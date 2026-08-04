La fiscalía retira los cargos contra otras tres personas por el estanque reflectante y crece la disputa en Washington

La desactivación de nuevas imputaciones volvió a mover el eje de una causa que ya había quedado golpeada por decisiones previas de la fiscalía (REUTERS/Eric Lee)

Guardar

La fiscalía federal de Estados Unidos resolvió retirar los cargos contra otras tres personas acusadas por supuestos daños en la Reflecting Pool del Lincoln Memorial, en un nuevo giro dentro de una causa que ya había quedado bajo fuerte cuestionamiento tras el cierre del expediente contra el exolímpico David Hearn.

La decisión, reportada por Forbes, profundizó la tensión política en torno a la investigación y volvió a dejar en una posición incómoda al presidente Donald Trump, que insiste en atribuir el deterioro del estanque a hechos de vandalismo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Forbes, los tres acusados enfrentaban cargos menores por daños a la propiedad valuados en menos de USD 1.000.

El medio identificó a los imputados como Justin Carreno, Sophie Dennison-Gibby y Cameron Thiers y señaló que la desestimación llegó pese a las críticas públicas del mandatario contra la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, cuya oficina quedó a cargo de las presentaciones judiciales.

PUBLICIDAD

La Reflecting Pool del Lincoln Memorial quedó en el centro de una polémica que ya excede el deterioro de la obra y alcanza al frente político y judicial (REUTERS/Al Drago)

La nueva desestimación reordena el centro de la historia

El retiro de los cargos contra esas tres personas intensificó el eje de la cobertura porque consolidó una tendencia que ya había comenzado con el caso de Hearn.

Forbes recordó que el exdeportista había sido acusado de destrucción grave de propiedad después de que el gobierno sostuviera que había arrancado partes del revestimiento del estanque. Hearn se declaró inocente y la causa terminó cayendo semanas más tarde.

PUBLICIDAD

Tal y como informó ABC News, la propia oficina de Pirro pidió desestimar ese expediente tras revisar documentación enviada por el Departamento del Interior.

El expediente contra David Hearn fue el primer gran giro del caso, después de que la fiscalía admitiera fallas en la instalación del revestimiento (REUTERS/Elizabeth Frantz)

En esa presentación, el Departamento de Justicia aseguró que el daño “fue resultado de una instalación defectuosa del contratista” y no de una acción vandálica. El escrito, citado por ABC News, también habló de un proceso “apresurado y defectuoso” durante la colocación del recubrimiento.

PUBLICIDAD

Ese cambio de criterio no solo favoreció a Hearn. También debilitó la base sobre la que habían sido impulsadas las otras acusaciones.

Forbes sostuvo que la fiscalía ya retiró los cargos contra los tres últimos imputados que quedaban en pie, con lo que la teoría oficial sobre una serie de ataques deliberados perdió todavía más fuerza.

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia sostuvo en tribunales que la evidencia reciente debilitó la hipótesis inicial con la que se habían impulsado las acusaciones (REUTERS/Kevin Lamarque)

La fiscalía apuntó a fallas de obra y no a vandalismo

Los documentos judiciales reseñados por ABC News incorporaron elementos que complicaron la versión inicial del gobierno.

La cadena detalló que la fiscalía recibió materiales que describían fallas repetidas durante la instalación del revestimiento y un apuro para terminar la renovación antes de las celebraciones del 4 de julio, en el marco de los preparativos por America 250.

PUBLICIDAD

Entre esos elementos apareció un correo de un ingeniero del Servicio de Parques Nacionales que advertía sobre una franja perimetral de entre 30 y 60 centímetros vulnerable al desprendimiento.

ABC News agregó que esa era justamente una de las zonas por las que había pasado la acusación contra Hearn.

La presión por terminar los trabajos antes del 4 de julio aparece en el trasfondo de una obra que luego acumuló problemas técnicos (REUTERS/Kylie Cooper)

En su escrito, la fiscalía afirmó además que, si el Departamento del Interior hubiera entregado a tiempo la información que tenía en su poder, el gobierno no habría buscado una acusación formal ante un gran jurado.

PUBLICIDAD

La secuencia quedó todavía más expuesta con el cierre de los expedientes restantes. En el caso de uno de los acusados, Forbes indicó que su defensa denunció que el gobierno “literalmente fabricó un crimen”.

Otro abogado citado por ese medio dijo que su clienta había pasado del temor a sentirse aliviada tras la retirada de los cargos.

Los acusados quedaron fuera de la causa tras una revisión oficial que desarmó parte de la base con la que habían sido señalados (REUTERS/Eric Lee)

Donald Trump volvió a cargar contra Jeanine Pirro

Mientras la fiscalía retrocedía en los tribunales, Trump redobló su ofensiva política. Forbes afirmó que el presidente expresó su desacuerdo “100%” con Pirro y sostuvo que lo ocurrido en el estanque fue “un puro caso de vandalismo”.

PUBLICIDAD

También la acusó de haberse quebrado y de haberse doblado “como un paraguas”, en declaraciones reproducidas por ese medio.

La tensión escaló todavía más cuando Forbes reveló que Trump evalúa desplazar a Pirro de su cargo como fiscal federal del Distrito de Columbia.

Donald Trump volvió a cargar contra Jeanine Pirro después de que su oficina diera marcha atrás con expedientes que la Casa Blanca defendía (BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Fuentes citadas por el medio describieron al mandatario como furioso por la retirada del caso contra Hearn y sorprendido por una presentación judicial que terminó atribuyendo los daños a una obra mal ejecutada.

A la vez, Trump aseguró ante la prensa que existen fotografías y grabaciones que mostrarían a personas cortando el revestimiento con una cuchilla. Ni Forbes ni ABC News reportaron hasta ahora la difusión pública de ese material.

Trump insistió en atribuir el deterioro a un acto deliberado, pese a que la nueva documentación judicial apuntó hacia defectos de ejecución (REUTERS/Daniel Heuer)

Una remodelación millonaria bajo revisión

La controversia judicial también reabrió preguntas sobre la obra en sí. ABC News recordó que la renovación de la Reflecting Pool costó alrededor de USD 16 millones y que, tras su inauguración, aparecieron problemas de algas y desprendimientos del revestimiento.

La cadena precisó además que la empresa Atlantic Industrial Coatings recibió más de USD 14,6 millones por el trabajo. Ese contrato, afirmó ABC News, fue adjudicado sin licitación competitiva para acelerar los plazos de entrega.

Forbes añadió que el proyecto había partido de una estimación inicial cercana a USD 1,8 millones y terminó muy por encima de ese cálculo, un salto que derivó en cuestionamientos sobre controles, calidad de ejecución y uso de fondos públicos.

Los costos, los plazos y las fallas de la intervención quedaron otra vez en discusión tras el giro de la causa (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Con la baja de las acusaciones contra Hearn y contra las otras tres personas, la investigación quedó en un punto sensible para la Casa Blanca.

ABC News aclaró que el cierre del caso principal fue solicitado “sin perjuicio”, una fórmula que permite reabrirlo más adelante.