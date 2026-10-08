Estados Unidos

Patricia Krenwinkel, del clan Manson, recibe una nueva recomendación de libertad condicional tras 56 años presa

Condenada en 1971 por siete asesinatos, incluido el de Sharon Tate, sus dos pedidos anteriores para salir de prisión habían sido rechazados

Charles Manson- Familia Manson
Krenwinkel lleva 56 años en la Institución Correccional de Mujeres de Corona, California, y acumula tres recomendaciones de libertad condicional sin haber salido (AP Photo/Reed Saxon)
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Una junta penitenciaria de California volvió a abrir la puerta a la libertad para una de las asesinas más célebres de la historia criminal de Estados Unidos.

El martes 6 de octubre, en su decimoctava audiencia de idoneidad, la Junta de Libertad Condicional emitió un aval preliminar para excarcelar a Patricia Krenwinkel, hoy de 78 años.

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La decisión reaviva un debate que el país viene postergando desde hace más de cinco décadas: si una condena de por vida puede tener fin cuando quien la cumple ya no es la misma persona que cometió el crimen.

Krenwinkel es elegible bajo el programa estatal para reclusos de edad avanzada y por haber tenido 21 años al momento de los asesinatos. Está detenida en la Institución Correccional de Mujeres de Corona.

Clan Manson
Tenía 21 años cuando se convirtió en una de las caras más reconocidas del crimen organizado por Charles Manson. Hoy tiene 78 y lleva más de la mitad de su vida entre rejas (AP Photo/George Brich)

Una decisión que aún puede frenarse

La concesión de la libertad condicional no es inmediata. Tal como lo aclaró el Departamento de Correcciones, “todas las concesiones de libertad condicional son decisiones preliminares y solo se vuelven definitivas tras una revisión exhaustiva de la Junta de Libertad Condicional y el gobernador”.

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El proceso dura 120 días, tiempo en el que la decisión es evaluada por el área legal de ese organismo. Una vez aprobada en esa instancia, el expediente pasa al gobernador, quien dispone de 30 días para revocarla o dejarla firme.

Esta es la tercera vez que Krenwinkel obtiene esta recomendación. En las dos ocasiones anteriores, el poder ejecutivo bloqueó su liberación.

Patricia Krenwinkel, del clan Manson, recibe una nueva recomendación de libertad condicional tras 56 años presa
La libertad condicional en California no se concede de un día para el otro: hay revisiones, plazos y, al final de la cadena, un gobernador con poder de veto (California Department of Corrections and Rehabilitation via AP)

El historial pesa en ambas direcciones

La más reciente fue en octubre de 2025, cuando el gobernador Gavin Newsom sostuvo que Krenwinkel “no había desarrollado suficiente comprensión sobre los factores causales de sus crímenes ni sobre sus detonantes para el pensamiento antisocial y la conducta en el contexto de relaciones desadaptativas”, y que su evolución personal quedaba superada por el peligro potencial que representaba para el público.

La fiscalía del condado de Los Ángeles también tomó posición. Los fiscales de la oficina del fiscal de distrito adelantaron que instarán al gobernador a mantenerla en prisión. Krenwinkel no estuvo presente en la audiencia de este martes.

El gobernador de California ya detuvo este proceso dos veces. La pregunta ahora es si volverá a hacerlo o si dejará que el tiempo y la ley hablen por sí solos (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)
El gobernador de California ya detuvo este proceso dos veces. La pregunta ahora es si volverá a hacerlo o si dejará que el tiempo y la ley hablen por sí solos (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)

Una causa que marcó a una generación

Krenwinkel fue condenada en 1971 junto a otros miembros del clan Manson por el asesinato de siete personas.

Entre las víctimas se encontraba la actriz Sharon Tate, embarazada de siete meses, además de Thomas Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski y Steven Parent. Al día siguiente, la banda también mató al empresario Leno LaBianca y a su esposa, Rosemary.

La propia Krenwinkel declaró en el juicio que persiguió a Abigail Folger —heredera de la empresa cafetera— y la apuñaló más de dos docenas de veces.

Patricia Krenwinkel, del clan Manson, recibe una nueva recomendación de libertad condicional tras 56 años presa
Tate era actriz, figura pública y esposa del director Roman Polanski. Su muerte en agosto de 1969 marcó el fin de una era en Hollywood y el comienzo de uno de los juicios más seguidos del siglo XX (AP Photo/File)

También admitió haber escrito con sangre en la pared de la casa el mensaje “Muerte a los cerdos”.

Junto a sus coacusadas Susan Atkins y Leslie Van Houten, apareció en la sala del tribunal con una X tallada en la frente, siguiendo el gesto de Charles Manson.

Fue sentenciada a muerte, pero pasó a cumplir prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la pena capital en 1972. Meses más tarde, California volvió a instaurarla mediante referéndum, pero la medida no se aplicó de forma retroactiva a quienes ya habían obtenido la conmutación.

Las tres llegaron al tribunal con una X tallada en la frente, un gesto de lealtad a Manson que resumía hasta dónde había llegado su sometimiento. Sus destinos, sin embargo, tomaron caminos muy distintos (AP Photo, File)
Las tres llegaron al tribunal con una X tallada en la frente, un gesto de lealtad a Manson que resumía hasta dónde había llegado su sometimiento. Sus destinos, sin embargo, tomaron caminos muy distintos (AP Photo, File)

Debra Tate, hermana de Sharon, encabeza desde hace años la oposición pública a cualquier liberación.

“La sociedad no puede permitir que esta asesina serial que cometió crímenes tan horribles y aleatorios vuelva a las calles”, aseguró en una petición en línea que acumula más de 100.000 firmas desde su creación en 2016.

Primer plano de Debra Tate, una mujer con el cabello pelirrojo largo, mirando de frente con un fondo interior desenfocado
Debra perdió a su hermana mayor hace más de 56 años y desde entonces convirtió su dolor en activismo. No piensa dejar de luchar mientras haya una chance de que Krenwinkel salga (ABC News)

Otros integrantes de la familia Manson siguen recluidos: Charles Denton “Tex” Watson y Robert Kenneth Beausoleil permanecen en prisión.

El propio Charles Manson, Susan Atkins y Bruce Davis murieron en custodia.

Nunca empuñó un arma en ninguno de los crímenes, pero los orquestó todos. Murió en prisión en 2017 sin haber pedido perdón y sin haber obtenido la libertad que sus seguidoras aún persiguen (Courtesy California Department of Corrections and Rehabilitation/Handout via REUTERS/File Photo)
Nunca empuñó un arma en ninguno de los crímenes, pero los orquestó todos. Murió en prisión en 2017 sin haber pedido perdón y sin haber obtenido la libertad que sus seguidoras aún persiguen (Courtesy California Department of Corrections and Rehabilitation/Handout via REUTERS/File Photo)

El caso de Krenwinkel contrasta con el de Leslie Van Houten, quien en 2023 obtuvo la libertad condicional tras décadas con antecedentes ejemplares en prisión.

Newsom también había bloqueado su liberación, pero una corte de apelaciones anuló esa decisión y el gobernador debió acatar el fallo.

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