Terror psicológico, romanticismo oscuro y un enigma perpetuo: historias y misterios de la vida de Edgar Allan Poe

La vida del escritor estuvo marcada por la tragedia y la genialidad, y su desenlace fue tan desconcertante como sus relatos. Preguntas sin respuesta y una figura fascinante cuya muerte permanece envuelta en incertidumbre, publicó National Geographic

Edgar Allan Poe es reconocido como pionero del relato de terror y precursor del género policiaco en la literatura mundial

Edgar Allan Poe es reconocido como pionero del relato de terror y figura literaria asociada a tragedias y enigmas, según National Geographic. Su muerte, envuelta en incógnitas, refuerza el atractivo de una existencia tan perturbadora como su obra.

Nacido en Boston el 19 de enero de 1809, Poe perdió a sus padres antes de cumplir tres años, de acuerdo con National Geographic. Fue acogido por John Allan y su esposa Frances en Richmond, Virginia, aunque nunca fue adoptado legalmente, sostiene la misma fuente.

La carencia de un verdadero arraigo familiar influyó en su infancia. Creció rodeado de supersticiones y relatos que estimulaban su imaginación: “Desde niño, Poe escuchaba historias sobre zombis, fantasmas y magia negra”, indicó National Geographic.

Edgar Allan Poe, un autor que trasciende las épocas

Además, fue un lector entusiasta de historias góticas y románticas publicadas en revistas británicas recibidas por la familia Allan. Desde temprano, mostró inclinación por el romanticismo sombrío.

Primeras obras y una juventud turbulenta

A los 19 años, Poe publicó “Tamerlán y otros poemas”, obra influida por Lord Byron y la estética melancólica, según National Geographic. Posteriormente, la obra de Percy Bysshe Shelley también dejó una huella en sus escritos.

Las dificultades económicas surgieron pronto. Las deudas de juego lo llevaron a la ruina y lo forzaron a alistarse en el ejército de Estados Unidos bajo el nombre de Edgar A. Perry, como detalla Encyclopaedia Britannica. Tras la muerte de su madrastra, John Allan gestionó su salida del servicio militar y su ingreso en la Academia Militar de West Point.

El escritor nació en Boston en 1809, quedó huérfano antes de los tres años y fue criado en Virginia por la familia Allan, aunque nunca fue adoptado legalmente (X: @CinetecaMexico)

La disciplina castrense no se adaptaba a Poe, quien fue expulsado por ausencias reiteradas. Ya en Nueva York, publicó nuevamente poesía influida por Shelley, según Encyclopaedia Britannica. Más tarde, se desempeñó como editor de una revista literaria en Richmond, pero perdió el puesto por problemas con el alcohol, menciona la misma fuente.

Revolución literaria y el nacimiento del enigma

Pese a su vida inestable, Poe revolucionó la literatura. Fue precursor del relato detectivesco y figura clave en el género policiaco, de acuerdo con National Geographic. Obras como “El cuervo”, “El corazón delator” y “Los crímenes de la calle Morgue” sirvieron de modelo para escritores como Arthur Conan Doyle y Agatha Christie.

Su contribución al desarrollo del cuento moderno y la construcción de atmósferas inquietantes consolidaron su posición como un autor fundamental en la historia de la literatura. Poe supo explorar los límites de la mente humana, el miedo y la obsesión, temáticas que aún hoy resultan vigentes y objeto de estudio.

El misterio de su muerte y el legado perdurable

Poe creció rodeado de supersticiones, relatos de fantasmas y leyendas de magia negra, inspiración clave para su obra literaria

El misterio alrededor de su fallecimiento amplió su leyenda. En 1849, fue hallado en Baltimore en circunstancias extrañas: “Murió en estado de delirio, vistiendo la ropa de otra persona”, reportó National Geographic. No se esclareció el motivo de su presencia en la ciudad ni la razón de su vestimenta inusual.

Sus últimos días estuvieron rodeados de incertidumbre. “Los relatos sobre los últimos días de Poe son turbios”, apuntó National Geographic. Según se conoció, residía en Nueva York y atravesaba conflictos personales y financieros. La muerte de su esposa Virginia en 1847 agravó su deterioro emocional.

La causa de su muerte, ocurrida a los 40 años, permanece como objeto de especulación. No hubo autopsia ni certificado de defunción; las teorías van desde el abuso de sustancias hasta envenenamiento o secuestro, según National Geographic. Incluso su reconocida intolerancia al alcohol genera dudas sobre la hipótesis de una simple intoxicación.

El legado de Edgar Allan Poe persiste gracias a su biografía trágica y a las atmósferas inquietantes de su obra, aún objeto de estudio por su vigencia

En los instantes finales, la desolación marcó el cierre de una vida signada por la adversidad. La combinación de tragedias familiares, desafíos personales y un enigma irresuelto mantiene vigente el misterio de Poe hasta la actualidad.

La figura de Poe sigue atrayendo lectores y estudiosos, cautivados por una biografía y una obra inseparables del misterio que las rodea.

