Los jóvenes de Los Ángeles se mudan dentro de California: Fresno y San Francisco, entre sus destinos favoritos

Los jóvenes que se mudan desde Los Ángeles eligen principalmente destinos dentro de California como San Francisco y Fresno (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Guardar

Los jóvenes que dejan Los Ángeles eligen cada vez más destinos dentro de California, con San Francisco y Fresno entre las áreas metropolitanas preferidas.

La búsqueda de empleos vinculados a la tecnología, alquileres y viviendas relativamente más accesibles, y una mayor cercanía con sus redes familiares ayuda a explicar un patrón que contrasta con el de las generaciones mayores, más inclinadas a abandonar el estado.

PUBLICIDAD

Los datos de mudanzas de U-Haul, difundidos por Los Angeles Times, diario estadounidense, muestran que la edad es un factor decisivo en el destino de quienes se trasladan desde el área de Los Ángeles.

Mientras los baby boomers y los integrantes de la generación X se dirigen principalmente a otros estados, millennials y miembros de la generación Z sostienen una parte significativa de sus desplazamientos dentro de California.

Fresno ofrece un precio medio de vivienda cercano a los USD 400.000, una cifra inferior a los valores registrados en las zonas costeras (Foto: The New York Times)

El caso de Erika Lee, de 30 años, ilustra esa tendencia. Criada en Diamond Bar y graduada de la Universidad del Sur de California, inició su carrera profesional en el sur del estado.

PUBLICIDAD

En febrero dejó su apartamento en West Hollywood y se instaló en San Francisco para trabajar en una empresa emergente de seguros basada en inteligencia artificial.

Según relató al diario, la adaptación a la ciudad superó sus expectativas. “No esperaba que me gustara tanto”, afirmó.

Su decisión resume uno de los dos polos que atraen a jóvenes procedentes de Los Ángeles: la oferta laboral tecnológica de la Bahía de San Francisco y el menor costo relativo de vivir en Fresno.

San Francisco: empleos tecnológicos con vivienda cara

La concentración de empresas tecnológicas e inteligencia artificial posicionó a San Francisco como el destino preferido de la generación Z (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Para los millennials que se trasladaron desde Los Ángeles, San Francisco, Bakersfield, Sacramento y Riverside figuraron entre las áreas metropolitanas más elegidas dentro del estado. En la generación Z, San Francisco encabezó la lista, seguida por Fresno y Bakersfield, antes de Houston y Dallas.

PUBLICIDAD

El atractivo de la ciudad de San Francisco está asociado a la concentración de empresas tecnológicas y a la expansión de la inteligencia artificial.

Lee eligió la ciudad aun cuando reconoce que el encarecimiento de la vivienda condiciona sus perspectivas de largo plazo: vive en un monoambiente y no sabe si podrá comprar una casa allí. La joven mantiene una jornada laboral de las 9 a las 21, seis días por semana, una dinámica conocida como 9-9-6.

Ese ritmo le deja poco margen para recorrer parques, museos y restaurantes, aunque prevé permanecer algunos años en San Francisco. “No sé si algún día volveré para estar más cerca de mi familia”, señaló en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

Lee valora la gastronomía y diversidad de Los Ángeles y considera que el sur de California resulta relativamente menos costoso.

Los integrantes de las generaciones mayores que dejaron Los Ángeles prefirieron trasladarse a estados como Arizona, Nevada y Texas (REUTERS/Daniel Cole)

Sin embargo, tanto esa región como San Francisco enfrentan una crisis de acceso a la vivienda, por lo que la decisión de mudarse no elimina la presión de los precios inmobiliarios.

Fresno: empleo, precios bajos y ubicación central

Fresno se consolidó como otra alternativa para jóvenes y familias procedentes de Los Ángeles y del Área de la Bahía.

La llegada se aceleró desde 2021, primero con personas que podían trabajar a distancia y, más tarde, con jóvenes que comenzaron a instalarse en el centro urbano, según explicó el alcalde Jerry Dyer a Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

La ciudad tiene una edad promedio de 31 años, inferior a la media de California. Dyer vinculó ese perfil con el mercado laboral, la menor congestión vial, la ubicación en el centro del estado y el acceso a parques naturales.

