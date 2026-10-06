Una mujer murió y un menor quedó grave tras caer de un edificio en Nueva York

Una mujer murió y un menor sufrió heridas graves tras caer desde un edificio residencial en el Bronx (Captura de video)

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Una mujer, cuya identidad no fue divulgada, murió durante la madrugada de este martes y un menor resultó gravemente herido tras una aparente caída desde un edificio residencial del Bronx, en la ciudad de Nueva York. La Policía de Nueva York investiga las circunstancias del hecho y, hasta el momento, no informó detenciones ni precisó desde qué punto del inmueble cayeron las víctimas.

El episodio ocurrió en la zona de Allerton, sobre Olinville Avenue, poco antes de las 3:40 de la madrugada del 6 de octubre. Agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acudieron al lugar luego de recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre dos personas que necesitaban asistencia dentro de un edificio de viviendas.

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La mujer fue declarada muerta en el lugar

Al llegar al edificio, los policías encontraron a una mujer y a un menor con lesiones que, de acuerdo con la evaluación inicial de las autoridades, eran compatibles con una caída. La mujer fue declarada muerta en el lugar, mientras que el niño fue trasladado a un hospital con heridas de gravedad.

La información fue divulgada por CBS New York, que señaló que las autoridades no identificaron públicamente a ninguna de las dos víctimas. Tampoco se conocieron, por ahora, sus edades, el vínculo entre ambas ni el tiempo que transcurrió entre el incidente y el aviso a los servicios de emergencia.

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Los investigadores todavía intentan establecer desde dónde se habría producido la caída. Ese dato resulta central para determinar la secuencia de lo ocurrido, ya que la Policía no indicó si las víctimas cayeron desde una ventana, una escalera, una azotea u otra parte del edificio.

El menor permanece en estado crítico

El menor fue llevado a un centro médico en estado crítico, tal y como informó la Policía a la cadena estadounidense. Las autoridades no difundieron detalles sobre el hospital al que fue trasladado ni sobre el tipo de lesiones que sufrió.

La condición del niño mantiene abierta una de las principales incógnitas del caso: si podrá aportar información sobre el momento previo al hecho. Por el momento, la investigación depende de las pruebas que puedan recoger los agentes en el edificio, de posibles registros de cámaras y de las declaraciones de personas que estuvieran en la zona.

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La Policía tampoco aclaró si otras personas se encontraban dentro del inmueble cuando ocurrió el incidente. El reporte inicial solo confirmó que los agentes respondieron a una llamada por dos personas heridas y que ambas presentaban lesiones relacionadas con una caída.

El caso es investigado por el NYPD, que no comunicó hipótesis sobre un posible accidente, un hecho intencional o cualquier otra circunstancia. La ausencia de información adicional impide establecer qué ocurrió antes de que la mujer y el niño fueran encontrados.

La Policía aún no informó detenciones ni una hipótesis

La Policía de Nueva York busca determinar si las víctimas cayeron desde una ventana, una escalera o la azotea del inmueble (Captura de video)

Hasta la última actualización disponible, no había detenidos. La fuerza de seguridad aseguró que la pesquisa continúa y que se esperan nuevas precisiones a medida que avance el trabajo de los investigadores.

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En este tipo de casos, las autoridades suelen revisar el sitio donde se produjo el hecho para identificar señales que permitan reconstruir la caída. Esa tarea puede incluir la inspección de ventanas, balcones, accesos y áreas comunes, además del análisis de testimonios y grabaciones disponibles en las inmediaciones.

El edificio está ubicado en el sector de Allerton, un área residencial del noreste del Bronx. Sin embargo, la Policía no informó si el inmueble cuenta con medidas de seguridad específicas ni si existían denuncias anteriores relacionadas con el lugar.

La investigación permanece en una etapa inicial. Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió la caída, desde qué altura se produjo y qué relación había entre las dos víctimas. También resta conocer la evolución médica del menor, cuya condición era crítica tras su traslado al hospital.

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