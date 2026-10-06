Florida se encamina a 20 ejecuciones en 2026: quién es el condenado cuya muerte está programada para noviembre

Florida concretó 16 ejecuciones durante 2026 y mantiene cuatro procedimientos programados entre los meses de octubre y noviembre. (Associated Press/EFE)

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden de ejecución contra Jesse Guardado, de 64 años, condenado a muerte por el asesinato de Jackie Malone en 2004. La ejecución está programada para el 5 de noviembre en la Prisión Estatal de Florida, y podría convertirse en la vigésima realizada por el estado en 2026 si se concretan antes tres procedimientos previstos para octubre, según Fox 13 Tampa Bay, NBC News y el Sun Sentinel.

La orden fue firmada el lunes 5 de octubre y fija la fecha para Guardado, condenado por el asesinato de Malone, de 75 años, en el condado de Walton. WFLA informó que el procedimiento está previsto para las 18:00. Los otros medios consultados confirmaron la fecha y el lugar, aunque no todos consignaron el horario. Según Fox 13, se trata de la vigésima orden de ejecución firmada por DeSantis durante 2026.

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Florida había realizado 16 ejecuciones en lo que va del año, de acuerdo con los recuentos citados por NBC News, Fox 13 y el Sun Sentinel. James Robertson y William Lee Thompson tienen procedimientos programados para el 13 de octubre, mientras que William Reaves figura para el 20 de octubre. Guardado no es todavía la vigésima persona ejecutada en Florida este año, sino el condenado cuya ejecución quedó fijada en cuarto lugar dentro de esa secuencia.

Cuándo sería la vigésima ejecución de Florida en 2026

La ejecución de Guardado solo pasaría a ser la número 20 del año si se realizan antes las tres previstas para octubre y si no hay suspensiones judiciales, modificaciones de fechas ni decisiones de clemencia. Fox 13 señaló que el cronograma está sujeto a recursos en tribunales federales y estatales, además de las revisiones administrativas que correspondan antes de una ejecución.

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La precisión es relevante porque varios titulares difundidos en Florida aludieron a una “vigésima ejecución”. Según WFLA, la orden de DeSantis sitúa a Guardado como parte de un calendario que podría llevar al estado a ese número. NBC News y el Sun Sentinel utilizaron el condicional al indicar que Guardado “sería” la vigésima ejecución si se cumplen los procedimientos fijados antes de noviembre.

La distinción también alcanza a la actuación del gobernador. DeSantis firmó su vigésima orden de ejecución de 2026, pero Florida no había realizado 20 ejecuciones al 6 de octubre. De acuerdo con Fox 13, la orden para Guardado fue la segunda emitida por el gobernador en menos de una semana, después de la que programó la ejecución de Robertson.

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Jesse Guardado recibió la condena a muerte tras declararse culpable del homicidio de Jackie Malone cometido en 2004. (EFE/ Correccionales de Florida)

Quién es Jesse Guardado y por qué fue condenado a muerte

Guardado fue condenado por el asesinato de Jackie Malone, una mujer de 75 años que vivía en el condado de Walton. Según NBC News, WFLA, Fox 13 y el Sun Sentinel, Malone había ayudado a Guardado después de su salida de prisión: le facilitó lugares donde vivir, le prestó dinero y colaboró para que consiguiera trabajo.

El crimen ocurrió el 13 de septiembre de 2004. De acuerdo con los registros judiciales citados por Fox 13, Guardado llegó a la casa de Malone con una barra metálica y un cuchillo de cocina. La víctima le abrió la puerta luego de que él dijera que necesitaba utilizar el teléfono.

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Según el relato citado por WFLA y el Sun Sentinel, Guardado golpeó a Malone en la cabeza con la barra, la apuñaló y le cortó el cuello. Luego tomó una cartera, un joyero, un maletín y un teléfono celular. Las fuentes señalan que el acusado buscaba dinero para continuar una racha de consumo de cocaína.

Guardado fue acusado de asesinato en primer grado y robo con arma. Se declaró culpable de ambos cargos y recibió la pena de muerte por el homicidio en octubre de 2005, según WFLA. NBC News indicó que la Corte Suprema de Florida confirmó posteriormente la condena.

