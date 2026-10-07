EEUU recomienda evitar viajes a esta popular isla turística por amenazas de seguridad: estas son las razones de la alerta

La Embajada de Estados Unidos en Túnez recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a la isla de Djerba cerca del 7 de octubre por razones de seguridad. (REUTERS/Megan Varner)

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La Embajada de Estados Unidos en Túnez recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a la isla de Djerba el 7 de octubre de 2026 y en fechas próximas, debido a amenazas asociadas con las tensiones regionales y el tercer aniversario de los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023. La advertencia se publicó el 4 de octubre y está dirigida a quienes tengan previsto trasladarse al destino turístico situado frente a la costa sur de Túnez. Según la Embajada de Estados Unidos en Túnez, la recomendación responde a una evaluación de seguridad específica para ese período.

El comunicado pide a los estadounidenses evitar concentraciones, mantenerse atentos al entorno, revisar los medios locales y conservar un perfil bajo. También aconseja alejarse de zonas con amplia presencia policial e inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, conocido como STEP por sus siglas en inglés. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Túnez, la alerta no ordena abandonar el país ni establece una prohibición general para viajar a territorio tunecino.

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La medida coincide con el tercer aniversario del ataque liderado por Hamas y otros grupos armados desde la Franja de Gaza contra Israel. El Departamento de Estado de Estados Unidos calcula que la ofensiva del 7 de octubre de 2023 causó cerca de 1.200 muertes, más de 5.400 heridos y el secuestro de 253 personas. Según el informe anual sobre terrorismo de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el ataque provocó el mayor número de víctimas estadounidenses en un atentado en el exterior durante este siglo.

¿Por qué Estados Unidos recomendó evitar viajes a Djerba el 7 de octubre?

La alerta de seguridad difundida por la representación diplomática estadounidense identifica de forma directa a Djerba como el área afectada por la recomendación. El texto señala que las autoridades aconsejan no viajar a la isla “el 7 de octubre de 2026 o en fechas cercanas” por amenazas vinculadas con la situación regional y con la fecha aniversario del ataque contra Israel. Según la Embajada de Estados Unidos en Túnez, la medida tiene un alcance delimitado tanto por el lugar como por el período en cuestión.

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La sede diplomática no especificó la existencia de un atentado inminente, un grupo responsable ni hechos concretos registrados en la isla. Tampoco informó cierres de aeropuertos, suspensión de servicios turísticos, controles especiales en puertos o restricciones de desplazamiento para la población local. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Túnez, se trata de una advertencia preventiva emitida en función de amenazas elevadas durante una fecha considerada sensible.

La referencia al 7 de octubre se vincula con el ataque perpetrado en Israel en 2023 por Hamas, la Yihad Islámica Palestina y otros grupos armados. El Departamento de Estado indicó que la ofensiva incluyó incursiones por tierra, mar y aire, el lanzamiento de miles de cohetes y ataques contra comunidades situadas cerca de la frontera con Gaza. Según la Secretaría de Estado de Estados Unidos, 44 ciudadanos estadounidenses murieron y 12 fueron tomados como rehenes durante esa jornada.

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El Departamento de Estado mantiene a Túnez en el nivel 2 de alerta de viaje, el cual aconseja ejercer una mayor precaución. (REUTERS/Jihed Abidellaoui/File Photo)

¿Qué recomendaciones emitió la Embajada de Estados Unidos en Túnez?

La embajada enumeró varias medidas para estadounidenses que se encuentren en Túnez o que mantengan planes de viaje en los próximos días. Entre las indicaciones figuran evitar multitudes, estar atentos a los cambios en el entorno y consultar fuentes locales de información. El comunicado también insta a evitar las áreas donde exista una presencia policial importante. Según la Embajada de Estados Unidos en Túnez, los viajeros deben reducir la exposición en espacios que puedan concentrar riesgos de seguridad.

Las autoridades estadounidenses pidieron además mantener un perfil bajo y seguir las actualizaciones oficiales. La recomendación incluye la inscripción en STEP, un sistema del Departamento de Estado que permite recibir alertas de seguridad y facilita el contacto de las oficinas consulares con ciudadanos estadounidenses en casos de emergencia. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Túnez, el servicio forma parte de los recursos disponibles para quienes viajan o residen fuera de Estados Unidos.

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Las medidas señaladas en la alerta son:

Evitar viajes a Djerba el 7 de octubre o en días próximos.

Alejarse de concentraciones y espacios con gran cantidad de personas.

