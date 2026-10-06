Qué pasó con Edgar Allan Poe antes de morir: los cuatro días que nadie pudo explicar

El escritor Edgar Allan Poe fue hallado semiconsciente en Baltimore el 3 de octubre de 1849 y falleció cuatro días después (Jesús Avilés/Infobae)

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El 3 de octubre de 1849, Joseph Walker, periodista del Baltimore Sun, encontró a Edgar Allan Poe en las inmediaciones de Gunner’s Hall, una taberna que ese día había sido habilitada como centro de votación. En la Estados Unidos de mediados del siglo XIX era habitual que bares y otros establecimientos funcionaran de forma temporal como locales electorales.

Poe llevaba ropa que no era suya. Estaba semiconsciente y repetía un nombre, “Reynolds”, que nadie pudo identificar. Cuatro días después, el 7 de octubre, murió sin haber podido explicar qué le había pasado. Tenía 40 años.

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Los biógrafos acumularon posibles explicaciones desde entonces: una golpiza, rabia, un tumor cerebral, meningitis, envenenamiento e incluso un posible fraude electoral. Esta última teoría planteaba que Poe podía haber sido víctima del cooping, una práctica que consistía en secuestrar o retener a personas, embriagarlas y obligarlas a votar varias veces bajo identidades distintas. Ninguna de estas hipótesis quedó probada. El caso sigue abierto.

Huérfano a los tres años, escritor a los 18

Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston. Antes de cumplir tres años, sus padres, ambos actores de teatro, habían muerto. Lo acogió la familia Allan, de Richmond, Virginia, aunque nunca fue adoptado legalmente. Creció leyendo relatos góticos que llegaban en revistas británicas a la oficina de su padrastro y escuchando historias sobre fantasmas y magia negra.

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A los 18 años publicó Tamerlán y otros poemas, influido por Lord Byron. Las deudas de juego lo llevaron a alistarse en el ejército bajo un nombre falso. Tras la muerte de su madre adoptiva, su padrastro, John Allan, compró su salida del servicio y le consiguió un lugar en la Academia Militar de West Point. Poe faltó a todos los entrenamientos durante una semana y lo expulsaron.

El inventor del detective racional también creó el terror psicológico moderno

Poe quedó huérfano a los tres años y creció bajo la tutela de la familia Allan en Richmond (Archivo)

Se instaló en Nueva York, publicó poesía y consiguió trabajo como editor de una revista literaria en Richmond. Lo despidieron por el alcohol. Pero entre esas turbulencias escribió las obras que lo convirtieron en una figura central de la literatura occidental: “El corazón delator”, “El cuervo”, “Los crímenes de la calle Morgue”, “La caída de la casa Usher”.

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Con el detective Auguste Dupin, protagonista de “Los crímenes de la calle Morgue”, Poe estableció el modelo del investigador racional que Arthur Conan Doyle y Agatha Christie retomarían décadas después.

Pero fue en el terror donde su escritura alcanzó una dimensión diferente. La escritora Mariana Enríquez, en el prólogo de los Cuentos completos (Páginas de Espuma, 2026), lo definió así: “En el terror desata una tempestad psíquica que, hasta hoy, cuando ya lo leímos y vimos todo, exuda demencia, atrevimiento, verdad”.

Su estilo rompió con la novela gótica tradicional —castillos, monstruos, maldiciones— para concentrarse en los mecanismos internos del miedo. “El terror no viene de Alemania, viene del alma”, escribió Poe. El género que él reformó influyó en Howard Phillips Lovecraft, Guy de Maupassant y los simbolistas franceses, con Charles Baudelaire a la cabeza, quien lo consagró como icono en Europa a través de sus influyentes traducciones.

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En 1847 murió su esposa; en 1849, él

A los 27 años, Poe se casó con su prima Virginia Clemm, que tenía 13 años. Estuvieron casados más de una década, hasta que ella murió de tuberculosis en 1847. La pérdida agravó su estado. Su comportamiento en el último año de vida fue cada vez más errático y paranoico.

