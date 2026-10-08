La famosa Stahl House de Los Ángeles sigue sin comprador pese a una rebaja de USD 5 millones

La Stahl House, diseñada por Pierre Koenig, sigue a la venta en Los Ángeles tras una rebaja de USD 5 millones (@4AAAAart)

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La Stahl House de Los Ángeles sigue sin comprador pese a una rebaja de USD 5 millones. La residencia diseñada por Pierre Koenig, uno de los emblemas de la arquitectura moderna de mediados del siglo XX en California, salió al mercado en noviembre de 2025 por USD 25 millones y continúa ofrecida por USD 20 millones, luego del recorte aplicado en abril de 2026.

La falta de una operación cerrada contrasta con la actividad del segmento de lujo en Los Ángeles, donde son habituales las ventas por encima de USD 20 millones.

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También pone en evidencia una dificultad propia de las casas de valor arquitectónico: su precio no depende solo de la superficie, la ubicación o el número de ambientes, sino de su relevancia histórica, de las exigencias de mantenimiento y de un universo limitado de compradores.

La vivienda, encargada por Buck y Carlotta Stahl, permaneció 66 años en manos de la familia. Tiene dos dormitorios, unos 204 m² (2.200 pies cuadrados), paredes de vidrio, una sala de estar en voladizo, vistas panorámicas de la ciudad y piscina.

La propiedad está desocupada desde 2007 y más tarde comenzó a recibir visitas, una condición que amplió su reconocimiento público.

La residencia, construida para Buck y Carlotta Stahl, ofrece vistas panorámicas de Los Ángeles desde sus paredes de vidrio (@4AAAAart)

La rebaja no cerró la brecha entre el valor arquitectónico y el mercado

La cotización original equivalía a USD 11.364 por pie cuadrado, unos USD 122.000 por m². Aun después de la rebaja, el precio pedido ronda los USD 97.800 por m².

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Como referencia, una casa de 375 m² (4.041 pies cuadrados) ubicada cerca de la Stahl House se ofrece por USD 2,975 millones, o USD 736 por pie cuadrado, cerca de USD 7.900 por m².

Esa comparación ilustra por qué la casa no encaja con facilidad en las tasaciones convencionales.

El agente inmobiliario Ed Reilly, que comercializó en 2019 la Bailey House —otra obra de Koenig para el programa de viviendas experimentales Case Study—, afirmó a Los Angeles Times que “es difícil traducir la historia o la relevancia arquitectónica de una casa en dólares”.

La Bailey House había sido puesta a la venta por USD 4,5 millones y se vendió por USD 3,26 millones a la productora Allison Sarofim.

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La casa cuenta con dos dormitorios, piscina y una sala de estar en voladizo, características del modernismo californiano (@4AAAAart)

Reilly señaló que sus propietarios anteriores, comerciantes de arte, la utilizaban para exhibir obras en vez de habitarla. “Estas propiedades no son para todos. La distribución no es tan habitable como la de las casas modernas”, sostuvo.

El agente William Baker, responsable de la venta de la Stahl House, no respondió las consultas del diario sobre la estrategia de comercialización.

Bret Parsons, especialista en propiedades arquitectónicas del grupo Craig Strong de Compass, indicó que el interés persiste y mencionó versiones sobre varias ofertas por debajo del precio actual, aunque no informó montos ni la existencia de negociaciones avanzadas.

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La fama de la Stahl House eleva su atractivo y restringe el público potencial

La casa adquirió proyección internacional por una fotografía en blanco y negro de Julius Shulman: dos mujeres conversan junto a los ventanales de la sala en voladizo, con la ciudad iluminada al fondo.

La imagen fue descrita como “la fotografía más famosa jamás tomada de Los Ángeles”. La vivienda además fue escenario del episodio piloto de Columbo en 1968 y de las películas The Marrying Man, Galaxy Quest y Nurse Betty.

Una fotografía de Julius Shulman convirtió a la Stahl House en una de las imágenes más reconocidas de la arquitectura de Los Ángeles (@4AAAAart)

Para Parsons, una parte acotada del mercado puede pagar una suma elevada por un inmueble de este tipo, que funciona “más como una escultura que como una casa”.

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El agente resumió las obligaciones de conservación con una metáfora: “Es un par de esposas de oro; una amante muy cara que necesita atención constante”.

La experiencia de otras residencias reconocidas muestra que la fama no asegura una venta rápida ni el precio pretendido.

La Kaufmann Desert House, diseñada por Richard Neutra en Palm Springs y conocida por una fotografía de Slim Aarons de 1970, se ofreció por USD 25 millones en 2020.

Finalmente se vendió por USD 13,06 millones, una cifra récord para la ciudad, pero apenas superior a la mitad del valor inicial.

Los costos y las restricciones de preservación condicionan las ventas

La conservación puede añadir gastos y límites a quienes compran una obra histórica. En 2022, el agente Mike Deasy intervino en la venta de la Samuel Freeman House, diseñada por Frank Lloyd Wright.

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La vivienda salió al mercado por USD 25 millones y su precio fue reducido a USD 20 millones en abril de 2026 (@4AAAAart)

La construcción emplea bloques textiles hechos con materiales del terreno, incluida arena, que se deterioraron con el tiempo. Mientras permaneció vacía, algunos visitantes retiraron bloques como recuerdos.

La casa se ofreció por USD 4,25 millones con una servidumbre de conservación a favor de Los Angeles Conservancy, recibida de la Universidad del Sur de California, entonces propietaria.

Toda modificación en la fachada, como el reemplazo de azulejos o ventanas, requería autorización de la entidad, y el inmueble debía abrir al público cuatro veces al año.

El desarrollador Richard Weintraub la compró por USD 1,825 millones, apenas por encima de la mediana del barrio.

“Es imposible ponerle precio a la fama”, sostuvo Deasy. “Salvo los multimillonarios que compran propiedades como objetos de colección, la mayoría compra una casa para vivir”.

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Las obligaciones de preservación también exponen a los propietarios a la observación pública. Los Angeles Conservancy acusó a All Right Now Foundation, dueña de la Sturges House de Frank Lloyd Wright en Brentwood, de una “demolición por abandono” por el deterioro de su plataforma de secuoya.

La organización sin fines de lucro rechazó el señalamiento y aseguró que la vivienda permanece ocupada y que atraviesa una restauración gradual para su conservación a largo plazo.

Por ahora, la Stahl House permanece en venta a USD 20 millones, casi un año después de su salida al mercado.

Su caso mantiene abierta la discusión sobre cuánto está dispuesto a pagar un comprador por una pieza de la historia arquitectónica de Los Ángeles y por las responsabilidades que implica conservarla.

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