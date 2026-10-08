El huracán Isaias se intensifica y avanza hacia Estados Unidos: Florida declara el estado de emergencia en 25 condados y ordena evacuaciones

El sistema meteorológico Isaias se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica de 2026 tras alcanzar vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora. (NHC)

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El huracán Isaias llevó a Florida a declarar el estado de emergencia en 25 condados, ordenar evacuaciones en zonas costeras y suspender clases en varios distritos del Panhandle. El ciclón avanzaba este jueves 8 de octubre sobre el golfo de México con rumbo a la costa norte estadounidense, donde amenazaba con provocar marejada ciclónica, lluvias intensas, inundaciones, cortes de electricidad y posibles tornados. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema podía acercarse a tierra entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de octubre.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden ejecutiva 26-202, que habilita la movilización de recursos estatales y la coordinación con autoridades locales antes de la llegada del fenómeno. La declaración incluye áreas de la franja noroccidental del estado y la región de Big Bend, donde los condados comenzaron a ajustar los planes de evacuación, la apertura de refugios y la suspensión de actividades educativas, de acuerdo con la oficina del gobernador.

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Isaias se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica de 2026 después de una etapa de baja actividad en el océano. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos había anticipado una temporada por debajo del promedio en el Atlántico debido a las condiciones asociadas a El Niño, que incrementan la cizalladura del viento y dificultan la organización de los ciclones tropicales.

¿Cuándo se convirtió Isaias en huracán y dónde estaba ubicado?

Isaias se convirtió en huracán a las 22:30, hora central de Estados Unidos, del miércoles 7 de octubre —23:30 en Miami—, cuando el Centro Nacional de Huracanes informó vientos máximos sostenidos de 120 km/h, el umbral de la categoría 1. La actualización se basó en datos recogidos por una aeronave de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

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Durante la madrugada del jueves 8 de octubre, a las 4:00, hora central de Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes informó que Isaias tenía vientos máximos sostenidos de 130 km/h, con ráfagas superiores, y se desplazaba hacia el este-noreste a unos 15 km/h. El centro del ciclón se ubicaba a aproximadamente 680 kilómetros al sur-suroeste de la desembocadura del río Misisipi, según el organismo meteorológico estadounidense.

El pronóstico oficial indicaba que Isaias podía fortalecerse sobre las aguas cálidas del golfo de México antes de aproximarse a la costa. El Centro Nacional de Huracanes proyectó que el ciclón podría llegar al litoral como un huracán de categoría 2, aunque aclaró que la intensidad final y el punto de ingreso a tierra dependían de la evolución de la circulación atmosférica durante las siguientes horas.

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Florida declaró el estado de emergencia en 25 condados ante la amenaza del huracán Isaias en el golfo de México. (CSU/CIRA y NOAA/Handout vía REUTERS)

¿Qué ciudades de Estados Unidos pueden recibir el impacto de Isaias?

La zona bajo aviso de huracán abarcaba desde Ocean Springs, en Misisipi, hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf, en Florida. Ese tramo incluye la costa de Alabama y ciudades como Gulf Shores, Orange Beach y el área de Mobile, además de comunidades del Panhandle floridano cercanas a Pensacola, Fort Walton Beach, Destin y Panama City. Según el Centro Nacional de Huracanes, las condiciones de huracán podían afectar esa franja desde el viernes.

El sistema también podía impactar zonas del sureste de Luisiana, aunque allí el principal riesgo estaba vinculado con lluvias, crecidas y marejada ciclónica. Las autoridades meteorológicas advirtieron que las consecuencias del ciclón no se limitarían a la línea costera: las precipitaciones podían extenderse hacia Alabama, Georgia, el valle de Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del Sur durante el fin de semana.

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La trayectoria prevista situaba el mayor riesgo de marejada al este y cerca del punto de impacto. El Centro Nacional de Huracanes estimó una elevación del agua de entre 1,5 y 2,1 metros en Mobile Bay y en la costa comprendida entre Ocean Springs e Indian Pass, Florida. Para el sector entre Indian Pass y el río Steinhatchee, en el noroeste del estado, el pronóstico contemplaba entre 1,2 y 1,8 metros.

Florida declaró el estado de emergencia en 25 condados

La orden de DeSantis alcanza a los condados de Baker, Bay, Calhoun, Columbia, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Liberty, Madison, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Walton, Wakulla y Washington. Según la oficina del gobernador, la medida permite a las agencias estatales preparar suministros, personal y equipos para una eventual respuesta tras el paso de Isaias.

