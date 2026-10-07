La tormenta tropical Isaías avanza: puede convertirse en huracán y azotar la costa del Golfo de Estados Unidos esta semana

La tormenta tropical Isaías se formó en el suroeste del Golfo de México y se perfila como el primer huracán de la temporada 2026 (NOAA)

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La tormenta tropical Isaías se formó en las primeras horas del miércoles en el suroeste del Golfo de México, a unos 460 kilómetros (285 millas) al oeste de Progreso, México, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph).

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) pronosticó que el sistema se convertirá en el primer huracán de la temporada atlántica 2026 antes de que finalice la semana, con trayectoria hacia la costa norte del Golfo de Estados Unidos.

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A las 4 (hora CDT) del miércoles, Isaías se desplazaba hacia el este-noreste a 13 km/h (8 mph), con una presión central mínima de 1.004 milibares. Se espera que el sistema avance sobre el norte de la Península de Yucatán el jueves y se aproxime a la costa norte del Golfo el viernes.

La agencia meteorológica indicó que el huracán podría tocar tierra entre el extremo sureste de Luisiana y el oeste del Panhandle de Florida entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

El Centro Nacional de Huracanes proyecta que el ciclón tocará tierra entre el sureste de Luisiana y el Panhandle de Florida (Eva Marie Uzcategui/Bloomberg)

Isaías podría alcanzar categoría 2 antes del desembarco

La agencia AccuWeather proyecta que Isaías desembarcará como un huracán de categoría 2 con vientos de hasta 177 km/h (110 mph). Las temperaturas del Golfo, que superan ampliamente los 26 ℃ (79 ℉), proporcionarán el combustible necesario para su intensificación.

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El experto en huracanes de AccuWeather Alex DaSilva señaló que el factor limitante será la cizalladura del viento —variación de velocidad y dirección del viento en distintos niveles de la atmósfera— pero que la trayectoria prevista del sistema lo mantendría alejado de las zonas de mayor cizalladura, lo que favorece el fortalecimiento.

Mientras que Bernie Rayno, meteorólogo jefe de la misma empresa, advirtió que existe la posibilidad de que el sistema alcance categoría 3 mientras atraviesa el centro del Golfo.

El NHC confirmó que un fortalecimiento rápido es el escenario previsto en los próximos dos días. Por su parte, la agencia Associated Press precisó que vientos de fuerza de tormenta tropical ya se extienden hasta 75 kilómetros (45 millas) desde el centro del sistema.

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La agencia AccuWeather estima que el sistema meteorológico alcanzará la categoría 2 antes de su desembarco en la costa estadounidense (NOAA)

El gobernador de Florida declaró emergencia en 25 condados

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una declaración de emergencia para 25 condados del Panhandle y la región de Big Bend, que habilita el despliegue de personal y equipos de respuesta ante desastres.

Las autoridades estatales movilizaron generadores, combustible, barreras contra inundaciones, agua embotellada, raciones de alimentos, carpas y bolsas de arena hacia zonas de acopio en Tallahassee y el condado de Santa Rosa para facilitar una respuesta rápida.

“Los residentes de Florida deben aprovechar este tiempo para establecer sus planes de emergencia y asegurarse de que sus kits de suministros para huracanes estén completos”, planteó DeSantis, según difundió USA Today.

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Por su parte, el NHC extendió la alerta a los residentes de Luisiana hasta el Panhandle de Florida, instándolos a monitorear las actualizaciones del pronóstico y a tener sus planes de contingencia listos. Vigilancias de huracán para porciones de la costa norte del Golfo podrían emitirse durante el transcurso del miércoles.

El sector energético también tomó precauciones: Shell inició la evacuación de personal no esencial de seis plataformas mar adentro, mientras que BP retiró trabajadores y aseguró sus instalaciones en el Golfo, según informó la cadena CNN.

