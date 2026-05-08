Estados Unidos

El sarampión reaparece en Nueva York con nuevos casos en Manhattan y Long Island

Las autoridades sanitarias llaman a la población a consultar su esquema de vacunación tras la confirmación de contagios asociados a personas sin vacunas y antecedentes de viajes internacionales

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Primer plano de dos brazos con la piel cubierta de numerosas manchas rojas y elevadas, características de una erupción cutánea o sarampión.
El brote de sarampión en Nueva York activa alertas tras confirmarse casos en Manhattan y Long Island (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo brote de sarampión en Nueva York activó las alertas de las autoridades sanitarias tras la confirmación de casos en Manhattan y Long Island. Un niño no vacunado de cinco años en el condado de Nassau y un adulto en Manhattan, ambos sin inmunización y con antecedentes recientes de viaje internacional, encendieron la preocupación entre especialistas y funcionarios de salud.

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó el quinto caso de sarampión en la ciudad en lo que va de 2026. Según los CDC, la mayoría de estos episodios se relaciona con personas no vacunadas y viajes al extranjero. Las autoridades informaron que el riesgo de un brote masivo es bajo por la elevada cobertura de vacunación entre los residentes.

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Sin embargo, instan a la población a verificar su historial de inmunización para evitar contagios. CBS News y Telemundo 47 coinciden en los datos centrales: los casos confirmados no han generado hasta el momento nuevos focos de propagación.

Quiénes son los afectados

Las autoridades sanitarias del condado de Nassau identificaron el primer caso de sarampión en dos años en Long Island. El paciente es un niño de cinco años, sin vacunas y que no asiste a colegio ni guardería, lo que, según el Departamento de Salud local, reduce la posibilidad de transmisión a terceros.

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Primer plano del torso y parte de los brazos de un niño con numerosas manchas redondas de color rojo y relieve sobre la piel clara.
Los CDC destacan que el 93% de los casos de sarampión en Estados Unidos en 2026 involucran personas no inmunizadas o con esquema incompleto (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Manhattan, un adulto no vacunado se convirtió en el quinto caso de sarampión en la ciudad durante 2026. El Departamento de Salud de Nueva York informó que la persona visitó el restaurante Norma, en Hell’s Kitchen, el 25 de abril entre las 17 y las 20 horas.

La cobertura de vacunación en Nueva York es alta, por lo que el riesgo de un brote masivo de sarampión es considerado bajo por los especialistas (EFE)
La cobertura de vacunación en Nueva York es alta, por lo que el riesgo de un brote masivo de sarampión es considerado bajo por los especialistas (EFE)

Tanto el menor de Nassau como el adulto de Manhattan tienen en común la ausencia de vacunas y el antecedente de viaje internacional reciente. Los CDC resaltaron que el 93% de los casos reportados este año en Estados Unidos están vinculados con brotes, iniciados en 2025 o durante el presente año, y la gran mayoría involucra a personas no inmunizadas o con esquemas incompletos.

Qué riesgos existen

El sarampión se transmite por el aire a través de gotitas respiratorias. El Dr. Andrew Handel, del Hospital Infantil de Stony Brook, explicó a Telemundo 47 que el virus puede permanecer en el ambiente hasta dos horas después de que una persona infectada abandona un sitio cerrado.

Los síntomas aparecen entre 10 y 12 días después de la exposición e incluyen fiebre, tos, secreción nasal, ojos llorosos y una erupción cutánea que comienza en la cara y luego se extiende. “La erupción nos ayuda a hacer el diagnóstico, pero los niños son contagiosos durante cuatro días antes de que aparezca”, detalló el Dr. Handel.

Bebés menores de seis meses quedan vulnerables al sarampión por no estar dentro del calendario de vacunación recomendado en Estados Unidos.
El sarampión se transmite por el aire y el virus puede permanecer activo en ambientes cerrados hasta dos horas después de que un infectado los abandona (Reuters)

Hasta ahora, las autoridades no reportaron casos secundarios derivados del contacto con los pacientes identificados en Manhattan o Long Island. CBS News subrayó que el Departamento de Salud notificó a clientes y empleados de los lugares visitados por las personas infectadas, como el restaurante Norma y la Metropolitan Opera, para descartar nuevos contagios y brindar información preventiva.

Por qué aumenta el sarampión

El sarampión se declaró erradicado en Estados Unidos en el año 2000, pero los casos han aumentado en los últimos años. Los expertos coinciden en que la principal causa es la reticencia a la vacunación, sumada a la llegada de personas no inmunizadas desde el extranjero.

“La mejor protección es recibir las dos dosis de la vacuna triple vírica”, recordó el Departamento de Salud de Nueva York en declaraciones a CBS News.

Los CDC insistieron en que la alta cobertura de vacunación en la ciudad evita brotes extensos. En 2025, Nueva York registró 20 casos, pero la mayoría no generó contagios secundarios. Los especialistas recomiendan a los adultos que consulten con sus médicos para asegurarse de que su esquema de vacunación está completo.

Qué recomiendan las autoridades

Las recomendaciones para la población son claras:

  • Verificar el esquema de vacunación y asegurarse de haber recibido las dos dosis recomendadas.
  • Consultar al médico si se ha estado en contacto con los lugares señalados o si se planea viajar fuera del país.
  • No acudir a lugares públicos si se presentan síntomas compatibles con el sarampión.
  • Informarse a través de fuentes oficiales como los CDC y los departamentos de salud locales para recibir actualizaciones y consejos preventivos

Los funcionarios de salud de Nueva York y los CDC reiteran que el riesgo de contagio es bajo si la población mantiene actualizado su esquema de vacunación. La medida más eficaz para evitar el sarampión es la vacunación completa, especialmente en niños y adultos jóvenes.

Para información adicional y actualizaciones, los CDC mantienen un monitoreo permanente de los casos y ofrecen recursos informativos en su sitio web.

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