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El gobierno de Florida también dispuso el despliegue preventivo de generadores, combustible, agua embotellada, alimentos no perecederos, barreras contra inundaciones, lonas y bolsas de arena. Los recursos fueron ubicados en puntos del norte del estado, entre ellos Tallahassee y Santa Rosa, según la División de Manejo de Emergencias de Florida.

La emergencia estatal se suma a las decisiones adoptadas por gobiernos municipales y condados costeros. En Okaloosa, las autoridades declararon una emergencia local por siete días, salvo que la medida sea revocada o prorrogada. El condado activó su centro de operaciones y anunció la apertura de refugios para residentes que debían abandonar las zonas de mayor exposición.

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El aviso de huracán abarca zonas costeras desde Ocean Springs en Misisipi hasta localidades del Panhandle floridano como Pensacola y Panama City. (NHC)

¿Qué zonas de Florida están bajo orden de evacuación?

El condado de Okaloosa ordenó la evacuación obligatoria de los residentes ubicados en las zonas costeras A y B desde el mediodía del jueves. La disposición abarca Okaloosa Island y partes de Fort Walton Beach, Destin, Mary Esther y Niceville. Las autoridades también solicitaron a los visitantes que salieran de las áreas que podían sufrir impactos desde la noche del miércoles, según el gobierno local.

Los funcionarios habilitaron dos refugios a partir de las 18:00 del jueves. Uno funciona en Davidson Middle School, en Crestview, para población general, personas con necesidades especiales y mascotas. El otro está ubicado en Raider Arena, dentro del Northwest Florida State College, en Niceville. El condado pidió a quienes no vivan en las áreas evacuadas que evalúen alojamiento con familiares o conocidos en construcciones fuera de la zona de riesgo.

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Las evacuaciones responden, sobre todo, a la previsión de inundaciones costeras. El Centro Nacional de Huracanes señaló que la combinación de marejada y marea puede llevar agua hacia sectores habitualmente secos. La profundidad de la inundación puede variar entre localidades próximas debido al horario de la marea, al recorrido exacto del ciclón y a la configuración de la costa.

¿Qué escuelas cerraron por el huracán Isaias?

Los cierres escolares se extendieron por varios condados del Panhandle. El Distrito Escolar de Okaloosa suspendió las clases el jueves 8 y el viernes 9 de octubre. El organismo indicó que la medida busca reducir el tránsito en las rutas y permitir que familias y empleados adopten las medidas previstas ante una evacuación. Las clases quedarían programadas para el martes 13, debido a una jornada laboral docente ya fijada para el lunes.

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En el condado de Gulf, las escuelas cerraron a las 12:00 del jueves y permanecerán sin clases el viernes. La decisión incluye los establecimientos de Port St. Joe y Wewahitchka, además de eventos deportivos y actividades extracurriculares. Según el distrito, la suspensión responde al riesgo de lluvias, vientos fuertes, marejada y alteraciones de los servicios en el área.

También anunciaron cierres o modificaciones en el calendario los distritos de Bay, Calhoun, Escambia, Franklin, Gadsden, Holmes, Jackson, Liberty, Santa Rosa, Taylor, Walton y Washington. La lista difundida por el Departamento de Educación de Florida incluye escuelas públicas, institutos terciarios y campus universitarios, con medidas que varían según el condado y el horario previsto de llegada de las condiciones adversas.

El gobernador Ron DeSantis firmó la orden ejecutiva 26-202 para desplegar recursos estatales y suministros de respuesta en el norte de Florida. (REUTERS/Phil Sears/File Photo)

Lluvias, vientos y posibles tornados son las amenazas para el sureste

El Centro Nacional de Huracanes pronosticó acumulados de entre 75 y 175 milímetros de lluvia desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle de Florida, con máximos aislados de hasta 250 milímetros. En el resto del sureste, incluido el valle de Tennessee y las Carolinas, los acumulados podían ubicarse entre 25 y 75 milímetros, con puntos de hasta 125 milímetros.

Las bandas externas del ciclón podían provocar inundaciones repentinas, anegamientos urbanos y crecidas aisladas de ríos. El organismo también advirtió que el riesgo de tornados aumentaría el viernes por la noche sobre la costa noreste del golfo y se trasladaría hacia el interior el sábado, a medida que Isaias avanzara sobre el sureste de Estados Unidos.

Las autoridades locales mantienen abiertos los canales de información sobre evacuaciones, refugios, cierres de rutas y suspensión de actividades. Los residentes de los condados incluidos en la emergencia deberán consultar las actualizaciones oficiales, verificar su zona de evacuación y seguir los avisos del Centro Nacional de Huracanes, ya que la trayectoria, la intensidad y las medidas preventivas pueden modificarse antes del impacto.