Estados Unidos

Un juez prohíbe volver a acusar al exatleta olímpico David Hearn por daños al Estanque Reflectante

La decisión bloquea cualquier intento de la fiscal federal Jeanine Pirro de reabrir el caso, luego de que se determinara que las roturas del revestimiento se originaron en fallas de construcción

La acusación inicial imputaba a Hearn un delito grave de destrucción de propiedad gubernamental con una pena máxima de diez años de prisión (REUTERS/Elizabeth Frantz).
La acusación inicial imputaba a Hearn un delito grave de destrucción de propiedad gubernamental con una pena máxima de diez años de prisión (REUTERS/Elizabeth Frantz).
Guardar

Un juez del Tribunal Superior del Distrito de Columbia cerró de forma definitiva el proceso penal contra el exdeportista olímpico David “Davey” Hearn por los presuntos daños atribuidos al Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington.

Tras el retiro de los cargos por parte de la fiscal federal Jeanine Pirro, el juez Todd Edelman desestimó inicialmente la acusación en agosto. En una nueva resolución, la cerró con perjuicio, una figura que impide a la fiscalía presentar otra causa contra Hearn por los mismos hechos.

PUBLICIDAD

La acusación inicial imputaba a Hearn un delito grave de destrucción de propiedad gubernamental, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia alegó que había causado más de USD 1.000 en daños al sellador instalado en el fondo del estanque reflectante.

Según los registros judiciales, Hearn relató que fue detenido en julio durante un paseo en bicicleta de unos 103 kilómetros (64 millas), después de inclinarse hacia el estanque reflectante y tocar el agua. El atleta retirado permaneció bajo custodia durante cinco horas y se declaró inocente, precisó CBS News.

PUBLICIDAD

Composición de dos imágenes: un ciclista con casco interactúa con un militar, y el ciclista es esposado por una mujer policía. Se ve una bicicleta
El exdeportista olímpico Davey Hearn permaneció bajo custodia durante cinco horas tras ser detenido por tocar el agua del estanque (X).

El juez advirtió sobre el riesgo de una acusación bajo presión política

En su reciente resolución citada por NBC News, Edelman sostuvo que Hearn enfrentaba “la posibilidad única de que el gobierno reabra este caso, que ya ha declarado infundado, debido a la presión política ejercida por el Presidente de los Estados Unidos sobre sus subordinados”.

El magistrado aseguró que, en ocasiones previas, Donald Trump ha criticado la decisión de retirar los cargos y la ha vinculado con la actividad política del acusado y con la identidad de uno de sus abogados, Norm Eisen.

De acuerdo con NBC News, el mandatario cuestionó públicamente a Hearn por sus aportes a campañas políticas. En cuanto a su abogado defensor, ha sido durante años un crítico de Trump y ha participado en diversos litigios contra su administración.

Los cuestionamientos políticos no se limitaron al exdeportista y su letrado, sino que, según escribió Edelman, “ha considerado públicamente la posibilidad de despedir al Fiscal de los Estados Unidos como consecuencia del sobreseimiento”.

La fiscalía no pudo explicar qué cargo futuro podría presentar

En agosto, la fiscalía solicitó retirar la acusación después de recibir información que atribuía los desgarros del revestimiento a una instalación defectuosa realizada por un contratista.

Los defensores de Hearn pidieron que el caso fuera desestimado con perjuicio, mientras que la oficina de Pirro pretendía que se hiciera sin perjuicio.

En una audiencia, Edelman cuestionó: “¿Qué tipo de procesamiento judicial podría tener lugar en el futuro?”.

Michael Spence, funcionario de la fiscalía, reconoció que lo desconocía. El abogado afirmó que no existía una investigación en curso contra Hearn en ese momento, aunque la situación podía cambiar.

La fiscalía solicitó el retiro de los cargos al confirmarse que los desgarros en el revestimiento derivaron de una instalación defectuosa de un contratista (REUTERS/Elizabeth Frantz).
La fiscalía solicitó el retiro de los cargos al confirmarse que los desgarros en el revestimiento derivaron de una instalación defectuosa de un contratista (REUTERS/Elizabeth Frantz).

Por consiguiente, en el nuevo dictamen, el magistrado explicó que “en el plazo de un mes, el gobierno reconoció que su acusación carecía de fundamento” y consideró que las propias declaraciones del Gobierno “dejan claro” que presentar otra acusación “es, en el mejor de los casos, una mera teoría y, lo más probable, una fantasía”.

