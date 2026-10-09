Por qué algunos afiliados de Medicare recibieron un depósito o cheque de USD 90

Las primas mensuales de Medicare Parte B aumentaron más de 200 dólares anuales en 2026 y prevén una nueva suba proyectada para 2027 (REUTERS).

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Millones de personas mayores en Estados Unidos comenzaron a recibir depósitos de USD 90 de la Administración del Seguro Social, como parte de un pago único para ayudar a cubrir la prima de Medicare Parte B.

Los recursos proceden del Fondo de Mejora de Medicare, al que el Congreso asignó USD 2.000 millones para mejoras en el programa tradicional de pago por servicio.

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Según la Casa Blanca, el pago de USD 90 busca devolver “los fondos destinados a la atención médica a las manos del pueblo estadounidense para beneficiarlos a ellos y a sus necesidades individuales de atención médica”.

Las primas de Medicare Parte B registraron un incremento superior a USD 200 al año en 2026. El informe anual más reciente de los administradores del programa prevé otra suba cercana a USD 80 para 2027. La cuota mensual estándar, fijada este año en USD 202,90, pasaría a USD 209,50, de acuerdo con datos recogidos por CBS News.

Los recursos financieros proceden del Fondo de Mejora de Medicare, que cuenta con una asignación de 2.000 millones aprobada por el Congreso.

Quiénes recibirán el pago y quiénes quedan excluidos

El pago corresponde a quienes residan en Estados Unidos y estén inscritos en Medicare Parte B tradicional. Esa cobertura incluye consultas médicas, atención ambulatoria, servicios de ambulancia, análisis y prestaciones preventivas.

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La Parte B cuenta con 62,9 millones de afiliados. Más de 20 millones cumplen los requisitos para recibir la transferencia, una cifra que equivale a cerca de un tercio del total, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Quedan fuera del programa quienes tengan su prima cubierta por Medicaid, quienes paguen el ajuste mensual basado en sus ingresos y los afiliados a Medicare Advantage, una alternativa privada a la cobertura tradicional de Medicare.

Las personas inscritas en Medicare Parte B pueden consultar si reúnen las condiciones para recibir el pago único al teléfono 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

El depósito directo será la vía principal para entregar los USD 90

La mayoría de las personas elegibles recibirá los USD 90 mediante depósito directo de la Administración del Seguro Social durante octubre. Quienes no utilicen esa modalidad obtendrán un cheque enviado a la dirección que figure registrada en Medicare.

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Los cheques impresos serán remitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluirán la leyenda: “Pago del Fondo de Mejora de Medicare; Pago de USD 90 para compensar la prima de octubre”.

Para verificar el estado de la transferencia, los beneficiarios pueden comunicarse con la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213 a partir del 15 de octubre.

La entrega de los 90 dólares se realiza mediante depósito directo o a través de cheques impresos enviados por el Departamento del Tesoro (REUTERS).

Los cheques de USD 90 son independientes de los reembolsos para beneficiarios de la ACA

De acuerdo con NBC News, Donald Trump afirmó en una publicación de Truth Social que los cheques de USD 90 son independientes de los reembolsos vinculados a los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

En septiembre, el presidente anunció reembolsos de USD 500 para cerca de un millón de beneficiarios de la ACA en 30 estados. La Casa Blanca alegó que esas personas habían pagado de más por cargos de los mercados de seguros durante la administración de Joe Biden.

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