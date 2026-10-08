Huracán Isaías obliga a suspender clases en 27 municipios de Yucatán

El huracán Isaías se desplaza cerca de la península de Yucatán y provoca la suspensión de clases en el estado. (Conagua clima)

Guardar

El huracán Isaías alcanzó la categoría 1 durante la noche del miércoles 7 de octubre y, ante el riesgo de lluvias intensas y fuertes vientos, Yucatán amplió la suspensión de clases para este jueves 8 de octubre en 27 municipios, incluida Mérida.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó a las 22:30 horas, tiempo del centro de México, que Isaías se convirtió en huracán con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas superiores y una presión central mínima de 982 milibares. En ese momento, su centro se ubicaba aproximadamente 290 kilómetros al noroeste de Progreso.

PUBLICIDAD

Aunque el centro del ciclón se mantiene alejado de la costa yucateca, sus bandas nubosas representan condiciones adversas para distintas zonas del estado.

El huracán Isaías alcanzó la categoría 1 durante la noche del miércoles 7 de octubre. (Conagua Clima)

¿En qué municipios de Yucatán se suspenden las clases?

El Gobierno de Yucatán informó que la suspensión preventiva de actividades educativas para este jueves 8 de octubre se amplió a 27 municipios, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal escolar ante la evolución del sistema.

La suspensión contempla escuelas públicas y privadas de:

Abalá

Chicxulub Pueblo

Chocholá

Conkal

Dzemul

Halachó

Hunucmá

Ixil

Kanasín

Kinchil

Kopomá

Maxcanú

Mérida

Progreso

Sacalum

Samahil

Sinanché

Tetiz

Telchac Puerto

Timucuy

Ucú

Umán

Yaxkukul

Celestún

Dzidzantún

Dzilam de Bravo

Yobaín

La medida fue acordada por el Comité de Emergencia del Consejo Estatal de Protección Civil ante la posibilidad de que el fenómeno presente cambios en su trayectoria durante las próximas horas.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Yucatán informó que la suspensión preventiva de actividades educativas. (X)

¿Qué efectos tendrá Isaías en Yucatán?

El pronóstico contempla lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en zonas del norte y oeste de Yucatán, además de vientos en las costas del estado con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Las autoridades también advierten que las precipitaciones pueden provocar inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como otros efectos asociados con la acumulación de agua.

El NHC señaló que Isaías se desplazaba hacia el este-noreste a unos 15 kilómetros por hora y que su centro se encontraba al norte de Progreso.

Isaías obliga a cerrar puertos y refuerza vigilancia

La evolución del ciclón también provocó restricciones para la navegación. Las Capitanías de Puerto ordenaron el cierre de actividades marítimas en distintos puntos de la costa yucateca, entre ellos Celestún, Sisal, San Felipe, Progreso, Yucalpetén, Telchac Puerto, Dzilam de Bravo, Las Coloradas, Río Lagartos y El Cuyo.

PUBLICIDAD