Estados Unidos

Casi un millón de afiliados al Obamacare en 30 estados recibirán cheques de USD 500: quiénes pueden cobrarlo

El Tesoro inició la distribución el 30 de septiembre. Las familias con más de un integrante elegible podrán recibir más de un depósito, aunque expertos advierten que el monto no compensa el alza de las primas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó la distribución de reembolsos de USD 500 a 950.000 afiliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó la distribución de reembolsos de USD 500 a 950.000 afiliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó el 30 de septiembre el envío de cheques de reembolso de USD 500 a casi un millón de afiliados a planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), también conocida como Obamacare. La medida alcanza a 950.000 personas en 30 estados que utilizan el mercado federal HealthCare.gov, según informaron funcionarios de la administración de Donald Trump a CBS News, ABC News y CNBC.

Los pagos, que pueden llegar por cheque postal o depósito directo, van acompañados de una carta firmada por el presidente. “Durante años, la Administración Biden les cobró de más para financiar la operación de HealthCare.gov”, dice el texto de esa comunicación, reproducida por los tres medios. “Ese dinero les pertenece a los estadounidenses trabajadores, no al Gobierno, y ahora se los estoy devolviendo”.

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La Casa Blanca atribuye los reembolsos a un excedente acumulado en las tarifas de uso del mercado federal, aunque expertos en políticas de salud cuestionan esa justificación.

El Gobierno usa un excedente de tarifas federales como base legal para los pagos

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) cobran una tarifa de uso a las aseguradoras que participan en el mercado federal de la ACA para financiar su operación. La administración Trump sostiene que el gobierno anterior generó un superávit con esas tarifas y lo trasladó a los consumidores en forma de primas más altas.

El presidente Donald Trump incluyó una carta en los envíos para atribuir las devoluciones a cobros excesivos durante la gestión anterior. (REUTERS/Mike Blake)
El presidente Donald Trump incluyó una carta en los envíos para atribuir las devoluciones a cobros excesivos durante la gestión anterior. (REUTERS/Mike Blake)

Jonathan Oberlander, profesor de política de salud y ciencias políticas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, rechazó esa lectura en declaraciones a CNBC: señaló que las tarifas oscilaron durante la administración Biden y que en algunos años fueron más bajas que durante el primer mandato de Trump.

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“Este anuncio tiene mucho más que ver con las elecciones legislativas de 2026 que con la política sanitaria”, escribió Oberlander.

Quiénes recibirán los USD 500 y bajo qué condiciones

Los beneficiarios principales son personas con ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza, equivalente a aproximadamente USD 63.000 anuales para un individuo o USD 129.000 para una familia de cuatro integrantes. Ese grupo perdió toda asistencia federal cuando los subsidios mejorados de la ACA —créditos fiscales que reducen o eliminan el costo mensual de las primas de seguro— vencieron a finales de 2025, tras el rechazo del Congreso a su prórroga.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid recurrieron a un superávit en las tarifas de uso del mercado federal como base legal para efectuar los pagos. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid recurrieron a un superávit en las tarifas de uso del mercado federal como base legal para efectuar los pagos. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

También recibirán pagos algunas personas con ingresos de entre el 100% y el 400% del nivel de pobreza que no llegaron a cobrar esos beneficios, según precisó un funcionario de la administración a ABC News. Las familias con más de una persona elegible podrán recibir más de un pago de USD 500, ya sea mediante cheques separados o depósitos directos adicionales.

Los 30 estados cuyos residentes recibirán los cheques de reembolso de la ACA

Solo los residentes de estados que dependen del mercado federal administrado por los CMS son elegibles. Los 20 estados restantes operan sus propios mercados de salud y sus residentes no recibirán pagos.

Los 30 estados incluidos son:

  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • Delaware
  • Florida
  • Hawái
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Luisiana
  • Míchigan
  • Misisipi
  • Misuri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nuevo Hampshire
  • Carolina del Norte
  • Dakota del Norte
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregón
  • Carolina del Sur
  • Dakota del Sur
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Virginia Occidental
  • Wisconsin
  • Wyoming

Texas y Florida concentran el mayor volumen de pagos, con 139.000 y 127.900 beneficiarios respectivamente, según datos federales compartidos con CNBC. Les siguen Wisconsin, Arizona y Oregón.

El reembolso de USD 500 no alcanza para cubrir el aumento anual de las primas

Una encuesta de KFF publicada en marzo de 2026 indicó que la mitad de los afiliados a la ACA afirmó que sus primas, deducibles u otros costos estaban “mucho más altos” que el año anterior. Gerard Anderson, profesor de política de salud y gestión en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, expresó su escepticismo ante ABC News: “El pago no está dirigido a las personas que más probablemente sufrieron los cambios de política, incluido el fin de los créditos fiscales”, dijo.

Expertos consultados por CNBC coincidieron en que USD 500 resulta insuficiente frente a aumentos anuales de primas que, en muchos casos, superaron varios miles de dólares.

Las cartas de notificación salieron por correo el 1 de octubre. Los cheques ya están en circulación, aunque no existe una fecha precisa sobre cuándo llegará cada pago a su destinatario, ya sea por correo postal o depósito directo en cuenta bancaria.

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