El personaje de Auguste Dupin en Los crímenes de la calle Morgue sentó las bases de la novela policial (Archivo)

En julio de 1849, su amigo John Sartain lo encontró en Filadelfia “pálido y abatido, con una expresión salvaje en los ojos”, según recogió National Geographic. Poe estaba convencido de que alguien quería matarlo y le pidió a Sartain que le afeitara el bigote para evitar ser reconocido.

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Un futuro que parecía prometedor antes del final

En el otoño de 1849, la situación de Poe mejoró. Recibió dinero de un proyecto de revista y retomó el vínculo con su primer amor, Elmira Shelton, una viuda adinerada con quien planeaba casarse, aunque murió diez días antes de la boda.

El 27 de septiembre salió de Richmond hacia Nueva York. Su médico le había desaconsejado el viaje: había pasado la noche anterior con fiebre. Por razones que nunca quedaron claras, se detuvo en Baltimore.

Cuatro días sin testigos ni explicaciones

El 3 de octubre apareció frente a Gunner’s Hall. El periodista que lo reconoció avisó al médico Joseph Evans Snodgrass, quien lo trasladó al Washington College Hospital. Allí, Poe tuvo temblores, delirios y alucinaciones, y le rogó al médico que lo matara.

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Murió a las 5 de la mañana del domingo 7 de octubre. El médico que lo atendió, John Moran, registró como causa de muerte una “frenitis”, término de la época que se usaba tanto para la inflamación cerebral como para encubrir una intoxicación alcohólica. No hubo autopsia. El certificado de defunción desapareció.

Diez teorías, ninguna prueba

La teoría del cooping vincula la muerte de Poe con el fraude electoral y la ropa ajena que vestía en Baltimore (Archivo)

La hipótesis del alcohol dominó durante décadas, impulsada en parte por el obituario que publicó Rufus Griswold, un adversario literario de Poe, en el New-York Tribune con el seudónimo Ludwig.

Griswold describió a Poe como un alcohólico y un libertino. La investigación académica posterior cuestionó ese retrato: Griswold tenía motivos para mentir; Poe había destruido públicamente su reputación como crítico.

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Además, cuando Poe llegó a Baltimore formaba parte del Movimiento por la Templanza, que combatía el consumo de bebidas alcohólicas. Algunos de sus amigos, de todos modos, sostuvieron que podía haber recaído. John Pendleton Kennedy, un influyente escritor y político estadounidense, escribió pocos días después de su muerte que Poe se había dejado seducir por “la botella, a la que había renunciado hacía tiempo”. Los análisis modernos del cabello del escritor, sin embargo, no encontraron rastros compatibles con una intoxicación alcohólica.

Mucho antes de que aparecieran explicaciones médicas más sofisticadas, también circuló la posibilidad de que Poe hubiera sido golpeado. En 1867, el biógrafo E. Oakes Smith sostuvo que el escritor había sido atacado por un hombre instigado por una mujer que se consideraba agraviada por él. Cinco años después, el escritor Eugene Didier agregó otra versión: Poe había sido robado y golpeado por unos rufianes, que lo habían dejado inconsciente en la calle durante toda la noche. Ninguno de esos relatos pudo ser corroborado.

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Ilustración de Arturo Garrido para la edición de Páginas de Espuma de los "Cuentos completos" de Edgar Allan Poe (Archivo)

La noche de las elecciones abrió otra posibilidad. Baltimore tenía antecedentes de cooping y Poe apareció frente a un local de votación, vestido con ropa ajena y en un estado de confusión. La combinación de esas circunstancias llevó a algunos investigadores a pensar que podía haber sido víctima de esa práctica.

Alrededor de 1870, el biógrafo J. H. Ingram recibió varias cartas que sostenían esa versión; una, atribuida a un académico de Johns Hopkins, afirmaba que una pandilla podía haber atrapado a Poe, haberlo obligado a votar y luego haberlo abandonado. Pero nunca apareció un documento que permitiera probar la teoría.

