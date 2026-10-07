Una playa de Florida fue elegida entre las 20 mejores de América: este es el puesto que ocupa en el ranking de 2026

South Beach obtuvo el puesto 17 con 83,67 puntos en la clasificación de América de Condé Nast Traveller. (REUTERS/Marco Bello)

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South Beach fue incluida en el puesto 17 entre las 20 playas de América seleccionadas por los Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveller. La clasificación, publicada el 6 de octubre, otorgó al sector costero de Miami Beach una puntuación de 83,67 sobre 100. La Ciudad de Miami Beach difundió el resultado a través de su cuenta institucional en X.

El listado regional fue encabezado por Hanauma Bay, en Hawái, con 96,67 puntos. Tulum Beach, en el estado mexicano de Quintana Roo, quedó segunda con 96,29, mientras Clearwater Beach, también en Florida, ocupó el tercer lugar con 95,33. Según Condé Nast Traveller, la selección reunió destinos de Estados Unidos, México, Canadá y Brasil.

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La publicación forma parte de los Readers’ Choice Awards 2026, una serie de clasificaciones basadas en votaciones de lectores de la revista. El artículo consultado no detalla la cantidad de participantes, el período de votación ni la fórmula empleada para establecer los puntajes. De acuerdo con Condé Nast Traveller, el ranking global también incluyó listas independientes para Europa, Reino Unido, Irlanda y Asia.

¿Qué puesto ocupa South Beach entre las mejores playas de América?

South Beach ocupa el puesto 17 de las 20 playas incluidas en la clasificación de América. La playa de Miami Beach obtuvo 83,67 puntos, de acuerdo con Condé Nast Traveller.

El listado ubicó a South Beach por debajo de Cannon Beach, en el estado de Oregón, que sumó 82,13 puntos y quedó en el puesto 18. Por encima de la playa de Miami Beach figuró Playa del Amor, en las Islas Marietas de México, con 84,94 puntos y en el lugar 16, según la publicación británica.

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La distancia entre South Beach y Hanauma Bay, que encabezó la clasificación, fue de 13 puntos. La diferencia con Playa del Amor, situada en la posición inmediatamente superior, fue de 1,27 puntos. Los datos corresponden a la tabla divulgada por Condé Nast Traveller el 6 de octubre.

La Ciudad de Miami Beach informó en su cuenta oficial que South Beach quedó entre las 20 playas de América en los premios de la revista. El mensaje institucional reprodujo el nombre de los Readers’ Choice Awards 2026 y mencionó a Condé Nast Traveler como fuente de la clasificación.

La Ciudad de Miami Beach difundió los resultados de los Readers’ Choice Awards 2026 a través de sus canales oficiales. (REUTERS/Marco Bello)

¿Cuáles son las 20 mejores playas de América en 2026?

La lista de Condé Nast Traveller ubicó a Hanauma Bay, en Hawái, en el primer puesto de América con 96,67 puntos. Tulum Beach, en México, quedó segunda con 96,29, mientras Clearwater Beach, en Florida, se situó tercera con 95,33.

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Los diez primeros lugares del ranking fueron los siguientes, según Condé Nast Traveller:

Hanauma Bay, Hawái, Estados Unidos — 96,67 puntos. Tulum Beach, Quintana Roo, México — 96,29 puntos. Clearwater Beach, Florida, Estados Unidos — 95,33 puntos. Gulf Shores State Beach, Alabama, Estados Unidos — 95 puntos. Playa Balandra, Baja California, México — 94,86 puntos. Hapuna Beach State Park, Hawái, Estados Unidos — 93,33 puntos. Fire Island, Nueva York, Estados Unidos — 93,10 puntos. Praia de Pipa, Río Grande do Norte, Brasil — 92,83 puntos. Waikiki Beach, Hawái, Estados Unidos — 92,37 puntos. Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, Míchigan, Estados Unidos — 91,42 puntos.

En la segunda mitad de la clasificación aparecieron Playa del Carmen, Baía do Sancho, Playa de Akumal, Laguna Beach, Puerto Vallarta, Playa del Amor, South Beach, Cannon Beach, Greenwich Beach y Cape May Beach. Según Condé Nast Traveller, Cape May Beach, en Nueva Jersey, cerró la lista con 80,20 puntos.

