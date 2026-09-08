Estados Unidos

Seguro Social en EEUU: aumento en 2027, cuándo se anuncia y quiénes lo reciben

Millones de familias esperan la definición oficial que marcará el ingreso mensual de quienes dependen de este beneficio clave

Un primer plano del logo circular blanco de la Administración del Seguro Social en una puerta de cristal, con un águila azul y rojo.
La Administración del Seguro Social anunciará el 14 de octubre el ajuste por costo de vida que definirá los pagos de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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CLa Administración del Seguro Social de Estados Unidos anunciará el 14 de octubre el ajuste por costo de vida que determinará los pagos de 2027 para jubilados, sobrevivientes, beneficiarios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social y receptores de la Seguridad de Ingreso Suplementario.

La proyección preliminar es de 3,6%, aunque el porcentaje definitivo dependerá de los índices de inflación de agosto y septiembre.

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La estimación fue elaborada por The Senior Citizens League, una organización estadounidense que representa a adultos mayores y sigue la evolución de los beneficios previsionales.

El cálculo aún no constituye una decisión oficial: la Administración del Seguro Social debe completar la comparación de los datos de inflación del tercer trimestre antes de confirmar el aumento.

De validarse la previsión actual, el Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) de 2027 sería el incremento porcentual más alto de los últimos tres años.

La actualización comenzará a aplicarse en enero y alcanzará a todos los programas administrados por la agencia que reciben este ajuste anual.

La inflación del tercer trimestre define el porcentaje final

Primer plano del logo de la Administración del Seguro Social en una puerta de cristal, con los horarios de oficina visibles y el interior del edificio
La proyección preliminar del COLA de 2027 es de 3,6%, aunque el porcentaje final dependerá de la inflación de agosto y septiembre (Reuters)

El mecanismo utilizado para calcular el COLA no se basa en un solo mes. La Administración del Seguro Social compara el promedio del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Empleados Administrativos, conocido como CPI-W, de julio, agosto y septiembre de 2026 con el promedio registrado durante esos mismos meses de 2025.

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La variación entre ambos períodos establece el porcentaje que se incorporará a los beneficios mensuales. El resultado se redondea a la décima más cercana y se convierte en el ajuste por costo de vida que regirá durante el año siguiente.

Julio ya integra la fórmula, mientras que los informes de agosto y septiembre completarán la medición. Por esa razón, la proyección de 3,6% puede modificarse antes del anuncio previsto para octubre, si los próximos datos del CPI-W muestran un cambio en la evolución de los precios.

El sistema busca actualizar los pagos frente al encarecimiento del costo de vida, aunque no utiliza el índice general de inflación. La fórmula se apoya específicamente en los gastos relevados entre trabajadores urbanos y empleados administrativos, el grupo de referencia establecido para determinar estos aumentos.

Qué beneficiarios recibirán el ajuste desde enero de 2027

Adultos mayores recibiendo cheques y consultando documentos en una oficina de beneficios en EE.UU.
El aumento del Seguro Social se aplicará desde enero de 2027 a jubilados, sobrevivientes, beneficiarios de SSDI y receptores de SSI (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suba se aplicará a las personas jubiladas, a quienes cobran prestaciones como sobrevivientes y a los beneficiarios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social, identificado como SSDI.

También incluirá a los destinatarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario, conocida por sus siglas en inglés como SSI.

El porcentaje aprobado será común para los programas alcanzados, pero el efecto en dólares no será igual para todos.

Cada persona recibirá la actualización sobre el monto individual que cobra, por lo que un beneficiario con una prestación más alta tendrá un incremento nominal mayor que otro con un pago inferior.

Por ese motivo, no corresponde trasladar a la proyección de 3,6% los ejemplos calculados con una tasa de 3,4%. Una simulación basada en ese porcentaje no permite anticipar el resultado de la estimación vigente ni determinar cuánto aumentará el pago promedio de un jubilado cuando se conozca la cifra oficial.

Hasta que la Administración del Seguro Social publique el COLA definitivo, cualquier cálculo sobre el ingreso mensual de un beneficiario será una referencia.

El monto final dependerá del porcentaje aprobado, de la prestación que perciba cada persona y de las deducciones aplicables a su caso.

El impacto neto también dependerá de Medicare

El impacto neto del COLA también dependerá de Medicare, porque las primas pueden reducir el monto final que reciba cada beneficiario (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El impacto neto del COLA también dependerá de Medicare, porque las primas pueden reducir el monto final que reciba cada beneficiario (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El aumento anunciado en octubre se reflejará primero en el beneficio bruto. Sin embargo, el dinero que finalmente reciba cada persona puede variar por los descuentos vinculados con Medicare, el programa federal de salud para determinados beneficiarios del Seguro Social.

Las primas de Medicare pueden absorber una parte de la suba, de modo que dos personas con el mismo porcentaje de COLA podrían registrar diferencias en el monto depositado.

La variación dependerá de las deducciones que se apliquen a cada prestación y de las primas que estén vigentes en 2027.

Los centros de servicios de Medicare y Medicaid informarán en los próximos días cuáles serán las primas definitivas para el próximo año. Esa información permitirá calcular con mayor precisión el efecto neto del ajuste para quienes tienen descuentos asociados a la cobertura de salud.

El 14 de octubre concentrará las dos definiciones principales: la publicación del indicador de inflación de septiembre y el anuncio del COLA oficial.

A partir de ese porcentaje, la Administración del Seguro Social establecerá los nuevos montos que comenzarán a pagarse en enero de 2027.

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