Las explicaciones médicas también se multiplicaron. En 1996, el cardiólogo Michael Benítez analizó los síntomas de Poe, letargo, confusión, delirios, variaciones abruptas del pulso, muerte en cuatro días, y concluyó que coincidían con un cuadro de rabia. El estudio se publicó en una revista académica, pero tampoco fue definitivo.

La teoría del cooping vincula la muerte de Poe con el fraude electoral y la ropa ajena que vestía en Baltimore (Archivo)

Cuando trasladaron el ataúd de Poe 26 años después de su muerte, para erigirle un monumento, encontraron dentro del cráneo una pequeña esfera sólida. Los periódicos de la época dijeron que era el cerebro.

El escritor Matthew Pearl, que investigó el caso mientras escribía una novela sobre la muerte de Poe, consultó a un patólogo forense: le confirmó que el tejido cerebral es uno de los primeros en descomponerse y que la esfera era, con más probabilidad, un tumor calcificado. Esa posibilidad podría explicar algunos de los cambios de conducta registrados antes de su muerte, aunque tampoco existe evidencia que permita confirmarla.

También se planteó que una enfermedad respiratoria hubiera desencadenado el deterioro final. El antecedente de la fiebre que había sufrido antes de abandonar Richmond alimentó la posibilidad de una gripe que hubiera evolucionado hacia una neumonía. La fiebre alta podría explicar parte de la confusión y las alucinaciones, aunque no existen registros médicos suficientes para establecer ese diagnóstico.

El asesinato es otra de las reconstrucciones que intentaron explicar las circunstancias extrañas de su muerte. Poe había enviudado de Virginia Clemm en 1847 y, poco antes de morir, había retomado el vínculo con Elmira Shelton, con quien planeaba casarse. En un libro publicado en 2000, el editor, historiador y periodista John Evangelist Walsh sostuvo que los tres hermanos de Elmira Shelton, preocupados por la posibilidad de que Poe se casara con ella, lo habrían atacado primero en Filadelfia y luego lo habrían seguido hasta Baltimore. La ropa ajena, según esta versión, sería una consecuencia de ese primer ataque. La reconstrucción nunca pudo ser demostrada.

Ilustración de Arturo Garrido para la edición de Páginas de Espuma de los "Cuentos completos" de Edgar Allan Poe (Archivo)

Otra explicación apunta a un envenenamiento. En 1999, el experto en salud pública Albert Donnay analizó muestras del cabello de Poe en busca de metales pesados asociados con distintas formas de intoxicación. Encontró niveles elevados de mercurio y planteó también la posibilidad de exposición al monóxido de carbono, un gas presente en los sistemas de iluminación de los edificios del siglo XIX.

Según Chris Semtner, curador del Museo Poe, el mercurio podía estar relacionado con el calomelano —cloruro de mercurio— que le habían recetado durante una epidemia de cólera en Filadelfia. Los niveles encontrados eran elevados, pero estaban muy por debajo de los considerados propios de una intoxicación mortal, y los estudios sobre el monóxido de carbono tampoco fueron concluyentes.

La meningitis o la encefalitis ofrecen otra explicación posible. El médico que atendió a Poe registró como causa de muerte la “frenitis”. Si ese diagnóstico reflejaba una enfermedad neurológica, sostuvo Semtner, Poe pudo haber sufrido alguna de esas dos patologías capaces de explicar varios de los síntomas registrados en sus últimos días.

La experta en Poe Amy Branam Armiento, profesora de Literatura en la Universidad de Frostburg y miembro de la Asociación de Estudios sobre Poe, sintetizó la posición de los investigadores actuales en declaraciones a National Geographic: los especialistas tienden a pensar que Poe murió de tuberculosis agravada por la exposición a los elementos. “Simplemente no podemos saberlo”, dijo.

“Quizá es algo apropiado, dado que él inventó el género policial”, señaló Chris Semtner, responsable del Museo Poe en Richmond. Poe fue enterrado en Baltimore en una ceremonia a la que asistieron siete personas.