Norm Eisen, Steve Levin, Mary Dohrmann y Michael Bromwich, representantes de Hearn, calificaron el fallo como “una victoria para el estado de derecho y para un estadounidense inocente que busca justicia”, en una declaración conjunta recogida por NBC News.

Luego agregaron: “Esta administración optó por un procesamiento injusto contra el Sr. Hearn. No debería tener más oportunidades de ejercer el poder de la persecución penal contra alguien que jamás debió haber sido procesado. La decisión de hoy protege al Sr. Hearn de esa amenaza, permitiéndole seguir adelante con su vida como se merece”.

Temas Relacionados

Washington D. C.Donald TrumpDavid HearnJeanine PirroReflecting PoolEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sur de California se prepara para una ola de calor que podría extenderse hasta mediados de octubre

Las previsiones anticipan máximas cercanas a 39 °C y alertas vigentes desde este viernes en varios condados sureños

El sur de California se prepara para una ola de calor que podría extenderse hasta mediados de octubre

Tres nuevas leyes de Nueva York entran en vigor desde el 1 de octubre: qué es importante saber

El congelamiento de alquileres estabilizados, la cancelación de suscripciones y una regulación sobre productos íntimos concentran los cambios, aunque esta última tendrá una aplicación escalonada

Tres nuevas leyes de Nueva York entran en vigor desde el 1 de octubre: qué es importante saber

El Niño podría influir en el nivel del mar y pone en alerta a este estado de EEUU por riesgo de inundaciones

El fenómeno climático se desarrolla junto con aguas más cálidas frente al litoral occidental, mientras la NOAA vigila ondas Kelvin que podrían contribuir al calentamiento del océano durante las próximas semanas

El Niño podría influir en el nivel del mar y pone en alerta a este estado de EEUU por riesgo de inundaciones

El volcán Kīlauea de Hawái está teniendo infiltraciones de magma bajo la caldera cumbre

Sistemas instalados en la cima del cráter hawaiano detectaron cambios de excepcional velocidad que sugieren la formación de una nueva fisura en la estructura interna

El volcán Kīlauea de Hawái está teniendo infiltraciones de magma bajo la caldera cumbre

Murió un estudiante tras caer de un edificio de cuatro pisos en una escuela de Los Ángeles

El adolescente recibió atención de bomberos y fue trasladado a un hospital después del incidente ocurrido el miércoles 30 de septiembre en el campus Benjamin Franklin, ubicado en Highland Park; las autoridades indagan las circunstancias

Murió un estudiante tras caer de un edificio de cuatro pisos en una escuela de Los Ángeles

TECNO

ChatGPT ahora permite que los usuarios se prueben ropa virtualmente

ChatGPT ahora permite que los usuarios se prueben ropa virtualmente

El truco de Elon Musk para dormir bien y liderar con éxito Tesla y SpaceX

Nvidia confirma 25 nuevos juegos para octubre de 2026 en Geforce NOW

Cómo utilizará Edits la IA para indicar exactamente qué mejorar en los videos en Instagram

Crean una IA de “lectura de mente”: puede reconstruir lo que estás mirando a partir de un escáner cerebral

ENTRETENIMIENTO

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

Estrellas de Hollywood reaccionan a la presunta violación grupal en Cornell: Florence Pugh, Mariska Hargitay y más celebridades alzan la voz

A los 62 años, Mónica Bellucci habla sobre el envejecimiento: “Aceptas el proceso con dignidad o mueres”

Hailee Steinfeld, la actriz de Hawkeye, reavivó los rumores sobre el regreso de su personaje en Avengers: Doomsday

Liam Gallagher compró una millonaria mansión al contado gracias a las ganancias del Oasis Live ’25 Tour

‘Las guerreras Kpop 2′ llegará primero a los cines: Netflix cambia su estrategia para la esperada secuela

MUNDO

Lucas Bove, diputado de San Pablo: “Flávio Bolsonaro va a pasar al frente en la elección”

Lucas Bove, diputado de San Pablo: “Flávio Bolsonaro va a pasar al frente en la elección”

Las exportaciones de petróleo del Golfo se recuperan a pesar del bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz

Detuvieron en Londres a un británico-iraní por el supuesto plan terrorista cerca de la base aérea de Fairford

No eran romanas, eran inglesas: la verdad detrás de las 20 monedas enterradas durante más de mil años junto al Vaticano

Arabia Saudita confirmó que el piloto y el copiloto del vuelo de Flydubai fueron trasladados a Emiratos Árabes Unidos