El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en 25 condados de Florida para movilizar recursos de asistencia (EFE/Cristóbal Herrera)

Lluvias de hasta 25 centímetros amenaza la franja costera

El impacto más extendido del sistema será pluviométrico. El NHC prevé acumulados de entre 76 y 152 milímetros (3 a 6 pulgadas) desde el sur de Luisiana hasta el Panhandle de Florida y la zona de Big Bend, con totales localizados de hasta 254 milímetros (10 pulgadas).

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AccuWeather estima bandas de entre 203 y 305 milímetros (8 a 12 pulgadas) sobre el sur de Alabama y el sur de Misisipí, cerca del punto de desembarco, y proyecta un máximo local de 635 milímetros (25 pulgadas).

Las lluvias comenzarían a intensificarse sobre la costa desde el viernes y continuarían su avance tierra adentro durante el fin de semana, con extensión hacia el Valle de Ohio, Kentucky, Virginia Occidental y las Carolinas.

Además, el NHC también advirtió sobre la posibilidad de inundaciones repentinas urbanas e inundaciones fluviales aisladas. La acumulación de lluvia previa en las últimas semanas agrava el riesgo, ya que el suelo en varias zonas se encuentra saturado.

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Las precipitaciones acumuladas podrían superar los 250 milímetros e incrementar el riesgo de inundaciones en terrenos saturados (AFP)

La marejada ciclónica podría superar los 3 metros en Alabama

El informe de AccuWeather proyectó una marejada ciclónica de entre 1,8 y 3 metros (6 a 10 pies), con un máximo local de 4,5 metros (15 pies), sobre la costa de Alabama y la parte de Florida en alerta. En el resto del litoral, desde la zona costera de Big Bend hasta el sureste de Luisiana, la marejada oscilaría entre 0,3 y 1,8 metros (1 a 6 pies), con oleaje adicional sobre esas cifras.

A medida que el sistema se aproxime a la costa norte-central del Golfo, las alturas del oleaje en el centro del mar podrían alcanzar entre 4,5 y 6 metros (15 a 20 pies). Las corrientes de resaca serán frecuentes e intensas en las playas del norte y noreste del Golfo.

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Sumado a esto, el portal climatológico estima ráfagas de viento de entre 161 y 193 km/h (100 a 120 mph) cerca del centro y al este de la trayectoria, con una franja más amplia de vientos de fuerza de tormenta tropical —entre 64 y 97 km/h (40 a 60 mph)— que se extendería hacia el sureste de Estados Unidos y el sur de Tennessee.

La marejada ciclónica asociada al fenómeno generará olas de hasta tres metros en las costas de Alabama y Florida (NOAA)

Isaías sería el primer huracán atlántico en más de 100 años en llegar tan tarde

Al tratarse del primer huracán de la temporada 2026, Isaías se convierte en un fenómeno estadístico de relevancia histórica. Según AccuWeather, sería el primer huracán atlántico de la temporada en formarse tan tardíamente en más de un siglo.

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La causa principal es la influencia de un El Niño intenso, que incrementa la cizalladura del viento sobre el Atlántico y suprime la formación de ciclones en esa cuenca. Los únicos años sin huracanes atlánticos registrados son 1907 y 1914, ambos anteriores a la era satelital, por lo que no pueden descartarse sistemas que hayan evitado tierra y embarcaciones en su momento de mayor intensidad.

El atraso en la aparición del primer huracán atlántico de la temporada responde al impacto de un fenómeno de El Niño intenso (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La temporada 2026 acumula nueve tormentas con nombre, pero ninguna había alcanzado intensidad de huracán hasta ahora. En el Pacífico, la actividad estuvo por encima del promedio durante el mismo período.

La tormenta, una vez que toque tierra, se internará en el sureste del país y podría avanzar hasta el Valle de Ohio antes de girar al este, cruzar los Apalaches y salir por la costa del Atlántico Medio a comienzos de la próxima semana.