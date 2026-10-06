El mal tiempo provoca más de 1.000 retrasos y 49 cancelaciones aéreas en Estados Unidos este martes

Los aeropuertos de Estados Unidos registraron más de 1.000 vuelos retrasados y 49 cancelaciones el martes 6 de octubre por condiciones climáticas adversas (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

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Los principales aeropuertos de Estados Unidos acumularon más de 1.000 vuelos retrasados y 49 cancelados este martes 6 de octubre, en una jornada marcada por fuertes vientos, baja visibilidad y tormentas eléctricas en distintas zonas del país. La información fue difundida por CBS News con datos del rastreador aéreo FlightAware.

La situación afectó operaciones nacionales y vuelos con destino a Estados Unidos, mientras las condiciones del tiempo redujeron la capacidad de varias terminales para recibir o despachar aviones. El medio advirtió que las cifras pueden cambiar durante el día, de acuerdo con la evolución del clima y las decisiones operativas de las aerolíneas.

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El mal tiempo redujo la capacidad de varios aeropuertos

Los vientos intensos alteraron las maniobras de despegue y aterrizaje en las terminales aéreos de Boston, Nueva York y Filadelfia (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

CBS News informó que los retrasos se concentraron en áreas con fenómenos meteorológicos adversos. Boston, Nueva York y Filadelfia registraron fuertes vientos, una situación que puede alterar las maniobras de despegue y aterrizaje, así como los intervalos entre aeronaves.

En tanto, la falta de visibilidad impactó las operaciones en Washington D.C., Atlanta y Seattle, aseguró el medio. Ese tipo de condición obliga a aplicar procedimientos de seguridad que pueden disminuir el número de vuelos que despegan o aterrizan en un período determinado.

La acumulación de demoras también alcanzó a los aeropuertos internacionales de Chicago-O’Hare, Denver, Orlando, Las Vegas y LaGuardia. CBS News señaló que la congestión se fue extendiendo conforme avanzó la mañana, después de que las restricciones meteorológicas afectaran las rutas programadas.

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Las demoras no solo dependen del aeropuerto de salida, ya que un avión puede llegar tarde desde otra ciudad afectada por el clima. Por esa razón, una interrupción en una terminal con alto volumen de conexiones puede trasladarse a otros puntos de la red aérea durante la misma jornada.

Orlando y Tampa enfrentaron tormentas eléctricas

Las tormentas eléctricas en Orlando y Tampa provocaron el bloqueo de rutas aéreas y pausas en los servicios de pista en Florida (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

En Florida, las tormentas eléctricas en Orlando y Tampa bloquearon varias rutas aéreas, tal y como indicó CBS News. Las descargas eléctricas y la actividad tormentosa pueden requerir pausas temporales en las tareas que se desarrollan en las pistas y en las zonas de servicio de las aeronaves.

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La afectación en esos aeropuertos se sumó a un contexto de alta circulación aérea. Orlando y Tampa reciben vuelos domésticos y conexiones procedentes de distintos estados, por lo que las modificaciones en sus horarios pueden tener consecuencias para pasajeros con escalas o itinerarios de regreso.

Los datos recopilados por FlightAware reflejaron un aumento de las interrupciones frente a la jornada anterior. El lunes 5 de octubre, se contabilizaron 5.554 vuelos retrasados dentro de Estados Unidos o con destino al país, además de 115 cancelaciones, precisó el rastreador citado por el medio.

Las cancelaciones representan la suspensión de un servicio programado, mientras que los retrasos implican cambios en la hora prevista de salida o llegada. En ambos casos, las aerolíneas pueden reorganizar equipos y tripulaciones, una medida que también puede modificar vuelos posteriores.

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Las aerolíneas y los rastreadores permiten revisar el estado del vuelo

Ante este escenario, CBS News recomendó a los viajeros consultar directamente los canales oficiales de sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto. Esa verificación permite confirmar si el vuelo conserva su horario, tiene una demora o fue cancelado.

También sugirió revisar plataformas de seguimiento como FlightAware, Flightradar24 y RadarBox. Estos servicios muestran el movimiento de los vuelos y ofrecen una referencia sobre la situación general de aeropuertos y aerolíneas, aunque la información definitiva sobre cambios de itinerario corresponde a cada compañía aérea.

Los pasajeros con vuelos programados para este martes pueden revisar las notificaciones enviadas por correo electrónico o teléfono, además de comprobar el estado de su reserva en la aplicación de la aerolínea. Las cifras de retrasos y cancelaciones pueden variar a lo largo del día por las condiciones meteorológicas y la disponibilidad operativa de cada aeropuerto.

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