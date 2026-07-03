Imputaron al exatleta olímpico David Hearn por dañar el Reflecting Pool de Washington y enfrenta hasta 10 años de prisión

La Reflecting Pool del Lincoln Memorial desató una polémica en Washington D.C. que combina política, patrimonio histórico y una acusación penal contra David Hearn

David Hearn pasó a la historia olímpica por sus hazañas en el canotaje. Ahora, a los 67 años, enfrenta hasta 10 años de prisión por tocar el recubrimiento de la Reflecting Pool del Lincoln Memorial.

El 2 de julio, un gran jurado del Distrito de Columbia lo imputó por destrucción de propiedad grave tras un incidente ocurrido el 19 de junio en el monumento. La acusación sostiene que arrancó parte del sellante recién instalado en el fondo, con daños que superan los USD 1.000, el umbral legal que convierte el caso de una falta menor en un delito grave.

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Jeanine Pirro afirmó que empleados del Servicio de Parques Nacionales vieron a Hearn tirar del sellante del fondo de la piscina con fuerza y que el área dañada fue de 0,2 metros cuadrados (X)

El incidente no ocurre en el vacío. El estanque lleva semanas en el centro de una disputa que mezcla política, patrimonio histórico y gestión pública: la administración Trump acaba de invertir más de USD 14,7 millones en rehabilitarla para el 250 aniversario de la independencia del país, y la obra salió mal.

El sellante se desprendió, el agua se volvió verde y las críticas se intensificaron. En ese contexto, la detención de Hearn encendió un debate sobre si se trata de justicia o de un chivo expiatorio.

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Qué alega la fiscalía

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, describió el episodio como “un acto deliberado contra un espacio restaurado con esfuerzo público”. Según su versión, empleados del Servicio de Parques Nacionales vieron a Hearn “jalando con fuerza y violencia el recubrimiento del fondo” con ambas manos.

Jeanine Pirro afirmó que empleados del Servicio de Parques Nacionales vieron a Hearn tirar del sellante del fondo de la piscina con fuerza y que el área dañada fue de 0,2 metros cuadrados (REUTERS/Cheney Orr)

Un empleado del parque le pidió que se detuviera. Hearn, según Pirro, respondió a gritos y le dijo a la trabajadora que “se preocupaba demasiado por la piscina” y que “de todas formas no era suya”. Los empleados lo describieron como “beligerante, grosero e irrespetuoso”, según declaró la fiscal en rueda de prensa.

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Pirro precisó que el área dañada abarca aproximadamente 0,2 metros cuadrados de sellante. La fiscalía planea recurrir a un perito para demostrar que la reparación supera los USD 1.000, umbral que convierte el caso en delito grave en lugar de una falta menor.

La fiscal Jeanine Pirro anunció el cargo este 2 de julio: destrucción de propiedad grave, con una pena máxima de 10 años de prisión.

“Esta fue una acción deliberada para dañar la Reflecting Pool en el National Mall, que miembros del Servicio de Parques Nacionales se han esforzado por restaurar”, afirmó Pirro.

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La versión de Hearn

El excanoísta, vecino de Bethesda, Maryland, y participante en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, ofreció una explicación radicalmente distinta. Hearn contó que se detuvo junto al estanque durante un recorrido en bicicleta de 103 kilómetros, atraído por las noticias sobre el deterioro del recubrimiento y el crecimiento de algas.

David Hearn negó haber destruido el recubrimiento de la Reflecting Pool y dijo que solo tocó un fragmento que ya estaba desprendido durante una recorrida en bicicleta (AP Photo/Koji Sasahara, File)

“Soy un ciudadano curioso”, declaró a NBC News. “Me agaché para ver cómo se sentía. Era muy gomoso”. Asegura que tocó brevemente un trozo que ya estaba desprendido, soltó el material en cuanto la empleada del parque se lo pidió. “El estado de la piscina era el mismo después de que me alejé del agua que antes de llegar”, aseguró.

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La defensa de David Hearn denunció un encubrimiento político y acusó a la administración de desviar la culpa por sus propios fracasos en la gestión de la obra (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Hearn quedó detenido por tropas de la Guardia Nacional y la Policía del Parque y permaneció retenido durante cinco horas antes de ser puesto en libertad. Ante la BBC, calificó su arresto como una “persecución arbitraria y caprichosa” y volvió a negar haber destruido, rasgado, pelado o retirado ninguna parte del recubrimiento.

Los abogados hablan de “encubrimiento político”

La defensa va más allá de negar los hechos: la califica de maniobra política. Norm Eisen, cofundador del Democracy Defenders Fund, y Mary Dohrmann, asesora sénior del Washington Litigation Group, representan a Hearn y emitieron una declaración conjunta el mismo día de la imputación.

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La administración Trump ejecutó una rehabilitación de más de USD 14,7 millones en la Reflecting Pool antes del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos (REUTERS/Ken Cedeno)

“Davey Hearn es inocente. Estos cargos son indignantes y deberían alarmar a todos los estadounidenses”, escribieron. “Esta acusación refleja el esfuerzo de la administración por desviar la culpa de sus propios fracasos”, remarcaron.

Los abogados sumaron que, en vísperas del Día de la Independencia, “los estadounidenses deberían estar profundamente preocupados por el mal uso del poder gubernamental contra un ciudadano ordinario basado en una narrativa fabricada”.

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Una renovación fallida y un plazo político

La Reflecting Pool, construida en la década de 1920 y con una extensión de 619 metros entre el Lincoln Memorial y el Monumento a Washington, arrastra décadas de filtraciones, deterioro estructural y proliferación de algas.

El Servicio de Parques Nacionales reportó cortes en el recubrimiento, objetos arrojados al agua y al menos seis arrestos por incidentes en la Reflecting Pool, aunque Hearn es el primero con cargos graves (REUTERS/Ken Cedeno)

Esta primavera, la administración Trump ejecutó un proyecto de rehabilitación por más de USD 14,7 millones para tenerla lista antes de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país, el 4 de julio. El presidente bautizó el nuevo color del recubrimiento como “azul bandera americana”.

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El resultado fue el opuesto al esperado: el sellante comenzó a desprenderse en grandes trozos y el agua adquirió un tono verdoso por las algas.

Los daños que aún están sin explicar

Frente a las críticas por el deterioro, el mandatario publicó en redes sociales que “vándalos” habían saboteado la obra, sin aportar pruebas, y mencionó cortes de entre 76 y 107 metros en el fondo realizados con un cortador, además del supuesto vertido de fertilizante.

Trump culpó a "vándalos" por el deterioro de la Reflecting Pool tras una renovación millonaria que salió mal, y su administración usó esa narrativa para justificar la imputación de Hearn (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

El Servicio de Parques Nacionales informó que el recubrimiento presentaba cortes atribuibles a un cuchillo o navaja de afeitar, y que unas 70 puntas de postes de valla fueron arrojadas al agua. Hasta la fecha, al menos seis personas han sido arrestadas por incidentes relacionados con la piscina, aunque Hearn es el primero en enfrentar cargos penales graves.

Pirro reconoció el jueves que los investigadores aún buscan a los responsables de los daños más extensos que Trump describió públicamente, y no precisó cuál era el estado exacto del sellante en el punto donde se acusa a Hearn antes de su llegada.

La Reflecting Pool debía estar lista para el 4 de julio, fecha del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El recubrimiento se desprendió antes de que llegara la celebración (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El proceso judicial se perfila como un escenario donde la disputa sobre los hechos del 19 de junio se entrelazará, inevitablemente, con el debate sobre la gestión de uno de los espacios más simbólicos de Washington.