Consultar los medios locales para conocer cambios en la situación de seguridad.

Evitar zonas con presencia policial intensa.

Mantener un perfil bajo.

Registrarse en STEP para recibir comunicaciones consulares.

Según la Embajada de Estados Unidos en Túnez, las recomendaciones se concentran en la prevención y no modifican los requisitos generales de entrada o salida del país.

¿Cuál es la alerta de viaje vigente para Túnez?

La advertencia puntual para Djerba se añade a la clasificación general de nivel 2, que el Departamento de Estado mantiene para Túnez. Esa categoría recomienda a los ciudadanos estadounidenses “ejercer mayor precaución” debido a riesgos relacionados con delincuencia, terrorismo y disturbios. Según la Secretaría de Estado de Estados Unidos, los delitos menores son habituales, en especial en las zonas frecuentadas por turistas.

El Departamento de Estado advierte que los delitos violentos también pueden ocurrir y que su incidencia es mayor después de anochecer. Por ese motivo, aconseja a los visitantes no caminar ni conducir durante la noche. La guía oficial mantiene que los viajeros deben adoptar medidas de seguridad adicionales, aunque el nivel 2 no supone una recomendación de evitar todo viaje a Túnez. De acuerdo con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el país continúa abierto a los desplazamientos internacionales bajo precauciones reforzadas.

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La situación cambia en determinadas franjas fronterizas. Las zonas ubicadas dentro de 16 kilómetros de las fronteras con Argelia y Libia se encuentran bajo nivel 4, la clasificación más alta de la escala estadounidense y equivalente a una recomendación de no viajar. Según la Secretaría de Estado de Estados Unidos, estas áreas presentan riesgos asociados con terrorismo y operaciones de grupos armados.

El Departamento de Estado sostiene que los grupos terroristas continúan planificando posibles ataques en Túnez y que pueden actuar sin advertencia ni objetivos anunciados previamente. Esa valoración tiene alcance nacional, aunque las recomendaciones cambian según la región. De acuerdo con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el aviso dirigido a Djerba no reemplaza la alerta general para el país, sino que introduce una medida temporal relacionada con el 7 de octubre.

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La alerta consular no fijó una fecha de finalización ni modificó los requisitos generales de entrada y salida del territorio tunecino. (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

¿Qué relevancia tiene Djerba dentro de Túnez?

Djerba es una isla situada frente a la costa sur tunecina y forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial desde 2023. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura inscribió el sitio con el nombre “Djerba: testimonio de un patrón de asentamiento en un territorio insular”. Según la Unesco, el reconocimiento abarca un sistema histórico de asentamientos adaptado a un entorno con limitaciones de agua y condiciones semiáridas.

La organización internacional señala que el modelo de ocupación del territorio incluye vecindarios, caminos, espacios religiosos y sectores agrícolas conectados entre sí. La Unesco ubica el desarrollo de esta organización territorial alrededor del siglo IX. De acuerdo con la Unesco, el valor patrimonial reconocido se relaciona con la adaptación de la población local a las condiciones ambientales de la isla.

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La inscripción en la lista patrimonial no afecta las recomendaciones consulares emitidas por los países de origen de los visitantes. La alerta estadounidense se basa en una evaluación de seguridad y no cuestiona la condición de Djerba como destino turístico ni su reconocimiento internacional. Según la Embajada de Estados Unidos en Túnez, la recomendación se limita a evitar el traslado a la isla alrededor del 7 de octubre de 2026.

Qué deben hacer los viajeros con planes para Djerba

Los estadounidenses que tengan reservas o itinerarios hacia Djerba en los días próximos al 7 de octubre deberán considerar la recomendación de la embajada y revisar las comunicaciones consulares antes de trasladarse. Quienes ya estén en Túnez pueden seguir los avisos locales, mantener sus datos actualizados en STEP y consultar a sus operadores de transporte sobre posibles cambios operativos. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Túnez, los ciudadanos pueden contactar a la sede diplomática y al Departamento de Estado a través de los canales consulares incluidos en la alerta.

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La comunicación oficial no establece una fecha de finalización para el aviso ni anticipa medidas adicionales después del aniversario. Tampoco informa cambios en la clasificación nacional de Túnez, que permanece en nivel 2, ni en la categoría de nivel 4 para las zonas cercanas a las fronteras con Argelia y Libia. Según la Secretaría de Estado de Estados Unidos, los viajeros deben revisar de forma periódica las alertas consulares porque estas se actualizan de acuerdo con la evolución de las condiciones de seguridad.