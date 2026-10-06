Estados Unidos

El mal tiempo provoca más de 1.000 retrasos y 49 cancelaciones aéreas en Estados Unidos este martes

Los vientos intensos, la baja visibilidad y las tormentas eléctricas redujeron la capacidad operativa en terminales de Boston, Nueva York, Orlando y Chicago

Los aeropuertos de Estados Unidos registraron más de 1.000 vuelos retrasados y 49 cancelaciones el martes 6 de octubre por condiciones climáticas adversas (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
Los aeropuertos de Estados Unidos registraron más de 1.000 vuelos retrasados y 49 cancelaciones el martes 6 de octubre por condiciones climáticas adversas (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
Guardar

Los principales aeropuertos de Estados Unidos acumularon más de 1.000 vuelos retrasados y 49 cancelados este martes 6 de octubre, en una jornada marcada por fuertes vientos, baja visibilidad y tormentas eléctricas en distintas zonas del país. La información fue difundida por CBS News con datos del rastreador aéreo FlightAware.

La situación afectó operaciones nacionales y vuelos con destino a Estados Unidos, mientras las condiciones del tiempo redujeron la capacidad de varias terminales para recibir o despachar aviones. El medio advirtió que las cifras pueden cambiar durante el día, de acuerdo con la evolución del clima y las decisiones operativas de las aerolíneas.

PUBLICIDAD

El mal tiempo redujo la capacidad de varios aeropuertos

Los vientos intensos alteraron las maniobras de despegue y aterrizaje en las terminales aéreos de Boston, Nueva York y Filadelfia (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Los vientos intensos alteraron las maniobras de despegue y aterrizaje en las terminales aéreos de Boston, Nueva York y Filadelfia (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

CBS News informó que los retrasos se concentraron en áreas con fenómenos meteorológicos adversos. Boston, Nueva York y Filadelfia registraron fuertes vientos, una situación que puede alterar las maniobras de despegue y aterrizaje, así como los intervalos entre aeronaves.

En tanto, la falta de visibilidad impactó las operaciones en Washington D.C., Atlanta y Seattle, aseguró el medio. Ese tipo de condición obliga a aplicar procedimientos de seguridad que pueden disminuir el número de vuelos que despegan o aterrizan en un período determinado.

La acumulación de demoras también alcanzó a los aeropuertos internacionales de Chicago-O’Hare, Denver, Orlando, Las Vegas y LaGuardia. CBS News señaló que la congestión se fue extendiendo conforme avanzó la mañana, después de que las restricciones meteorológicas afectaran las rutas programadas.

PUBLICIDAD

Las demoras no solo dependen del aeropuerto de salida, ya que un avión puede llegar tarde desde otra ciudad afectada por el clima. Por esa razón, una interrupción en una terminal con alto volumen de conexiones puede trasladarse a otros puntos de la red aérea durante la misma jornada.

Orlando y Tampa enfrentaron tormentas eléctricas

Las tormentas eléctricas en Orlando y Tampa provocaron el bloqueo de rutas aéreas y pausas en los servicios de pista en Florida (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
Las tormentas eléctricas en Orlando y Tampa provocaron el bloqueo de rutas aéreas y pausas en los servicios de pista en Florida (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

En Florida, las tormentas eléctricas en Orlando y Tampa bloquearon varias rutas aéreas, tal y como indicó CBS News. Las descargas eléctricas y la actividad tormentosa pueden requerir pausas temporales en las tareas que se desarrollan en las pistas y en las zonas de servicio de las aeronaves.

La afectación en esos aeropuertos se sumó a un contexto de alta circulación aérea. Orlando y Tampa reciben vuelos domésticos y conexiones procedentes de distintos estados, por lo que las modificaciones en sus horarios pueden tener consecuencias para pasajeros con escalas o itinerarios de regreso.

Los datos recopilados por FlightAware reflejaron un aumento de las interrupciones frente a la jornada anterior. El lunes 5 de octubre, se contabilizaron 5.554 vuelos retrasados dentro de Estados Unidos o con destino al país, además de 115 cancelaciones, precisó el rastreador citado por el medio.

Las cancelaciones representan la suspensión de un servicio programado, mientras que los retrasos implican cambios en la hora prevista de salida o llegada. En ambos casos, las aerolíneas pueden reorganizar equipos y tripulaciones, una medida que también puede modificar vuelos posteriores.

Las aerolíneas y los rastreadores permiten revisar el estado del vuelo

Ante este escenario, CBS News recomendó a los viajeros consultar directamente los canales oficiales de sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto. Esa verificación permite confirmar si el vuelo conserva su horario, tiene una demora o fue cancelado.

También sugirió revisar plataformas de seguimiento como FlightAware, Flightradar24 y RadarBox. Estos servicios muestran el movimiento de los vuelos y ofrecen una referencia sobre la situación general de aeropuertos y aerolíneas, aunque la información definitiva sobre cambios de itinerario corresponde a cada compañía aérea.