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Qué apelaciones presentó Jesse Guardado antes de la orden de ejecución

Durante las revisiones posteriores a la condena, Guardado cuestionó el trabajo de sus abogados en la fase de determinación de la pena. Según NBC News y el Sun Sentinel, sostuvo que la defensa no investigó ni presentó de manera adecuada pruebas de mitigación que podían influir en la decisión del jurado.

La apelación también incluyó objeciones sobre la participación de tres jurados. De acuerdo con Fox 13, Guardado afirmó que sus abogados no intentaron apartarlos de la fase de pena, pese a que, a su entender, existían razones para hacerlo.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito rechazó esos argumentos en 2024, según NBC News, Fox 13 y el Sun Sentinel. La decisión mantuvo el rechazo de la petición federal de habeas corpus y dejó vigente la pena de muerte impuesta a Guardado.

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Esa resolución no elimina la posibilidad de que la defensa presente nuevos recursos vinculados con la orden de ejecución o con el protocolo estatal. Fox 13 indicó que no se conoce aún de qué manera eventuales acciones ante tribunales federales o solicitudes de clemencia podrían afectar la fecha del 5 de noviembre.

El gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución contra Jesse Guardado fijada para el 5 de noviembre en la Prisión Estatal de Florida. (Reuters)

Qué ejecuciones están previstas antes de la fecha de Guardado

El primer procedimiento programado antes de la fecha de Guardado corresponde a James Robertson, de 63 años. Según el Sun Sentinel, fue condenado por el asesinato de su compañero de celda Frank Hart en 2008, dentro de la Institución Correccional de Charlotte.

Robertson tiene fecha para el 13 de octubre. Ese mismo día está programada la ejecución de William Lee Thompson, de 74 años, condenado por el asesinato, secuestro y agresión sexual de Sally Ivester en North Miami Beach en 1976, de acuerdo con NBC News y Fox 13.

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La tercera ejecución prevista es la de William Reaves, de 77 años, fijada para el 20 de octubre. Según el Sun Sentinel, Reaves fue condenado por el asesinato en 1986 de Richard Raczkowski, agente del sheriff del condado de Indian River.

Si esos tres procedimientos se cumplen en las fechas previstas, Florida igualará primero el total de 19 ejecuciones de 2025 y luego podría superarlo con Guardado el 5 de noviembre. Fox 13 informó que Florida registró el año pasado su mayor número de ejecuciones desde el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.

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Cómo funciona el protocolo de inyección letal de Florida

Florida utiliza un protocolo de tres fármacos para las ejecuciones por inyección letal. Según NBC News, el procedimiento incluye etomidato, bromuro de rocuronio y acetato de potasio. El primer medicamento busca provocar inconsciencia; el segundo actúa como paralizante; el tercero detiene la función cardíaca.

El estado dejó de usar pentobarbital en 2013 por problemas de suministro, según el Sun Sentinel y NBC News. La nota de Fox 13 señala que Florida utiliza actualmente el esquema de tres sustancias, mientras Tennessee aplica un protocolo de una sola droga basado en pentobarbital.

La orden contra Guardado coincidió con la atención sobre el sistema de ejecuciones de Tennessee. Según NBC News y el Sun Sentinel, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones pendientes y ordenó una revisión independiente tras el intento fallido de ejecutar a Christa Gail Pike el 30 de septiembre.

La organización Floridians for Alternatives to the Death Penalty advirtió que situaciones similares podrían ocurrir en Florida, en especial ante la condición de salud de Thompson. El Sun Sentinel citó a la entidad, que afirmó: “Hemos sido advertidos y aún hay tiempo para evitarlo”.

El protocolo de inyección letal en Florida emplea una combinación de tres fármacos que incluye etomidato, bromuro de rocuronio y acetato de potasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué puede pasar antes del 5 de noviembre

La orden de DeSantis activa una etapa de recursos y revisiones para Guardado. Según Fox 13, las apelaciones judiciales y las solicitudes de clemencia pueden alterar el calendario, como ha ocurrido en otros casos de pena capital en Estados Unidos.

La ejecución prevista para el 5 de noviembre seguirá condicionada por las decisiones de los tribunales y por la vigencia de las órdenes estatales. Antes de esa fecha, Florida tiene tres procedimientos programados en octubre, cuya realización definirá si Guardado queda situado como la vigésima ejecución efectivamente realizada por el estado durante 2026, según NBC News y el Sun Sentinel.