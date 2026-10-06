Nueva York declara emergencia sanitaria por sarampión

La gobernadora Kathy Hochul declaró la emergencia estatal por sarampión en Nueva York para autorizar a más profesionales a aplicar la vacuna MMR. (REUTERS/Jeenah Moon)

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La gobernadora Kathy Hochul declaró este lunes una emergencia estatal por sarampión en Nueva York, la primera medida de este tipo en Estados Unidos desde que los contagios comenzaron a escalar en 2025. La orden ejecutiva, firmada el 5 de octubre de 2026 y con vigencia hasta el 4 de noviembre, amplía el grupo de profesionales autorizados a administrar la vacuna triple vírica (MMR) e incorpora a paramédicos, personal de emergencias médicas avanzadas, farmacéuticos y parteras.

Nueva York acumula 108 casos confirmados de sarampión hasta el 3 de octubre: siete en la ciudad de Nueva York y 101 en el resto del estado, según el comunicado oficial de la gobernadora Hochul. De ese total, 92 se registraron desde el 15 de julio en comunidades rurales con baja cobertura de vacunación de 18 condados, donde los departamentos de salud locales ya aplicaron más de 1.000 dosis de la vacuna MMR.

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Estados Unidos suma casi 3.900 casos de sarampión en 2026 tras la caída de la cobertura de vacunación infantil por debajo del 95%. (REUTERS)

La declaración de emergencia se produce en un contexto de brote nacional que convierte a 2026 en el peor año de sarampión en el país desde 1991.

La orden ejecutiva amplía quiénes pueden vacunar y solicitar pruebas diagnósticas

La medida firmada por Hochul habilita a una mayor cantidad de trabajadores de la salud para administrar la vacuna MMR, a la que ahora pueden acceder también los paramédicos, el personal de emergencias médicas avanzadas, los farmacéuticos y las parteras. Asimismo, la orden permite a las enfermeras registradas solicitar pruebas ante casos sospechosos de sarampión, una función que antes quedaba reservada a los médicos.

El estado de Nueva York acumula 108 casos confirmados de sarampión, concentrados en su mayoría en comunidades rurales con baja vacunación. (REUTERS)

La orden también exige que todas las vacunaciones MMR se registren en los sistemas de información de inmunización del estado o de la ciudad de Nueva York en un plazo de 72 horas, y exime a los adultos del consentimiento para ese reporte. La vacunación en sí, en cambio, continúa sujeta al consentimiento del paciente o de su representante legal, precisaron NBC News y CNN.

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“Nadie debería enfermar gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación. Por eso tomé medidas para aumentar el número de profesionales de la salud que pueden vacunar y realizar pruebas. Estas medidas de emergencia protegerán a los neoyorquinos”, declaró Hochul en un comunicado oficial del gobierno estatal.

El comisionado de Salud de Nueva York, el doctor James McDonald, respaldó la decisión y subrayó que la vacuna MMR “es la mejor protección” disponible. “Insto a los neoyorquinos a verificar su estado de vacunación y asegurarse de que ellos y sus familias estén protegidos”, sostuvo en el mismo comunicado.

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Pensilvania supera los 1.000 casos y Estados Unidos registra su peor año desde 1991

El brote en Nueva York se produce mientras el estado vecino de Pensilvania atraviesa una situación más crítica. Al cierre del 2 de octubre, ese estado contabilizaba 977 casos y cinco muertes, de acuerdo con lo consignado en la orden ejecutiva. El condado de Lancaster, ubicado al sur del estado, concentraba cerca del 40% de los contagios.

El lunes, las autoridades de Pensilvania confirmaron que el total ya superó los 1.000 contagios, lo que convierte a ese brote en el más grande registrado en un estado en más de tres décadas.

La orden ejecutiva de Nueva York exige registrar las dosis de la vacuna MMR en los sistemas oficiales en un plazo de 72 horas. (Danil Usmanov/OMS)

A escala nacional, Estados Unidos acumula casi 3.900 casos de sarampión en 2026, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), informó la agencia EFE. El sarampión fue declarado eliminado en el país en el año 2000, gracias a los altos niveles de vacunación. Sin embargo, la cobertura entre los niños cayó por debajo del 95%, el umbral considerado necesario para evitar la transmisión sostenida.

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Desde 2025 se produjeron grandes brotes en Texas, Utah y Carolina del Sur. En este último estado, el brote comenzó en octubre de 2025 y alcanzó los 997 casos antes de que las autoridades lo declararan concluido en abril de 2026.

El senador estatal Gustavo Rivera atribuyó la situación a “una disminución en la vacunación infantil impulsada por la desinformación” y respaldó las medidas de Hochul en declaraciones recogidas por el gobierno estatal.

Síntomas del sarampión, período de contagio y señales de alerta

El sarampión es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por un virus que se propaga por el aire al toser o estornudar. En ciertos casos, puede debilitar la capacidad del sistema inmunitario para combatir otras infecciones, como la neumonía.

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Los síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después del contagio, y en algunos casos hasta 21 días después. Se manifiestan primero como fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos rojos y llorosos. Entre tres y cinco días más tarde puede aparecer una erupción cutánea que comienza en el rostro, a la altura de la línea del cabello, y se extiende hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies. Las manchas planas y rojas pueden unirse entre sí a medida que bajan por el cuerpo, y la fiebre puede trepar por encima de los 40°C (104°F).

Pensilvania superó los 1.000 contagios de sarampión y reportó cinco muertes en el brote estatal más grande registrado en tres décadas. (EFE/André Borges)

Una persona infectada puede transmitir el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido. Quienes hayan estado expuestos deben hacer cuarentena durante 21 días, y los casos confirmados deben aislarse hasta cuatro días después de que aparezca la erupción, según el Departamento de Salud de Nueva York (NYSDOH).

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Las complicaciones graves incluyen hospitalización, neumonía, aborto espontáneo, parto prematuro, encefalitis y muerte. Entre las secuelas de largo plazo, el NYSDOH menciona la panencefalitis esclerosante subaguda, una inflamación cerebral derivada de una infección previa por sarampión que puede causar daño cerebral permanente años después del contagio inicial.

Cómo protegerse: vacuna MMR y recomendaciones ante síntomas

La vacuna MMR es la principal herramienta de prevención. Una dosis brinda un 93% de protección, mientras que dos dosis elevan esa cifra al 97%, según el NYSDOH. La mayoría de las personas nacidas antes de 1957 se consideran inmunes por exposición natural. Quienes recibieron la vacuna entre 1963 y 1967 podrían haber recibido una formulación menos eficaz y deberían consultar con su médico sobre la necesidad de una dosis adicional.

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Los bebés de entre 6 y 11 meses pueden recibir una dosis anticipada si viajan al exterior o se encuentran en zonas con circulación del virus. Tras el viaje, deben completar el esquema habitual de dos dosis para un total de tres vacunas.

Quienes presenten síntomas compatibles con sarampión deben llamar antes de acudir a una clínica, guardia o servicio de urgencias, para que el establecimiento pueda aplicar medidas de control de infecciones y evitar la propagación en la sala de espera, recomienda el NYSDOH. Los profesionales de la salud tienen la obligación de notificar los casos sospechosos a su departamento de salud local.

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