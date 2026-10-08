Largas filas para cargar combustible en Pensacola mientras el huracán Isaias amenaza la costa del Golfo

La demanda de gasolina aumentó en Pensacola mientras los residentes completaban sus preparativos ante el posible impacto de Isaias (Captura de video)

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Las filas para cargar combustible se extendieron el miércoles en estaciones de Pensacola, Florida, ante la aproximación de Isaias, sistema que los pronósticos prevén que se fortalezca hasta convertirse en huracán antes de alcanzar la costa norte del Golfo de México.

La demanda también vació estantes de agua, pan y generadores, mientras el condado de Escambia prepara la activación total de su centro de emergencias.

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El aumento de la demanda se produjo cuando los residentes buscaban abastecer sus vehículos y generadores antes del posible empeoramiento del tiempo.

Las filas para cargar combustible crecieron en estaciones de Pensacola

La escena se concentró en los surtidores y comercios mayoristas de Pensacola. En el Costco local, el combustible llegaba varias veces al día para atender el flujo de clientes, según un representante de Costco, citado por el Pensacola News Journal. Aun así, los conductores formaban filas alrededor de las bombas durante la jornada.

El precio de la gasolina aumentó cerca de USD 0,03 por litro (USD 0,10 por galón) desde el inicio de la semana.

La aproximación del sistema meteorológico disparó las compras preventivas en Pensacola, donde varios comercios agotaron reservas de agua embotellada, alimentos básicos y generadores para afrontar eventuales cortes eléctricos (Captura NBC)

La búsqueda de combustible se extendió a Mobile y Daphne, en Alabama. En el Costco de Mobile, la fila ocupaba el estacionamiento y alcanzaba la calle; también hubo esperas en sucursales de Sam’s Club.

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Tammy O’Cain relató a WALA que ya llevaba 10 minutos detenida y calculaba que esperaría otros 20. Andrew Paxton aprovechó para llenar recipientes destinados a su generador y comprar alimentos para su perro.

El Pensacola News Journal advirtió que las estaciones convencionales registraban demoras menores, aunque la afluencia podía aumentar al día siguiente a medida que se acercara el sistema.

Las autoridades pidieron a la población que completara los preparativos sin compras excesivas ni situaciones de pánico.

Agua, pan y generadores se agotaron en comercios mayoristas

La alta demanda de combustible coincidió con faltantes de productos básicos. El agua embotellada fue uno de los primeros artículos que se agotaron en el Costco de Pensacola; durante la tarde también disminuyeron las existencias de generadores, pan y productos de papel, según el Pensacola News Journal.

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El comercio esperaba un nuevo cargamento de agua para la mañana siguiente y evaluaba cerrar antes de su horario habitual el viernes para evitar que clientes y empleados quedaran en el establecimiento si las condiciones se deterioraban.

Los compradores visitaron más de una tienda porque no encontraban todos los suministros en un solo lugar.

Briana Hicks llegó cuando los paquetes de agua ya se habían terminado. Eligió agua de coco y llevó manzanas, bananas, pan y papel higiénico.

Otros clientes sustituyeron el pan de molde por panes para hamburguesas y abastecieron sus carritos con mantequilla de maní, puré de manzana, bebidas proteicas, frutas y alimentos que pudieran consumirse sin electricidad.

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La División de Manejo de Emergencias de Florida recomienda mantener provisiones para siete días, con 3,8 litros de agua por persona al día (1 galón), alimentos no perecederos, artículos para dietas especiales, comida para bebés y utensilios que no requieran energía eléctrica.

Conductores hacen fila para cargar combustible en Pensacola, Florida, ante la aproximación de Isaias (Captura de video)

Residentes con décadas en la zona ya tenían reservas listas

Bill y Anita Richardson, residentes de la zona de Pensacola desde hace más de 50 años, ya contaban con generadores de respaldo y alimentos no perecederos para alojar a familiares si necesitaban resguardarse.

“Si te mantienes preparado, nunca tienes que prepararte”, afirmó Bill Richardson al periódico. La familia suele conservar comida para al menos un mes.

Susan Reynolds recordó las semanas sin electricidad que vivió en Florida Central tras los huracanes Charley, Frances y Jeanne, en 2004.

Por esa experiencia, ella y su esposo se concentraron esta vez en suministros limitados y productos que no necesitan cocción. Bobbi Lynn May, madre de cuatro hijos, calculó sus compras para la familia y previó usar una parrilla si fallaba el suministro eléctrico.

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“Se comen todo, esto se va a acabar en un día”, bromeó May sobre los alimentos que llevaba. Las compras reflejaron la necesidad de reunir reservas domésticas ante posibles cortes de electricidad y restricciones de movilidad.

Imágenes de Pensacola Beach durante la mañana, mientras Isaias mantiene en alerta a la costa del Golfo (Captura de video)

Escambia activará su respuesta de emergencia y evalúa evacuaciones

El condado de Escambia prevé activar el jueves su Centro de Operaciones de Emergencia en nivel 2, con personal completo, y elevar la respuesta al nivel 1 el viernes.

Las autoridades esperaban comunicar después de las 13.00 del jueves si ordenarían evacuaciones o abrirían refugios, una decisión sujeta a la trayectoria e intensidad de Isaias.

Travis Tompkins, director adjunto de Seguridad Pública y de Manejo de Emergencias del condado, instó a los residentes a prepararse para apagones, lluvias intensas e inundaciones. “Parece que viene en nuestra dirección”, declaró al Pensacola News Journal.

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La preocupación era mayor en zonas donde el suelo permanecía saturado por las lluvias recientes y que tienen antecedentes de anegamientos.

Gloria Horning colocó unas 25 bolsas de arena alrededor de su vivienda en Pensacola y sumó barreras que se expanden al entrar en contacto con el agua.

También preparó una bomba de achique para retirar el agua que pudiera ingresar por la ducha. “Estoy preparando todo lo que puedo para esta tormenta”, explicó al diario.

El condado mantiene arena disponible y controla sus existencias para reponerlas si es necesario; las bolsas pueden adquirirse en ferreterías y cadenas como Lowe’s, Home Depot y Ace Hardware.

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Las autoridades pidieron a los habitantes de todo Escambia, desde las comunidades costeras hasta Century, que sigan los avisos meteorológicos oficiales y desestimen información no verificada en redes sociales.