En ese marco, el precio medio de una vivienda ronda los USD 400.000, una cifra muy inferior a los valores de las zonas costeras.

El aumento de la demanda habitacional en Fresno incrementó los precios del alquiler y de las propiedades en la ciudad (REUTERS/Fred Greaves)

La demanda creció con mayor rapidez que la oferta habitacional. Esto elevó los alquileres y el precio de las casas, con el riesgo de que la ciudad pierda parte de la asequibilidad que atrajo a nuevos residentes y que resulta esencial para quienes ya vivían en Fresno.

PUBLICIDAD

Testimonios en foros de internet recogidos por Los Angeles Times describen esa ecuación. Algunos antiguos residentes de Los Ángeles mencionan una oferta más limitada de vida nocturna e instituciones culturales, aunque destacan la posibilidad de acceder a una casa.

“Ni de broma puedes comprar una vivienda con patio delantero y trasero por menos de USD 1 millón en el sur de California, salvo que te alejes de la ciudad”, escribió un usuario de Reddit.

Ese mismo participante indicó que Fresno permite llegar al Área de la Bahía o a Sacramento en unas horas y viajar al sur de California para visitar familiares.

PUBLICIDAD

La conexión por carretera y los menores costos se suman así a las oportunidades laborales locales como razones para elegir la ciudad.

Millennials y generación Z: más destinos dentro de California

La generación Z ubicó a California como el segundo estado de destino más elegido a nivel nacional (REUTERS/Mike Blake)

La diferencia generacional aparece con claridad en los destinos interestatales. Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, eligieron sobre todo Arizona, Nevada y Texas al dejar Los Ángeles; los cinco principales destinos fuera de California se completaron con Oregón y Utah.

Para la generación X, nacida entre 1965 y 1980, los destinos principales fueron Arizona, Nevada, Utah, Texas y Washington.

Entre los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, la permanencia dentro del estado fue más frecuente: sus destinos incluyeron el Área de la Bahía de San Francisco, Bakersfield, Sacramento y Riverside. Entre quienes salieron de California, Phoenix figuró entre las ciudades de destino.

PUBLICIDAD

La generación Z, integrada por personas nacidas entre 1997 y 2012, tuvo como destinos interestatales más recurrentes Texas, Oregón, Washington, Nevada y Arizona.

A escala nacional, California quedó fuera de los diez estados más elegidos por los baby boomers y la generación X que se trasladaron con U-Haul, pese a ser el estado más poblado de Estados Unidos.

Para los millennials fue el tercer destino, detrás de Florida y Texas; San Francisco ocupó el cuarto lugar entre las ciudades, después de Dallas, Houston y Orlando.

Para la generación Z, California fue el segundo estado de destino nacional, solo por detrás de Texas. San Francisco y Los Ángeles se ubicaron en el cuarto y quinto puesto entre las ciudades preferidas, precedidas por Nueva York, Dallas y Chicago.

Erika Lee dejó West Hollywood para instalarse en San Francisco y trabajar en una empresa emergente de inteligencia artificial (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Salida neta hacia otros estados, pese a la leve recuperación poblacional

El flujo de jóvenes hacia ciudades californianas ocurre mientras el saldo migratorio del estado frente a otros estados continúa en negativo.

Entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2025, 215.000 personas más salieron de California de las que llegaron, según el Departamento de Finanzas de California.

La cifra fue menor que el saldo negativo de 370.000 personas registrado en 2021, durante el período de mayor movilidad asociado a la pandemia, pero superó ampliamente el registrado en 2024.

En el condado de Los Ángeles, casi 100.000 residentes más se trasladaron a otros estados de los que llegaron en 2025, un nivel próximo al de 2021 y 2022.

En cambio, la migración interna neta se mantuvo cerca de cero desde 2023 en el condado de San Francisco y en los condados de Kern y Fresno, donde se ubican varias de las ciudades que atraen a jóvenes de Los Ángeles.

La población de California creció levemente en los últimos tres años, aunque aún no recuperó el máximo previo a la pandemia, después de las salidas registradas entre 2020 y 2022.