación esperando pedidos, sin estar en una entrega activa—; USD 12,3 millones por pagos que no llegaron o llegaron con demora de días o semanas y USD 16,7 millones en multas que recibirá el DCWP.

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Un grupo de personas sostiene un cheque gigante para Deliveristas junto a un podio con el sello oficial de la ciudad de Nueva York
Funcionarios de Nueva York y miembros del grupo Los Deliveristas Unidos sostienen un cheque simbólico por 131,5 millones de dólares durante una ceremonia oficial. (Fox News )

DoorDash estimó que el pago mediano por trabajador será de unos USD 48, con un mínimo garantizado de USD 10 para cada persona afectada, incluso si la diferencia que se le debe es menor a esa cifra.

DoorDash reconoció errores en los pagos a sus repartidores de Nueva York

“Simplemente la cagamos”, escribió DoorDash en su comunicado, citado por CBS New York. “Nuestros errores significaron que algunos Dashers fueron mal pagados o pagados tarde. Si bien estos errores no fueron intencionales, eso no los hace aceptables”, sostuvo la empresa con sede en San Francisco.

Captura de pantalla de una publicación de la empresa DoorDash en la red social X sobre un acuerdo financiero en la ciudad de Nueva York
DoorDash anuncia un acuerdo de 131,5 millones de dólares con Nueva York para compensar a más de 200.000 repartidores afectados por pagos incompletos o retrasados.

La compañía reconoció que los fallos se debieron a una combinación de factores: entregas que cruzaron los límites de la ciudad, pedidos con varios puntos de retiro o entrega, cancelaciones parciales, problemas técnicos en el sistema y datos bancarios incompletos o incorrectos de algunos trabajadores.

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La empresa corrigió los problemas técnicos y aplicará el método de cálculo de disponibilidad definido por la ciudad, en vez del propio. DoorDash atribuyó la mayor parte del acuerdo a la diferencia entre métodos: consideraba su fórmula “justa, práctica y legal”, pero acordó para evitar años de litigio, según Reuters.

Qué significa el pago por tiempo de disponibilidad y por qué fue clave en el conflicto

El eje central de la disputa giró en torno a un concepto específico de la regulación laboral de Nueva York: el pago por tiempo de disponibilidad. Bajo las normas de la ciudad, las plataformas de reparto están obligadas a remunerar a sus trabajadores no solo por el tiempo que tardan en hacer una entrega, sino también por el tiempo que permanecen conectados a la aplicación esperando que les asignen un pedido. Ese período —en el que el repartidor está disponible pero sin una entrega en curso— también debe ser remunerado.

DoorDash calculaba ese tiempo de una forma diferente a la que exige la ciudad, lo que derivó en pagos menores a los que correspondían. El DCWP investigó esa diferencia y concluyó que la metodología de la empresa perjudicaba a los trabajadores. El acuerdo de USD 83 millones resuelve esa disputa y establece que DoorDash adoptará en adelante el criterio municipal, según detalló CBS New York.

El acuerdo se da en el marco de una larga disputa entre las apps de reparto y Nueva York

Este no es el primer conflicto legal de DoorDash con las autoridades de Nueva York. En 2025, la empresa ya había acordado pagar casi USD 17 millones para resolver denuncias por el uso de las propinas de los repartidores para cubrir parte de sus salarios, en lugar de entregarlas íntegramente como un ingreso adicional.

DoorDash adoptará el método municipal para calcular el tiempo de disponibilidad de los repartidores conectados a la aplicación. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
DoorDash adoptará el método municipal para calcular el tiempo de disponibilidad de los repartidores conectados a la aplicación. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Dos años antes, en 2023, un juez falló en contra de DoorDash y otras plataformas de reparto que intentaban bloquear el aumento de salario mínimo impuesto por la ciudad para ese sector.

El acuerdo anunciado el martes también llega unos ocho meses después de que el DCWP acusara a DoorDash y a su competidora Uber Eats de utilizar lo que denominó “trucos de diseño” para privar a los trabajadores de más de USD 550 millones en propinas, según consignó NBC News. Las disputas entre las apps de reparto y la ciudad también incluyeron batallas legales por el acceso a los datos de los clientes y por las regulaciones sobre propinas. Uber no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario sobre esos antecedentes.

Cómo y cuándo recibirán el dinero los repartidores afectados

DoorDash informó que se comunicará con los repartidores afectados durante las próximas semanas para gestionar los pagos.

La empresa no precisó una fecha exacta de inicio de los desembolsos, pero confirmó que cada trabajador alcanzado por el acuerdo recibirá al menos USD 10, independientemente del monto que se le adeude.

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