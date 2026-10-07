El exatleta olímpico David Hearn pidió investigar su arresto por los daños al Estanque Reflectante en Washington

La defensa acusó a la fiscal Jeanine Pirro de vulnerar las normas de conducta profesional por sus declaraciones públicas sobre el acusado (REUTERS/Elizabeth Frantz).

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Los abogados de David Hearn solicitan una investigación interna sobre su arresto, enjuiciamiento y sobreseimiento por presuntos daños al Estanque Reflectante del Lincoln Memorial, en Washington. La causa fue desestimada después de que surgieran indicios de fallas previas en la renovación del revestimiento.

En la carta, la defensa escribió: “Debido a las acciones de varios empleados del Departamento de Justicia y del Departamento del Interior, el Sr. Hearn fue privado de su libertad, acusado de un delito que no cometió, amenazado con una pena de prisión de hasta 10 años y sufrió la difamación de su nombre y reputación por parte de altos funcionarios del gobierno”.

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La solicitud fue firmada por seis abogados, entre ellos Michael R. Bromwich, exinspector general del Departamento de Justicia. Fue enviada a las oficinas de los inspectores generales de los Departamentos de Justicia e Interior de Estados Unidos, reportó The Washington Post.

De acuerdo con CBS News, los letrados reclaman “investigaciones detalladas y exhaustivas para determinar qué ocurrió dentro de sus agencias que derivó en el trato indignante e indefendible que recibió el Sr. Hearn”. Luego agregaron: “Cualquier cosa que no sea una revisión completa e imparcial constituiría una traición a su misión y perpetuaría el escandaloso maltrato”.

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Los abogados de David Hearn solicitaron una investigación interna sobre las faltas cometidas durante su procesamiento por presuntos daños en el Estanque Reflectante (REUTERS/Tierney L. Cross).

Hearn fue retenido durante cinco horas

El 19 de junio, David Hearn, de 67 años, se detuvo durante un paseo en bicicleta junto al Estanque Reflectante. El exdeportista relató que metió la mano para comprobar la temperatura del agua y tocó un fragmento de recubrimiento que ya se encontraba parcialmente desprendido.

Según su versión, retiró la mano cuando un empleado del Servicio de Parques Nacionales se lo indicó y abandonó el lugar sin alterar las condiciones en las que lo había encontrado. Posteriormente, fue retenido por integrantes de la Guardia Nacional y entregado a la Policía de Parques de Estados Unidos.

Sus abogados aseguran que Hearn permaneció cinco horas bajo custodia sin que le leyeran sus derechos ni le permitieran realizar una llamada. Asimismo, sostienen que solo se enteró de los cargos menores iniciales al recuperar sus pertenencias, donde encontró dos citaciones dentro de una bolsa de papel, precisó CBS News.

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El 2 de julio, un gran jurado del Tribunal Superior del Distrito de Columbia lo imputó por destrucción de propiedad gubernamental valuada en más de USD 1.000. Hearn se declaró inocente.

Pese a la solicitud de los abogados de Hearn de preservar las pruebas físicas del caso, los letrados afirman que el gobierno acordonó el área cercana al Estanque Reflectante y realizó obras sobre la sección del revestimiento que constituía el núcleo de la acusación.

El exdeportista David Hearn permaneció cinco horas bajo custodia sin recibir la lectura de sus derechos tras ser detenido en el Lincoln Memorial (Captura de video: X).

La fiscalía retiró la acusación al conocer fallas en la obra

El 31 de julio, la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, solicitó el retiro de los cargos tras la aparición de nuevas pruebas que apuntaban a una “instalación defectuosa”.

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Pirro atribuyó el derrumbe del caso a la demora del Departamento del Interior en entregar elementos relevantes. Sin embargo, la defensa expresan que una evaluación de daños, fechada el 30 de junio y recibida por los fiscales a más tardar el 1 de julio, documentaba deterioros en distintos sectores del estanque desde el 8 de junio, antes de que el exatleta acudiera al lugar, informó The New York Times.

La renovación del Estanque Reflectante había sido promovida como parte de los preparativos para el 250.º aniversario de Estados Unidos. El Departamento del Interior adjudicó el trabajo, sin licitación, a Atlantic Industrial Coatings.

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La carta de la defensa cuestiona el proceso de contratación y creen que la empresa carecía de experiencia y capacidad para realizar el trabajo. El Departamento del Interior, en cambio, concluyó que la contratista contaba con la capacidad técnica necesaria y podía completar la obra dentro del plazo previsto, recogió The Washington Post.

Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, retiró la acusación contra David Hearn después de que surgieran indicios de fallas en la renovación del estanque reflectante (REUTERS/Cheney Orr).

Un juez cerró la causa para impedir una nueva imputación

El 1 de octubre, un juez del Tribunal Superior de Washington ordenó la desestimación con perjuicio, una medida que impide presentar nuevamente el mismo cargo contra Hearn.

El magistrado advirtió sobre el riesgo de que el caso fuera reactivado bajo presión política, luego de que el presidente Donald Trump exigiera públicamente acciones penales por el deterioro del estanque.

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En su resolución, el juez señaló que una desestimación que dejara abierta la posibilidad de una nueva acusación expondría a Hearn a otra imputación por un delito que los propios fiscales concluyeron que no cometió, indicó CBS News.

El tribunal también aludió a presiones que podrían estar relacionadas, al menos en parte, con las opiniones políticas del acusado.

Un juez cerró definitivamente la causa penal para impedir una nueva imputación impulsada por presiones políticas (REUTERS/Elizabeth Frantz).

La defensa cuestiona la conducta de Pirro y el manejo de pruebas en la investigación

Entre los puntos que los abogados solicitan examinar figura una visita de Pirro al estanque durante una inspección realizada por un experto de la defensa. La carta sostiene que la fiscal interrogó al perito sin previo aviso a los abogados de Hearn y sin dejar un registro conocido de ese intercambio.

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Al mismo tiempo, solicitan determinar si la fiscal incumplió las “normas de conducta profesional” mediante sus declaraciones públicas al anunciar la imputación. Según los letrados, Pirro anticipó testimonios, respaldó la credibilidad de testigos gubernamentales y se pronunció sobre la culpabilidad de Hearn.

La defensa también denuncia que un testigo declaró falsamente haber tomado una fotografía inmediatamente antes de que Hearn tocara el revestimiento, cuando, según los abogados, los registros indican que otra persona captó la imagen cerca de dos horas antes. Además, alegan que los fiscales no presentaron los metadatos de las fotografías, las identidades de los acusadores ni el contenido de su teléfono, según The Washington Post.

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Un portavoz del Departamento de Justicia declaró a CBS News que la Oficina del Inspector General “opera de forma independiente y toma sus propias decisiones sobre qué revisar”.

Por su parte, el Departamento del Interior no respondió a la consulta de The Washington Post sobre la carta, aunque detalló en una declaración separada que Hearn “admitido ante los agentes que estaba manipulando el estanque”. Sus abogados rechazaron esa afirmación y aseveraron que “el gobierno continúa con el tipo de mala conducta que motivó esta denuncia”.