Un juez prohíbe volver a acusar al exatleta olímpico David Hearn por daños al Estanque Reflectante

La acusación inicial imputaba a Hearn un delito grave de destrucción de propiedad gubernamental con una pena máxima de diez años de prisión (REUTERS/Elizabeth Frantz).

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Un juez del Tribunal Superior del Distrito de Columbia cerró de forma definitiva el proceso penal contra el exdeportista olímpico David “Davey” Hearn por los presuntos daños atribuidos al Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington.

Tras el retiro de los cargos por parte de la fiscal federal Jeanine Pirro, el juez Todd Edelman desestimó inicialmente la acusación en agosto. En una nueva resolución, la cerró con perjuicio, una figura que impide a la fiscalía presentar otra causa contra Hearn por los mismos hechos.

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La acusación inicial imputaba a Hearn un delito grave de destrucción de propiedad gubernamental, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia alegó que había causado más de USD 1.000 en daños al sellador instalado en el fondo del estanque reflectante.

Según los registros judiciales, Hearn relató que fue detenido en julio durante un paseo en bicicleta de unos 103 kilómetros (64 millas), después de inclinarse hacia el estanque reflectante y tocar el agua. El atleta retirado permaneció bajo custodia durante cinco horas y se declaró inocente, precisó CBS News.

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El exdeportista olímpico Davey Hearn permaneció bajo custodia durante cinco horas tras ser detenido por tocar el agua del estanque (X).

El juez advirtió sobre el riesgo de una acusación bajo presión política

En su reciente resolución citada por NBC News, Edelman sostuvo que Hearn enfrentaba “la posibilidad única de que el gobierno reabra este caso, que ya ha declarado infundado, debido a la presión política ejercida por el Presidente de los Estados Unidos sobre sus subordinados”.

El magistrado aseguró que, en ocasiones previas, Donald Trump ha criticado la decisión de retirar los cargos y la ha vinculado con la actividad política del acusado y con la identidad de uno de sus abogados, Norm Eisen.

De acuerdo con NBC News, el mandatario cuestionó públicamente a Hearn por sus aportes a campañas políticas. En cuanto a su abogado defensor, ha sido durante años un crítico de Trump y ha participado en diversos litigios contra su administración.

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Los cuestionamientos políticos no se limitaron al exdeportista y su letrado, sino que, según escribió Edelman, “ha considerado públicamente la posibilidad de despedir al Fiscal de los Estados Unidos como consecuencia del sobreseimiento”.

La fiscalía no pudo explicar qué cargo futuro podría presentar

En agosto, la fiscalía solicitó retirar la acusación después de recibir información que atribuía los desgarros del revestimiento a una instalación defectuosa realizada por un contratista.

Los defensores de Hearn pidieron que el caso fuera desestimado con perjuicio, mientras que la oficina de Pirro pretendía que se hiciera sin perjuicio.

En una audiencia, Edelman cuestionó: “¿Qué tipo de procesamiento judicial podría tener lugar en el futuro?”.

Michael Spence, funcionario de la fiscalía, reconoció que lo desconocía. El abogado afirmó que no existía una investigación en curso contra Hearn en ese momento, aunque la situación podía cambiar.

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La fiscalía solicitó el retiro de los cargos al confirmarse que los desgarros en el revestimiento derivaron de una instalación defectuosa de un contratista (REUTERS/Elizabeth Frantz).

Por consiguiente, en el nuevo dictamen, el magistrado explicó que “en el plazo de un mes, el gobierno reconoció que su acusación carecía de fundamento” y consideró que las propias declaraciones del Gobierno “dejan claro” que presentar otra acusación “es, en el mejor de los casos, una mera teoría y, lo más probable, una fantasía”.

Norm Eisen, Steve Levin, Mary Dohrmann y Michael Bromwich, representantes de Hearn, calificaron el fallo como “una victoria para el estado de derecho y para un estadounidense inocente que busca justicia”, en una declaración conjunta recogida por NBC News.

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Luego agregaron: “Esta administración optó por un procesamiento injusto contra el Sr. Hearn. No debería tener más oportunidades de ejercer el poder de la persecución penal contra alguien que jamás debió haber sido procesado. La decisión de hoy protege al Sr. Hearn de esa amenaza, permitiéndole seguir adelante con su vida como se merece”.