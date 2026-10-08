Estados Unidos

EEUU excluye a Microsoft y más empresas del programa para dar residencia a trabajadores extranjeros

La medida anunciada por el vicepresidente JD Vance también alcanza a Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL y Capgemini

JD Vance sostuvo que Microsoft despidió a 6.000 trabajadores estadounidenses mientras obtenía 6.300 visas H-1B y casi 3.000 residencias (REUTERS/Nathan Howard).
JD Vance sostuvo que Microsoft despidió a 6.000 trabajadores estadounidenses mientras obtenía 6.300 visas H-1B y casi 3.000 residencias (REUTERS/Nathan Howard).
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La administración de Donald Trump anunció este jueves que suspenderá a Microsoft del Programa de Certificación Laboral Permanente, una decisión que impide a la empresa utilizar ese mecanismo para que trabajadores extranjeros tramiten la residencia en Estados Unidos.

En una conferencia de prensa, el vicepresidente JD Vance declaró: “No ha habido ninguna empresa en Estados Unidos que haya abusado más de este sistema que Microsoft”.

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La compañía, con sede en Redmond, Washington, respondió que espera poder entregar información adicional al Gobierno y defendió el uso de esas visas para personal que cumple los requisitos legales.

De acuerdo con Associated Press, la suspensión también alcanza a Adobe y a las consultoras tecnológicas Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL y Capgemini.

La suspensión del programa de certificación permanente alcanzó también a firmas como Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL y Capgemini (REUTERS/Nathan Howard).
La suspensión del programa de certificación permanente alcanzó también a firmas como Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL y Capgemini (REUTERS/Nathan Howard).

Vance vinculó los despidos de Microsoft con sus trámites migratorios

Durante la conferencia en la Casa Blanca, Vance explicó que el programa del que Microsoft fue suspendida obliga a las empresas a publicar las vacantes en Estados Unidos antes de pedir al Departamento de Trabajo una certificación que justifique otorgar la residencia permanente a un trabajador extranjero por falta de candidatos estadounidenses, precisó Associated Press.

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Según el vicepresidente, las compañías usan la falta de respuesta de ciudadanos para reemplazarlos: “Publicarán un anuncio en un periódico de un pueblo pequeño. Saldrán y dirán: ‘Hemos publicado una oferta de empleo en nuestra empresa, pero nadie responde’. Y aprovecharán esa falta de respuesta para reemplazar a los trabajadores estadounidenses con lo que, en la práctica, son trabajadores extranjeros en régimen de servidumbre”.

El funcionario también afirmó que Microsoft despidió a 6.000 trabajadores estadounidenses el último año, mientras obtuvo 6.300 visas H-1B y casi 3.000 tarjetas de residencia, reportó The New York Times.

“Si hacemos los cálculos, por cada trabajador que Microsoft despidió, lo reemplazó con un trabajador y medio extranjero en régimen de servidumbre por contrato. Nuestro mensaje a Microsoft es: son una gran empresa estadounidense, pero tienen que contratar a grandes trabajadores estadounidenses”, aseveró Vance en declaraciones recogidas por Associated Press.

El programa de certificación laboral obliga a las compañías a publicar sus vacantes dentro del país antes de solicitar la residencia de un extranjero (REUTERS/Matt Mills McKnight).
El programa de certificación laboral obliga a las compañías a publicar sus vacantes dentro del país antes de solicitar la residencia de un extranjero (REUTERS/Matt Mills McKnight).

La empresa dijo que la mayoría de sus solicitudes buscaba retener empleados actuales

Según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Microsoft figura como el quinto empleador del país por cantidad de visas H-1B utilizadas, mientras que Amazon encabeza ese registro.

En un comunicado citado por Associated Press, Microsoft señaló que cerca del 80% de las aproximadamente 6.000 solicitudes H-1B que presentó en el último ejercicio fiscal buscaba extender o cambiar el estatus de empleados actuales” de la compañía y “no eran para contratar personas nuevas”.

La firma agregó que las peticiones para nuevos empleados correspondían a personas que ya se encontraban legalmente en Estados Unidos y que representaban solo el 1% de su plantilla estadounidense. “No son personas recién llegadas a nuestro país”, indicó el comunicado.

A su vez, aseguró que presenta solicitudes H-1B únicamente para “aquellos que cumplen con los rigurosos estándares de esta categoría de visa”.

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