Los pasajeros con vuelos programados para este martes pueden revisar las notificaciones enviadas por correo electrónico o teléfono, además de comprobar el estado de su reserva en la aplicación de la aerolínea. Las cifras de retrasos y cancelaciones pueden variar a lo largo del día por las condiciones meteorológicas y la disponibilidad operativa de cada aeropuerto.

Temas Relacionados

AeropuertoTormenta eléctricaRetrasosEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

"El Estado me debe una disculpa": el dolor de la madre de Colleen Slemmer tras la ejecución fallida de Christa Pike

May Martinez viajó a Tennessee en busca de justicia por el asesinato de su hija ocurrido en 1995. Sin embargo, la inyección letal fracasó y la sentenciada sobrevivió al procedimiento, un desenlace que provocó profunda indignación familiar ante la falta de respuestas oficiales

"El Estado me debe una disculpa": el dolor de la madre de Colleen Slemmer tras la ejecución fallida de Christa Pike

El brote de sarampión en Pensilvania es el mayor en décadas en Estados Unidos

La expansión iniciada en abril dejó 198 hospitalizaciones y cinco muertes, mientras el país enfrenta su peor registro anual de esta enfermedad desde 1991

El brote de sarampión en Pensilvania es el mayor en décadas en Estados Unidos

Cómo la detención de Wanying Zhang expuso la red de espías de China y su maquinaria de represión transnacional

El régimen de Beijing posee miles de potenciales agentes desparramados por el mundo. La universidad y los viajes que expusieron a la mujer que espió al hijo del presidente de Taiwán en Seattle

Cómo la detención de Wanying Zhang expuso la red de espías de China y su maquinaria de represión transnacional

Así capturaron a Wanying Zhang en Los Ángeles: las imágenes que muestran cómo el FBI la detuvo antes de volar a Shanghái

Esposada en la terminal del LAX, la agente inmobiliaria de 34 años fue grabada por agentes federales antes de que pudiera abordar su vuelo; la acusan de vigilar a familiares de un alto funcionario de Taiwán bajo órdenes de Beijing

Así capturaron a Wanying Zhang en Los Ángeles: las imágenes que muestran cómo el FBI la detuvo antes de volar a Shanghái

El FBI alerta por una nueva modalidad de fraude: ya costó USD 1.600 millones y es casi imposible de detectar

Delincuentes falsifican los teléfonos oficiales de agencias federales y se presentan como agentes reales para convencer a sus víctimas de entregar su dinero

El FBI alerta por una nueva modalidad de fraude: ya costó USD 1.600 millones y es casi imposible de detectar

TECNO

Uber amplía su negocio más allá de los viajes y compra una plataforma de catering por 2.300 millones de dólares

Uber amplía su negocio más allá de los viajes y compra una plataforma de catering por 2.300 millones de dólares

Dónde ver el partido de despedida de Messi de forma segura: evita Fútbol Libre, Roja Directa y XUPER TV

Prime Video transmitirá los premios Emmy gratis y sin necesidad de suscripción

Qué pasará con las aplicaciones de HBO Max y Paramount+ tras la venta de Warner Bros

Exjefe de PlayStation cuestionó el fin de los discos físicos: “¿realmente eres propietario de un juego?”

ENTRETENIMIENTO

Amber Heard completa su primera media maratón en España y reaparece con fotografías desde la línea de meta

Amber Heard completa su primera media maratón en España y reaparece con fotografías desde la línea de meta

Kim Kardashian apuesta por Kylie Jenner como actriz: las hermanas preparan un thriller para Hulu

Paramount compró Warner Bros. Discovery y creó un nuevo gigante de los medios: Skydance

Michael Douglas recuerda su ruptura con Catherine Zeta-Jones y revela los secretos de su agitada vida amorosa: “El matrimonio requiere mucho esfuerzo”

Alejandro González Iñárritu se pronunció tras el fracaso de 'Digger' en taquilla: "Prefiero eso a la bienvenida tibia"

MUNDO

La atleta keniana que venció la fístula congénita y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles: “Soy una campeona en la vida, aspiro a serlo en el deporte”

La atleta keniana que venció la fístula congénita y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles: “Soy una campeona en la vida, aspiro a serlo en el deporte”

Fue fundada en 1836 y casi dos siglos después conserva su plan original: la ciudad australiana rodeada de parques que conecta playas y colinas

Kenia registró su primera muerte por ébola tras el regreso de un ciudadano desde el Congo

Nuevos disturbios en Francia por las protestas estudiantiles: violentos choques con la Policía en París y Estrasburgo

Cómo la detención de Wanying Zhang expuso la red de espías de China y su maquinaria de represión transnacional