El ranking de América incluyó 11 destinos de Estados Unidos, seis de México, dos de Brasil y uno de Canadá. México concentró playas en Quintana Roo, Baja California, Jalisco e Islas Marietas, de acuerdo con el listado publicado por Condé Nast Traveller.

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¿Qué otras playas de Florida aparecen en el ranking de Condé Nast Traveller?

Además de South Beach, la selección de América incluyó dos playas de Florida entre los primeros 20 lugares. Clearwater Beach alcanzó el tercer puesto con 95,33 puntos, mientras South Beach se ubicó en la posición 17 con 83,67.

Clearwater Beach fue la playa de Florida con la puntuación más alta del ranking. Su resultado quedó 11,66 puntos por encima de South Beach. La clasificación también incorporó Gulf Shores State Beach, en Alabama, en el cuarto lugar, según Condé Nast Traveller.

La lista no distingue entre playas urbanas, parques estatales, reservas o áreas protegidas. Tampoco establece categorías separadas por extensión de costa, servicios, afluencia de visitantes, acceso público, seguridad, calidad del agua o conservación ambiental. El medio presentó las posiciones y las puntuaciones de cada destino como resultado de la votación de sus lectores.

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En la clasificación global por regiones, la playa italiana de Sperlonga encabezó Europa con 96,67 puntos; Llanddwyn Beach, en Gales, lideró el ranking del Reino Unido con la misma puntuación; Ballyheigue, en Irlanda, alcanzó 95,39; y Arugam Bay Beach, en Sri Lanka, fue primera en Asia con 98,84. Los datos fueron publicados por Condé Nast Traveller.

La lista continental incluyó 11 destinos de Estados Unidos, seis de México, dos de Brasil y uno de Canadá. (REUTERS/Elizabeth Feria)

¿Qué condiciones de seguridad rigen en South Beach y Miami Beach?

La inclusión de South Beach en el listado editorial no modifica las condiciones de baño, los avisos sanitarios ni las recomendaciones de seguridad emitidas por la Ciudad de Miami Beach. La autoridad local mantiene un reporte diario sobre banderas, condiciones del oleaje, horarios de guardavidas y advertencias del Departamento de Salud de Florida.

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El reporte de Ocean Rescue consultado el 7 de octubre indicó que no había avisos de baño vigentes del Departamento de Salud de Florida para Miami Beach. El servicio municipal estableció el horario de los guardavidas entre las 9:00 y las 19:00, según la página oficial de la Ciudad de Miami Beach.

La actualización municipal consignó una temperatura del agua de 26,1 °C, equivalente a 79 °F, y una altura de olas cercana a 30 centímetros. También informó vientos del sur-suroeste de entre ocho y 16 kilómetros por hora. La Ciudad de Miami Beach advirtió que las condiciones y el sistema de banderas pueden cambiar durante el día por factores meteorológicos y marítimos.

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La administración local recomienda ingresar al agua cerca de puestos de guardavidas y consultar los avisos antes de utilizar la playa. Según la Ciudad de Miami Beach, las corrientes de resaca pueden producirse cuando las olas rompen hacia la costa y el volumen de agua retorna mar adentro por zonas más profundas.

¿Qué cambia para los visitantes de South Beach tras el ranking de 2026?

La ubicación de South Beach en los Readers’ Choice Awards no implica cambios en normas de acceso, servicios municipales, controles de calidad del agua ni protocolos de seguridad. La clasificación es un reconocimiento editorial elaborado a partir de una encuesta de lectores, de acuerdo con Condé Nast Traveller.

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Para quienes planeen visitar la zona, las referencias operativas continúan siendo los informes diarios de Ocean Rescue y los avisos del Departamento de Salud de Florida. La Ciudad de Miami Beach también mantiene tareas de limpieza en sus 12 kilómetros de playa y realiza inspecciones previas al uso de maquinaria para detectar nidos y crías de tortugas marinas, según su información oficial.

La ciudad informó que las lluvias de la temporada, entre mayo y octubre, pueden trasladar contaminantes hacia la bahía y el océano a través de la escorrentía. Por ese motivo, recomienda revisar las condiciones del agua y posibles avisos sanitarios después de precipitaciones intensas. La clasificación de Condé Nast Traveller permanece como una referencia turística, mientras los reportes institucionales definen las condiciones diarias de uso de la playa.